مقاومة الجدار: 1490 اعتداء نفذها الاحتلال ومستعمروه الشهر الماضي

MENAFN - Palestine News ) رام الله / PNN - قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير مؤيد شعبان، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستعمرين نفذوا 1490 اعتداء، خلال تشرين أول/ اكتوبر الماضي، في استمرار لمسلسل الإرهاب المتواصل من قبل دولة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وأراضيه وممتلكاته.

وأوضح شعبان في تقرير الهيئة الشهري "انتهاكات الاحتلال وإجراءات التوسع الاستعماري"، أن قوات الاحتلال نفذت 1130 اعتداء، فيما نفذ المستعمرون 360 اعتداء، تركزت مجمل الاعتداءات في محافظات نابلس بـ 307 اعتداءات، والخليل بـ 280 اعتداءـ ومحافظة القدس بـ179 اعتداء.

وأشار إلى أن الاعتداءات تراوحت بين هجمات مسلحة على قرى فلسطينيةـ وبين فرض وقائع على الأرضـ وإعدامات ميدانيةـ وتخريبـ وتجريف أراضٍ، واقتلاع أشجار، والاستيلاء على ممتلكات، وإغلاقات، وحواجز تقطع أواصر الجغرافيا الفلسطينية.

بلغت اعتداءات المستعمرين 360 اعتداءً، تركزت في محافظة نابلس بواقع 108 اعتداءات، ومحافظة الخليل بـ81 اعتداء، ورام الله بـ48 اعتداء، وسلفيت بـ40 اعتداء، وبيت لحم بـ37 اعتداء، وطولكرم بـ19 اعتداء.

وحسب التقرير، نفذ المستعمرين 245 عمليات تخريب، ومنع وصول وسرقة لممتلكات فلسطينيين ضد قاطفي الزيتون، منها سرقة محاصيل الزيتون في 26 حالة، وسرقة معدات القطاف في 22 حالة، إضافة لسرقة 15 خيمة وكرفان تعود للمواطنين، و3 حالات سرقة لمركبات، وتسببت اعتداءات المستعمرين أيضاً باقتلاع 1401 شجرة، منها 1339 شجرة زيتون في محافظات الخليل بـ740 شجرة، ونابلس بـ193 شجرة، ورام الله بـ178 شجرة، وبيت لحم بـ 160 شجرة، وسلفيت بـ100 شجرة، وقلقيلية بـ30 شجرة.

ويشهد موسم الزيتون الحالي موجة اعتداءات إرهابية غير مسبوقة تم الإعداد لها من قبل المؤسسة الرسمية في دولة الاحتلال بتسليط عصابات المستعمرين على المزارعين العزل، والآمنين في أراضيهم.



وأضاف، أن دولة الاحتلال تستهدف موسم الزيتون باعتباره موسماً وجدانياً يدلل على العلاقة الأصلانية بين المواطن الفلسطيني والأرض، وأن كل ما تفعله دولة الاحتلال الآن يصب في إطار خلخلة العلاقة المتينة مع الأرض، في مخططات معلنة وواضحة من أجل السيطرة على الجغرافية الفلسطينية ومنع وصول المواطنين إليها.

وقال، إن المواطنين الفلسطينيين، بثباتهم على الأرض، وبإصرارهم على الذهاب إلى حقول الزيتون أفشلوا مخططات المستعمرين المبيتة، وأعادوا إلى الواجهة شجاعة الفلسطيني صاحب الأرض الذي لا يتنازل امام الإرهاب ولا يتراجع.

ومكنت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، إضافة إلى المؤسسات واللجان الشعبية الشريكة، من خلال حملة قطاف الزيتون الوطنية، المواطنين من الوصول إلى مساحات شاسعة، أغلقتها عصابات المستعمرين منذ سنوات، تمهيداً للسيطرة عليها، مؤكدا أن نجاح الموسم أصبح بالتأكيد فشلاً لمخططات الاحتلال.

