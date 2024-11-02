اختتام بطولة قطر الدولية للتايكوندو

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الدوحة - 2 - 11 (كونا) –- اختتمت اليوم السبت منافسات بطولة قطر الدولية المفتوحة للتايكوندو التي أقيمت طيلة ثلاثة أيام على صالة (لوسيل) بقطر بمشاركة بلغت 1440 لاعبا ولاعبة يمثلون 40 دولة ومقسمين على أربع فئات.
وأقيمت اليوم منافسات الرجال والسيدات في 8 أوزان لكل فئة ففي منافسات الرجال أحرز الميدالية الذهبية كل من الأردني جعفر الداود في وزن تحت 54 كلغ والكازاخي تاميرلان تلاليس في وزن تحت 58 كلغ ومواطنه نورباك جازيز في وزن تحت 63 كلغ والصيني نيو جانسون في وزن تحت 68 كلغ.
كما احرز التركي محمد كاني بولات ذهبية في وزن تحت 74 كلغ والكازاخي عبد الرحمن ماريبوف في وزن تحت 80 كلغ ومواطنه بيكاريس بيكونوف في وزن تحت 87 كلغ، والبولندي كريستيان هاريمزا في وزن فوق 87 كلغ.
وفي فئة السيدات فازت بالميدالية الذهبية كل من اليابانية هيناتا أوكازاكي في وزن تحت 46 كلغ والكازاخية نوراي بورزانوفا في وزن تحت 49 كلغ والسعودية دنيا علي أبو طالب في وزن تحت 53 كلغ والكازاخية ماريا سيفوستانوفا في وزن تحت 57 كلغ والتونسية شيماء التومي في وزن تحت 62 كلغ والكازاخية نوراي خوسينوفا في وزن تحت 67 كلغ ومواطنتها نازيم مخموتوفا في وزن تحت 73 كلغ والجزائرية زهرة شارف في وزن فوق 73 كلغ.
وكان منتخب الكويت للتايكوندو قد حقق أمس الجمعة عددا من الميداليات في بطولة قطر للتايكواندو حيث حققت اللاعبة الكويتية طبية المغربي ميدالية فضية في فئة الزهرات الناشئات وزن 27 كيلو فيما حققت اللاعبة مسك السالم في فئة الناشئات وزن 59 كيلو الميدالية الفضية كما حققت اللاعبة غلا العساف برونزية وزن 59 كيلو إضافة إلى اللاعبة الحوراء حبيب برونزية بوزن 25 كيلو.
اما في فئة الاشبال ذكور أحرز اللاعب وليد المطيري ذهبية وزن 49 كيلو فيما حقق اللاعب مصعب المسعود برونزية وزن 49 كيلو واللاعب نوح عبداللطيف برونزية وزن 41 كيلو واللاعب راكان العجمي برونزية وزن 53 كيلو.
كما حقق المنتخب ميداليتين برونزيتين في انطلاق مشوار البطولة يوم الاول من أمس حيث حققت اللاعبة شهد العجمي برونزية وزن 42 كيلو فيما حقق اللاعبة حوراء الدمخي برونزية وزن 49 كيلو فئة الفتيات.
وانطلقت يوم الأول من أمس الخميس منافسات بطولة قطر الدولية المفتوحة للتايكوندو على صالة (لوسيل) بقطر والتي اختتمت اليوم السبت. (النهاية)
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