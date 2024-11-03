إصابة شاب بشظايا رصاص حي خلال اقتحام مدينة قلقيلية

إصابة شاب بشظايا رصاص حي خلال اقتحام مدينة قلقيلية
التاريخ
11/3/2024 4:16:39 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
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قلقيلية / PNN - أصيب شاب بشظايا الرصاص الحي، الليلة، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة قلقيلية.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مدينة قلقيلية من مدخلها الشرقي، وأطلقت الرصاص الحي بشكل عشوائي في شارع "نابلس"، ما أدى لإصابة شاب بشظية رصاص حي بالقدم، حيث وصفت إصابته بالمتوسطة.
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