فيما حاول المستعمرين إقامة 7 بؤر استعمارية جديدة منذ مطلع تشرين أول الماضي، غلب عليها الطابع الزراعي والرعوي، وتوزعت هذه البؤر بإقامة بؤرة استعمارية جديدة على أراضي محافظة الخليل بثلاثة بؤر، وبؤرة على أراضي رام الله وأخرى في القدس، وأخرى في سلفيت، وطولكرم، والأخيرة في ورام الله.

وحسب التقرير، يأتي قرار إقامة البؤر الاستعمارية بتوجيهات من داخل "كابينيت" الاحتلال الذي يرعى المشروع الاستعماري، ويقدم التسهيلات للمستعمرين، من أجل تنفيذ مخططات السيطرة على الأرض، والتهجير القسري، في حين تتطوع حكومة الاحتلال لاحقا، من أجل تحويل هذه الإجراءات إلى أمر واقع.

كما استولت سلطات الاحتلال الشهر الماضي على 84 دونماً من أراضي المواطنين في محافظات القدس، وجنين، وسلفيت، من خلال 3 أوامر عسكرية تم رصدها، تهدف إلى فرض وقائع جديدة، بحجة الأغراض الأمنية والعسكرية، منها الأمر العسكري الذي يقضي بشق طريق يستبدل فيه الطريق الأساس لمدينة سلفيت.



وبعد مراجعة خرائط الأمر العسكري، تبين أن جيش الاحتلال يتحايل على المواطنين الذي سيعترضون في المحكمة ضد القرار بالادعاء أن الاستيلاء جاءت لاعتبارات أمنية، ولكن في حقيقة الأمر أن الأمر العسكري يريد أن يسيطر على مجريات ومآلات الشارع بالحجة الأمنية والعسكرية، دون اعتراض من المواطنين في قضية إغلاق الطريق أمامهم في الشارع الأول الذي تم تخصيصه لصالح مستعمري "أرئيل" فقط، والتحكم بفتح الطريق الثاني.

هذا ونفذت سلطات الاحتلال خلال الشهر الماضي 34 عملية هدمـ طالت 45 منشأة، بينها 12 منزلا مأهولا، و6 غير مأهولة، و19 منشآت زراعية وغيرها، وتركزت في محافظات الخليل بهدم 16 منشأة، ثم محافظتي القدس وبيت لحم بهدم 4 منشآت في كل منهما.

وزعت سلطات الاحتلال 38 إخطارا لهدم منشآت فلسطينية، تركزت في محافظة جنين بـ17 إخطارا، ثم محافظة أريحا بـ8 إخطارات، والقدس بـ7 إخطارات، والخليل بـ5 إخطارات.

وفيسياق متصل درست الجهات التخطيطية في دولة الاحتلال الشهر الماضي ما مجموعه 14 مخططا هيكليا (مصادقة وإيداع)، لغرض توسعة مستعمرات الضفة الغربية والقدس، تشمل المصادقة على 7 مخططات هيكلية، في حين جرى إيداع ما مجموعه 8 مخططات أخرى.



وهدفت المخططات التي استهدفت الضفة الغربية لبناء ما مجموعه 1151 وحدة استعمارية على مساحة تقدر بـ 584 دونماً من أراضي المواطنين، في حين هدفت مخططات داخل حدود مدينة القدس لبناء 500 وحدة استعمارية على مساحة تقدر بـ107 دونماً من أراضي المواطنين.



وعند مراجعة خرائط المخططات والملفات المرفقة لها، تبين نية الاحتلال بتسوية أوضاع "شرعنة: بؤرة استعمارية جديدة، من خلال المخطط رقم ( יוש/ 8/ 237)، واعتبارها حيا استعماريا جديدا يتبع لمستعمرة "عيلي" المقامة على أراضي المواطنين جنوب محافظة نابلس.