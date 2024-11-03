إقليم كردستان العراق يخسر أكثر من 15 مليار دولار بسبب تعليق صادرات النفط

(MENAFN
) تعرّض إقليم كردستان العراق لخسائر اقتصادية كبيرة قُدّرت بأكثر من 15 مليار دولار بسبب توقف صادراته النفطية، وفقاً لتقرير قناة "الحرة". تم تعليق هذه الصادرات في 24 مارس 2023 بقرار من هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس، استجابةً لشكوى قدمها العراق ضد تركيا. كانت صادرات الإقليم، التي كانت تتدفق سابقاً عبر خط أنابيب العراق-تركيا من كركوك إلى ميناء جيهان التركي، لا تزال متوقفة دون جدول زمني واضح لاستئنافها.
كما كان إقليم كردستان قبل التوقف يُصدّر حوالي 450 ألف برميل يومياً، ما يعادل 0.5 بالمئة فقط من إمدادات النفط العالمية. ورغم المفاوضات المستمرة بين الحكومة الفيدرالية في بغداد وحكومة إقليم كردستان والشركات النفطية، لم تستأنف الصادرات حتى الآن. وقد صرّح رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني مؤخراً بأن العراق تكبّد خسارة بلغت 15 مليار دولار بسبب هذا التعليق المطوّل، ودعا بغداد إلى تبني نهج اقتصادي بدلاً من سياسي في قضايا النفط في الإقليم، مشيراً إلى أن تركيا ليس لديها مشكلة في استئناف تدفق النفط.
كذلك في أبريل 2023، تم التوصل إلى اتفاق بين الحكومة العراقية الفيدرالية وحكومة إقليم كردستان يسمح لحكومة الإقليم بتصدير 400 ألف برميل يومياً عبر شركة النفط الوطنية العراقية (سومو)، مع تعيين ممثل عن الإقليم في منصب نائب رئيس الشركة وفتح حساب بنكي تُحوّل إليه إيرادات النفط بإشراف ديوان الرقابة المالية الاتحادي في العراق.
وعلى الرغم من أن هذا الاتفاق كان يُنظر إليه على نطاق واسع كخطوة إيجابية نحو حل النزاعات النفطية الطويلة الأمد، إلا أن صادرات النفط من إقليم كردستان لم تُستأنف بعد، مما يسلّط الضوء على تعقيد القضية المستمر.
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