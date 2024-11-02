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لبنان: ارتفاع حصيلة ضحايا غارات الاحتلال الاسرائيلي الى 2968 قتيلا و13319 جريحا

11/2/2024 11:33:36 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 2 - 11 (كونا) -- اعلن لبنان اليوم السبت ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات التي يشنها طيران الاحتلال الاسرائيلي على مناطق وبلدات مختلفة من لبنان الى 2968 قتيلا و13319 جريحا.
وقال منسق لجنة الطوارئ الحكومية وزير البيئة اللبناني الدكتور ناصر ياسين في تقرير ان حصيلة ضحايا غارات الطيران الحربي للاحتلال الاسرائيلي خلال ال24 ساعة الماضية بلغ 71 قتيلا و169 جريحا ليرتفع العدد الإجمالي منذ بدء اعتداءات قوات الاحتلال في الثامن من اكتوبر من العام الماضي الى 2968 قتيلا و13319 جريحا.
واضاف ياسين في تقرير لجنة الطوارئ الحكومية انه خلال ال24 ساعة الماضية تم تسجيل 109 غارات جوية معادية للاحتلال الاسرائيلي على مناطق مختلفة من لبنان معظمها في النبطية والجنوب والبقاع ليصل العدد الإجمالي للاعتداءات منذ بداية العدوان الى 11876 اعتداء.
واوضح التقرير انه تم فتح 1133 مركزا لاستقبال النازحين منها 957 مركزا وصلت للحد الأقصى من قدرتها الاستيعابية مشيرا الى ان حركة النزوح مستمرة من المناطق التي تتعرض لاعتداءات.
واشار الى ان العدد الإجمالي للنازحين وصل الى 190083 نازحا منها 44041 عائلة في مراكز الايواء لافتا الى ان النسبة الأعلى للنازحين تركزت في محافظتي جبل لبنان وبيروت.
كما انه منذ ال23 من سبتمبر الماضي سجل الامن العام اللبناني عبور 361300 مواطن سوري و177864 مواطنا لبنانيا الى الأراضي السورية. (النهاية)

ف ز / ر ج



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