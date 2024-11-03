تمهيدا للاستيلاء عليها: مستعمرون يضعون أسلاكا شائكة حول مسكنين في عرب المليحات

MENAFN - Palestine News ) أريحا / PNN - وضع مستعمرون، صباح اليوم الأحد، أسلاكا شائكة حول مسكنين في تجمع عرب المليحات، شمال غرب اريحا، تمهيدا للاستيلاء عليها.

وأفاد المشرف العام لمنظمة "البيدر" للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات، بأن مستعمرين اقتحموا تجمع عرب المليحات، ونصبوا أسلاكا شائكة حول مسكني المواطنين موسى سليمان كعابنه، ومحمد موسى كعابنة، وحاصروا بمن فيها من الأطفال والنساء.

وأضاف أن عملية نصب الأسلاك الشائكة حول المسكنين هي استكمال لمحاصرة مسكن آخر قبل يومين يعتبر امتدادا لتلك المنطقة المحاصرة.

وأشار إلى وجود مخطط استعماري يستهدف محاصرة المنطقة بشكل تدريجي، لدفع المواطنين على الرحيل القسري، وهو أسلوب استعماري يستهدف عزل المساكن عن بعضها وتحويلها إلى سجون للأهالي.