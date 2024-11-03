تمهيدا للاستيلاء عليها: مستعمرون يضعون أسلاكا شائكة حول مسكنين في عرب المليحات

(MENAFN
- Palestine News Network
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أريحا / PNN - وضع مستعمرون، صباح اليوم الأحد، أسلاكا شائكة حول مسكنين في تجمع عرب المليحات، شمال غرب اريحا، تمهيدا للاستيلاء عليها.
وأفاد المشرف العام لمنظمة "البيدر" للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات، بأن مستعمرين اقتحموا تجمع عرب المليحات، ونصبوا أسلاكا شائكة حول مسكني المواطنين موسى سليمان كعابنه، ومحمد موسى كعابنة، وحاصروا بمن فيها من الأطفال والنساء.
وأضاف أن عملية نصب الأسلاك الشائكة حول المسكنين هي استكمال لمحاصرة مسكن آخر قبل يومين يعتبر امتدادا لتلك المنطقة المحاصرة.
وأشار إلى وجود مخطط استعماري يستهدف محاصرة المنطقة بشكل تدريجي، لدفع المواطنين على الرحيل القسري، وهو أسلوب استعماري يستهدف عزل المساكن عن بعضها وتحويلها إلى سجون للأهالي.
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