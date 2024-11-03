سلسلة غارات للاحتلال تستهدف بلدات في جنوب لبنان

MENAFN - Palestine News ) بيروت / PNN - شن الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وصباح اليوم الأحد، سلسلة غارات على عدة بلدات جنوبي لبنان

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، اليوم الأحد، بأن "الطيران الإسرائيلي استهدف بلدة زوطر الشرقية في قضاء النبطية (جنوب) بغارات على دفعتين".

وقبيل منتصف الليل، تعرضت بلدة "كفرفيلا" في إقليم التفاح وأطراف بلدة "أنصار" في قضاء النبطية، وبلدتا "حانين" و"شقرا" في قضاء بنت جبيل (جنوب) لغارات جوية شنتها الطائرات المعادية، حسب الوكالة ذاتها.