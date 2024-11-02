الاتحاد الأوروبي يدعو طرفي الصراع في اثيوبيا لضمان استمرار تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بروكسل - 2 - 11 (كونا) -- دعا الاتحاد الأوروبي اليوم السبت جميع الأطراف المعنية بالصراع بين الحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير شعب تيغراي إلى مضاعفة الجهود لضمان استمرار تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية لصالح جميع الإثيوبيين المقيمين في شمال البلاد.
وجدد الاتحاد في بيان أصدره الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد جوزيب بوريل بمناسبة مرور عامين على توقيع اتفاقية وقف الأعمال العدائية دعوته إلى حل سلمي للصراعات المستمرة في البلاد مشددا على "احترام حقوق الإنسان في جميع الأوقات وفقا للالتزامات القارية والدولية لإثيوبيا".
وأشار البيان إلى أن تنفيذ هذه الاتفاقية أسفر عن تطورات مهمة مثل استعادة الخدمات الأساسية وتمكين الوصول الإنساني وعودة بعض النازحين داخليا لكنه أقر في الوقت ذاته بتعقيد العملية.
وأكد أن تحقيق العدالة الانتقالية بطريقة موثوقة ومركزة على الضحايا يمثل أمرا أساسيا داعيا في الوقت ذاته جميع الأطراف الى المشاركة في الحوار الوطني الجاري.
وأكد بوريل استعداد الاتحاد الأوروبي لتعميق التزامه مع إثيوبيا بناء على استنتاجات مجلس الشؤون الخارجية في أبريل 2023. (النهاية)
أ ر ن / ر ج
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