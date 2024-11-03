سلسلة غارات للاحتلال تستهدف بلدات في جنوب لبنان

(MENAFN
- Palestine News Network
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بيروت / PNN - شن الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وصباح اليوم الأحد، سلسلة غارات على عدة بلدات جنوبي لبنان
وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، اليوم الأحد، بأن "الطيران الإسرائيلي استهدف بلدة زوطر الشرقية في قضاء النبطية (جنوب) بغارات على دفعتين".
وقبيل منتصف الليل، تعرضت بلدة "كفرفيلا" في إقليم التفاح وأطراف بلدة "أنصار" في قضاء النبطية، وبلدتا "حانين" و"شقرا" في قضاء بنت جبيل (جنوب) لغارات جوية شنتها الطائرات المعادية، حسب الوكالة ذاتها.
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