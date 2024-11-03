الصين تخسر 432 مليارديرا منذ 2021 بسبب التحديات الاقتصادية

(MENAFN
) قائمة الأثرياء لعام 2024 الصادرة عن "هورون" تكشف أن الصين فقدت 432 مليارديراً منذ عام 2021 عندما بلغ عددهم ذروته عند 1,185 مليارديراً. هذا التراجع الحاد يبرز الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها الصين، حيث يسعى بعض أغنى مواطني البلاد لنقل ثرواتهم إلى الخارج بطرق سرية، وفقاً لتقرير "هورون"، وهي مجموعة أبحاث خاصة.
ومنذ عام 2021، انخفض عدد المليارديرات في الصين بنحو الثلث، مما يعكس تأثير التحديات الاقتصادية في البلاد. وأشارت "هورون"، التي تتعقب المليارديرات الصينيين منذ عام 1999، إلى أن العدد الإجمالي تراجع إلى 753 في عام 2024، بانخفاض قدره 36 بالمئة عن الذروة. ويأتي هذا الاتجاه بالتزامن مع توجه بعض الأثرياء في الصين إلى الحفاظ على بروفايل منخفض أو حتى مغادرة البلاد، ونقل أصولهم خارجها عند الإمكان.
بينما تأثرت القطاعات التقليدية مثل العقارات بالصعوبات الاقتصادية التي تشهدها الصين، ما أفسح المجال لموجة جديدة من توليد الثروات في مجالات التكنولوجيا والطاقة والتجارة الإلكترونية. وقال رئيس مجلس إدارة "هورون" والباحث الرئيسي، روبرت هووغورف: "قصص الأفراد في قائمة هورون للأثرياء في الصين تعكس قصة الاقتصاد الصيني". وأضاف أن العديد من الأسماء الجديدة هذا العام جاءت من تايوان، التي استفادت من سوق أسهم قوي مدعوم بصناعة أشباه الموصلات.
كما تشمل قائمة "هورون" فقط الأشخاص الذين "وُلدوا ونشأوا أو بدأوا حياتهم وعاشوا في الصين الكبرى" حتى سن 18 على الأقل، بغض النظر عن جنسيتهم الحالية. وتعاني اقتصاد الصين من أزمة عقارات ممتدة، وارتفاع معدلات البطالة، وديون كبيرة على الحكومات المحلية، وضعف في الطلب الاستهلاكي، وهي كلها عوامل أثرت على السكان الأثرياء في البلاد.
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