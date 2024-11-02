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الاتحاد الأوروبي يدعو طرفي الصراع في اثيوبيا لضمان استمرار تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية

11/2/2024 11:33:36 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 2 - 11 (كونا) -- دعا الاتحاد الأوروبي اليوم السبت جميع الأطراف المعنية بالصراع بين الحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير شعب تيغراي إلى مضاعفة الجهود لضمان استمرار تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية لصالح جميع الإثيوبيين المقيمين في شمال البلاد.
وجدد الاتحاد في بيان أصدره الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد جوزيب بوريل بمناسبة مرور عامين على توقيع اتفاقية وقف الأعمال العدائية دعوته إلى حل سلمي للصراعات المستمرة في البلاد مشددا على "احترام حقوق الإنسان في جميع الأوقات وفقا للالتزامات القارية والدولية لإثيوبيا".
وأشار البيان إلى أن تنفيذ هذه الاتفاقية أسفر عن تطورات مهمة مثل استعادة الخدمات الأساسية وتمكين الوصول الإنساني وعودة بعض النازحين داخليا لكنه أقر في الوقت ذاته بتعقيد العملية.
وأكد أن تحقيق العدالة الانتقالية بطريقة موثوقة ومركزة على الضحايا يمثل أمرا أساسيا داعيا في الوقت ذاته جميع الأطراف الى المشاركة في الحوار الوطني الجاري.
وأكد بوريل استعداد الاتحاد الأوروبي لتعميق التزامه مع إثيوبيا بناء على استنتاجات مجلس الشؤون الخارجية في أبريل 2023. (النهاية)

أ ر ن / ر ج



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