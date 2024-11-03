ألمانيا: توقيف متظاهرين في مسيرة داعمة لفلسطين

MENAFN - Palestine News ) برلين / PNN- أوقفت قوّات الشرطة الألمانيّة العديد من المتظاهرين خلال مسيرة جرت السبت، في العاصمة برلين، للتضامن مع الشعب الفلسطينيّ ضدّ الإبادة الجماعيّة الّتي ترتكبها إسرائيل بحقّه وخاصّة في قطاع غزّة.

وتجمّع أكثر من ألف شخص قرب محطّة مترو "بلاتز دير لوفتبروكا"، للتنديد بالهجمات الّتي تشنّها إسرائيل على غزّة منذ أكثر من عام، والتضامن مع الشعب الفلسطينيّ.

وسار المتظاهرون لاحقًا في محيط المحطّة رافعين أعلام فلسطين ولافتات تطالب الحكومة الألمانيّة بالتوقّف عن تزويد إسرائيل بالأسلحة الّتي تستخدم في قتل الشعب الفلسطينيّ.

ولفت المراسل إلى حدوث مواجهات أثناء المسيرة بين المتظاهرين وقوّات الشرطة، أدّت إلى تعرّض العديد من المشاركين الداعمين لفلسطين للعنف والتوقيف.



واضطرّ المشاركون في المظاهرة لإنهائها قرب محطّة مترو "غنيسيناو"، بسبب تدخّل الشرطة لتفريقهم.

وبعد رفضهم مغادرة المكان، أوقفت الشرطة مجموعة كبيرة أخرى من المتظاهرين.

وتعبر ألمانيا عن دعمها لإسرائيل صراحة على لسان مسؤوليها، ووافقت على بيع أسلحة ومعدّات عسكريّة لإسرائيل بقيمة 31 مليون يورو خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وذكرت وزارة الاقتصاد وحماية المناخ، في 16 أكتوبر/ تشرين الأوّل الماضي، أنّ الحكومة وافقت على بيع أسلحة ومعدّات عسكريّة لإسرائيل بقيمة 45.74 مليون يورو خلال العام الجاري.

وبدعم أميركيّ مطلق، خلّفت حرب الإبادة الجماعيّة الإسرائيليّة في غزّة المتواصلة منذ أكثر من عام، ما يزيد على 145 ألف شهيد وجريح، وما يفوق 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنّين.

وتواصل تلّ أبيب مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدوليّ بإنهائها فورًا، وأوامر محكمة العدل الدوليّة باتّخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعيّة وتحسين الوضع الإنسانيّ الكارثيّ بغزّة.