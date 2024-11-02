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الكويتي علي شهاب يفوز بجائزة أفضل حكم في بطولة قطر للتايكوندو

11/2/2024 11:33:36 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 2 - 11 (كونا) -- فاز الحكم الكويتي للعبة التايكوندو علي شهاب اليوم السبت بجائزة أفضل حكم في بطولة قطر الدولية المفتوحة للتايكوندو في العاصمة القطرية الدوحة.
وأعرب شهاب لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عن سعادته لحصوله على أفضل حكم في البطولة التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة مبينا أن ذلك الأمر يرفع من اسم الكويت عاليا في مثل هذه المحافل الدولية.
وأضاف أن هذه المشاركة هي المشاركة الأولى له دوليا متقدما بالشكر والتقدير لدولة قطر على حسن الاستقبال والتنظيم وكرم الضيافة وإلى كل من سانده وقدم الدعم له.
وكان منتخب الكويت للتايكوندو قد حقق عددا من الميداليات في بطولة قطر الدولية المفتوحة للتايكوندو في العاصمة القطرية الدوحة التي انطلقت الخميس الماضي واختتمت منافساتها اليوم السبت.
وتقام منافسات بطولة قطر الدولية المفتوحة للتايكوندو على صالة (لوسيل) بقطر بمشاركة 1440 لاعبا ولاعبة مقسمين على 4 فئات يمثلون 40 دولة.
وتشهد البطولة منافسات في العديد من الأوزان في فئات البراعم والناشئين والشباب والكبار بواقع 10 أوزان في فئة البراعم الذكور و10 أوزان للبراعم الإناث و10 أوزان للناشئين و10 أوزان للناشئات بالإضافة إلى 10 أوزان للذكور ومثلها للإناث في منافسات فئة الشباب فضلا عن 8 أوزان للرجال ومثلها للسيدات في منافسات فئة الكبار. (النهاية)

س س س / ه س ص



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