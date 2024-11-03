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إصابة شاب بشظايا رصاص حي خلال اقتحام مدينة قلقيلية

11/3/2024 4:16:39 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) قلقيلية / PNN - أصيب شاب بشظايا الرصاص الحي، الليلة، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة قلقيلية.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مدينة قلقيلية من مدخلها الشرقي، وأطلقت الرصاص الحي بشكل عشوائي في شارع "نابلس"، ما أدى لإصابة شاب بشظية رصاص حي بالقدم، حيث وصفت إصابته بالمتوسطة.

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