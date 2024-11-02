لبنان: ارتفاع حصيلة ضحايا غارات الاحتلال الاسرائيلي الى 2968 قتيلا و13319 جريحا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بيروت - 2 - 11 (كونا) -- اعلن لبنان اليوم السبت ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات التي يشنها طيران
الاحتلال الاسرائيلي على مناطق وبلدات مختلفة من لبنان الى 2968 قتيلا و13319 جريحا.
وقال منسق لجنة الطوارئ الحكومية وزير
البيئة اللبناني الدكتور ناصر ياسين في تقرير ان حصيلة ضحايا غارات الطيران الحربي للاحتلال الاسرائيلي خلال ال24 ساعة الماضية بلغ 71 قتيلا و169 جريحا ليرتفع العدد الإجمالي منذ بدء اعتداءات قوات الاحتلال في الثامن من اكتوبر من العام الماضي الى 2968 قتيلا و13319 جريحا.
واضاف ياسين في تقرير لجنة الطوارئ الحكومية انه خلال ال24 ساعة الماضية تم تسجيل 109 غارات جوية معادية للاحتلال الاسرائيلي على مناطق مختلفة من لبنان معظمها في النبطية والجنوب والبقاع ليصل العدد الإجمالي للاعتداءات منذ بداية العدوان الى 11876 اعتداء.
واوضح التقرير انه تم فتح 1133 مركزا لاستقبال النازحين منها 957 مركزا وصلت للحد الأقصى من قدرتها الاستيعابية مشيرا الى ان حركة النزوح مستمرة من المناطق التي تتعرض لاعتداءات.
واشار الى ان العدد الإجمالي للنازحين وصل الى 190083 نازحا منها 44041 عائلة في مراكز الايواء لافتا الى ان النسبة الأعلى للنازحين تركزت في محافظتي جبل لبنان وبيروت.
كما انه منذ ال23 من سبتمبر الماضي سجل الامن العام اللبناني عبور 361300 مواطن سوري و177864 مواطنا لبنانيا الى الأراضي السورية. (النهاية)
ف ز / ر ج
MENAFN02112024000071011013ID1108844888
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.