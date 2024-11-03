إيران تتوعد إسرائيل وأميركا وليبرمان يدعو لضرب منشآتها النووية

MENAFN - Palestine News ) طهران / PNN- توعدت إيران اليوم الأحد ما سمتها "جبهة الشر" برد قاس على الهجوم الإسرائيلي الأخير عليها، في حين دعا إسرائيلي إلى ضربة استباقية تشمل استهداف المنشآت النووية الإيرانية.

وقال قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي إن المقاومة في المنطقة لديها اليد العليا، وإن طهران والمقاومة ستجهزان أنفسهما بكل ما هو ضروري لمواجهة العدو.

وأضاف "تعلمنا كيف نكبد عدونا الضربات القاصمة وأن نقف بوجه القوى الشيطانية ونصمد أمامها".

وحذر سلامي إسرائيل والولايات المتحدة من "أن المقاومة الإسلامية في المنطقة ستوجه ردا قاسيا لما سماها جبهة الشر".

وأوضح أن "بلاده لا تخشى في ما سماه الطريق المقدس تهديدات الأشرار الذين يحكمون تل أبيب وواشنطن"، على حد تعبيره.



كما قال القائد العسكري الإيراني إن أميركا فشلت في كسر شوكة الشعب الإيراني من خلال فرض العقوبات عليه، مضيفا

أن "واشنطن استخدمت كل أدواتها للانتصار على الشعب الإيراني لكنها هزمت".

وانتقد سلامي السياسات الأميركية، قائلا إن "واشنطن تتشدق بالدفاع عن حقوق الإنسان والديمقراطية في حين أنها مصدر الفوضى السياسية والحروب في العالم".

وكان المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني العميد علي محمد نائيني قال أمس السبت "إن الرد الإيراني على إسرائيل أمر حتمي وسيكون حاسما وقويا ومدروسا وأبعد مما يتصوره العدو"، على حد تعبيره.

من جهته، قال المرشد الإيراني علي خامنئي أمس السبت في منشور بالعبرية على منصة "إكس" إن "أميركا والكيان الصهيوني سيتلقيان ردا قاصما على ما يفعلانه ضد إيران وجبهة المقاومة".

وفي 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قصفت عشرات الطائرات الإسرائيلية أهدافا ومواقع في إيران في ما قالت إسرائيل إنه رد على هجوم صاروخي إيراني استهدفها في الأول من الشهر نفسه.

وتوعد مسؤولون إيرانيون سياسيون وعسكريون بالرد على الهجوم الإسرائيلي الذي قالت تل أبيب إنه استهدف أنظمة للدفاع الجوي ومواقع للصواريخ والطائرات المسيرة.

وتحدثت وسائل إعلام غربية عن استعدادات إيرانية للرد على الهجوم الإسرائيلي، بينما أعلنت واشنطن تعزيز قواتها بالمنطقة وأكدت مجددا أنها ستدعم إسرائيل للتصدي لأي عمل عسكري من جانب طهران ضد إسرائيل.

في غضون ذلك، نقلت صحيفة معاريف اليوم الأحد عن الوزير الإسرائيلي السابق أفيغدور ليبرمان قوله إنه يتوقع ألا تهاجم إيران إسرائيل قبل الانتخابات الأميركية المقرر إجراؤها بعد غد الثلاثاء.

وأضاف ليبرمان -زعيم حزب“إسرائيل بيتنا”- أنه يتعين ضرب إيران وعدم انتظار ردها المحتمل، قائلا إنه يجب أن يكون هناك رد ساحق على إيران يشمل جميع البنى التحتية للطاقة والمنشآت النووية.

وفي الإطار، نقلت إذاعة جيش الاحتلال عن وزير التعليم يوآف كيش

قوله إنه إذا ارتكبت إيران خطأ وقررت الرد فستسمح لإسرائيل بمواصلة تنفيذ إستراتيجيتها ضدها.

وكانت إيران قد أشارت لاحتمال زيادة مدى صواريخها الباليستية إلى أكثر من ألفي كيلومتر وتغيير عقيدتها النووية في حال تعرضت منشآتها النووية لهجوم.

وبالتوازي مع التهديدات المتبادلة بين إيران وإسرائيل، نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أميركي أن بلاده حذّرت طهران من شن هجوم آخر على إسرائيل.

وقال المسؤول الأميركي للموقع إن إدارة الرئيس جو بايدن أبلغت طهران أنها لن تكون قادرة على كبح الإسرائيليين.

وأضاف الموقع نقلا عن المسؤول ذاته أن سيناريو الرد الإيراني على إسرائيل لا يزال مرجحا في الأيام المقبلة، وقال إن إسرائيل قد ترد على الهجوم الإيراني حتى إذا جاء من الأراضي العراقية.

في السياق، أعلنت القيادة الوسطى الأميركية أن قاذفات إستراتيجية أميركية من طراز"بي-52" وصلت إلى منطقة عمليات القيادة العاملة في الشرق الأوسط، وذلك عقب إعلان وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن واشنطن ستنشر مزيدا من الأسلحة والمُعَدات العسكرية في المنطقة.

وقال البنتاغون في بيان إن هذه المعدات العسكرية الإضافية تشمل مدمرات دفاعية ضد الصواريخ الباليستية وطائرات مقاتلة بينها قاذفات بي-52 بعيدة المدى.