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اختتام بطولة قطر الدولية للتايكوندو

11/2/2024 11:33:37 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 2 - 11 (كونا) –- اختتمت اليوم السبت منافسات بطولة قطر الدولية المفتوحة للتايكوندو التي أقيمت طيلة ثلاثة أيام على صالة (لوسيل) بقطر بمشاركة بلغت 1440 لاعبا ولاعبة يمثلون 40 دولة ومقسمين على أربع فئات.
وأقيمت اليوم منافسات الرجال والسيدات في 8 أوزان لكل فئة ففي منافسات الرجال أحرز الميدالية الذهبية كل من الأردني جعفر الداود في وزن تحت 54 كلغ والكازاخي تاميرلان تلاليس في وزن تحت 58 كلغ ومواطنه نورباك جازيز في وزن تحت 63 كلغ والصيني نيو جانسون في وزن تحت 68 كلغ.
كما احرز التركي محمد كاني بولات ذهبية في وزن تحت 74 كلغ والكازاخي عبد الرحمن ماريبوف في وزن تحت 80 كلغ ومواطنه بيكاريس بيكونوف في وزن تحت 87 كلغ، والبولندي كريستيان هاريمزا في وزن فوق 87 كلغ.
وفي فئة السيدات فازت بالميدالية الذهبية كل من اليابانية هيناتا أوكازاكي في وزن تحت 46 كلغ والكازاخية نوراي بورزانوفا في وزن تحت 49 كلغ والسعودية دنيا علي أبو طالب في وزن تحت 53 كلغ والكازاخية ماريا سيفوستانوفا في وزن تحت 57 كلغ والتونسية شيماء التومي في وزن تحت 62 كلغ والكازاخية نوراي خوسينوفا في وزن تحت 67 كلغ ومواطنتها نازيم مخموتوفا في وزن تحت 73 كلغ والجزائرية زهرة شارف في وزن فوق 73 كلغ.
وكان منتخب الكويت للتايكوندو قد حقق أمس الجمعة عددا من الميداليات في بطولة قطر للتايكواندو حيث حققت اللاعبة الكويتية طبية المغربي ميدالية فضية في فئة الزهرات الناشئات وزن 27 كيلو فيما حققت اللاعبة مسك السالم في فئة الناشئات وزن 59 كيلو الميدالية الفضية كما حققت اللاعبة غلا العساف برونزية وزن 59 كيلو إضافة إلى اللاعبة الحوراء حبيب برونزية بوزن 25 كيلو.
اما في فئة الاشبال ذكور أحرز اللاعب وليد المطيري ذهبية وزن 49 كيلو فيما حقق اللاعب مصعب المسعود برونزية وزن 49 كيلو واللاعب نوح عبداللطيف برونزية وزن 41 كيلو واللاعب راكان العجمي برونزية وزن 53 كيلو.
كما حقق المنتخب ميداليتين برونزيتين في انطلاق مشوار البطولة يوم الاول من أمس حيث حققت اللاعبة شهد العجمي برونزية وزن 42 كيلو فيما حقق اللاعبة حوراء الدمخي برونزية وزن 49 كيلو فئة الفتيات.
وانطلقت يوم الأول من أمس الخميس منافسات بطولة قطر الدولية المفتوحة للتايكوندو على صالة (لوسيل) بقطر والتي اختتمت اليوم السبت. (النهاية)

س س س / ه س ص



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