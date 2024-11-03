ارتفاع أسعار الذهب يوم الجمعة مع ترقب المستثمرين لبيانات الوظائف الأمريكية

(MENAFN
) ارتفعت أسعار الذهب يوم الجمعة، متجهة لتحقيق مكاسب أسبوعية طفيفة، مع ترقب المستثمرين لبيانات الوظائف الأمريكية التي قد تقدم مزيداً من المؤشرات بشأن مسار أسعار الفائدة. وارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.4 بالمئة ليصل إلى 2,753.75 دولار للأونصة بحلول الساعة 05:40 بتوقيت غرينتش، وفقاً لرويترز. وخلال الأسبوع، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.2 بالمئة بعد تراجعها يوم الخميس، رغم وصولها إلى مستوى قياسي بلغ 2,790.15 دولار للأونصة في وقت سابق من اليوم. كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.5 بالمئة لتصل إلى 2,763.60 دولار.
كذلك صرّح المحلل إدوارد مير من شركة Marex بأن المستثمرين يواصلون شراء الذهب عند الانخفاض، متوقعين استمرار تقلبات السوق حتى الانتخابات الأمريكية وربما بعدها. ويأتي هذا الاتجاه في الوقت الذي أظهر فيه استطلاع حديث أجرته رويترز/إبسوس أن نائبة الرئيس الديمقراطية كامالا هاريس تتقدم بفارق ضئيل على الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب بنسبة 46 بالمئة مقابل 43 بالمئة.
كما ارتفعت أسعار الذهب خلال أكتوبر بأكثر من 4 بالمئة بفضل زيادة الطلب على الملاذات الآمنة نتيجة التوترات في الشرق الأوسط وحالة عدم اليقين بشأن الانتخابات الأمريكية. ويركز المستثمرون حالياً على تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة، الذي من المتوقع صدوره الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش، للحصول على مؤشرات حول قوة الاقتصاد الأمريكي. بالإضافة إلى ذلك، وفقاً لأداة FedWatch، يتوقع المتداولون بنسبة 95 بالمئة أن يقوم مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع المقبل.
وعادة ما تحقق أسعار الذهب أداءً جيداً في بيئات ذات أسعار فائدة منخفضة. وأظهرت بيانات يوم الخميس أن عدد طلبات إعانة البطالة الجديدة في الولايات المتحدة انخفض إلى أدنى مستوى له في خمسة أشهر. وبالنسبة للمعادن الثمينة الأخرى، ارتفعت الفضة الفورية بنسبة 0.3 بالمئة لتصل إلى 32.75 دولار للأونصة، فيما استقرت البلاتين عند 988.08 دولار، وكان كلا المعدنين على وشك تحقيق مكاسب أسبوعية. كما ارتفع البلاديوم بنسبة 0.2 بالمئة ليصل إلى 1,108.36 دولار، بعد أن وصل إلى أدنى مستوى له خلال أكثر من أسبوع في وقت سابق من الجلسة.
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