الكويتي علي شهاب يفوز بجائزة أفضل حكم في بطولة قطر للتايكوندو

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الدوحة - 2 - 11 (كونا) -- فاز الحكم الكويتي للعبة التايكوندو علي شهاب اليوم السبت بجائزة أفضل حكم في بطولة قطر الدولية المفتوحة للتايكوندو في العاصمة القطرية الدوحة.
وأعرب شهاب لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عن سعادته لحصوله على أفضل حكم في البطولة التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة مبينا أن ذلك الأمر يرفع من اسم الكويت عاليا في مثل هذه المحافل الدولية.
وأضاف أن هذه المشاركة هي المشاركة الأولى له دوليا متقدما بالشكر والتقدير لدولة قطر على حسن الاستقبال والتنظيم وكرم الضيافة وإلى كل من سانده وقدم الدعم له.
وكان منتخب
الكويت للتايكوندو قد حقق عددا من الميداليات في بطولة قطر الدولية المفتوحة للتايكوندو في العاصمة القطرية الدوحة التي انطلقت الخميس الماضي واختتمت منافساتها اليوم السبت.
وتقام منافسات بطولة قطر الدولية المفتوحة للتايكوندو على صالة (لوسيل) بقطر بمشاركة 1440 لاعبا ولاعبة مقسمين على 4 فئات يمثلون 40 دولة.
وتشهد البطولة منافسات في العديد من الأوزان في فئات البراعم والناشئين والشباب والكبار بواقع 10 أوزان في فئة البراعم الذكور و10 أوزان للبراعم الإناث و10 أوزان للناشئين و10 أوزان للناشئات بالإضافة إلى 10 أوزان للذكور ومثلها للإناث في منافسات فئة الشباب فضلا عن 8 أوزان للرجال ومثلها للسيدات في منافسات فئة الكبار. (النهاية)
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