انعقاد اجتماع خبراء اللجنة الاقتصادية لمنظمة التعاون الإسلامي في إسطنبول

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
إسطنبول - 2 - 11 (كونا) -- انطلقت في مدينة إسطنبول التركية اليوم أعمال الدورة 40 للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري (كومسيك) التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى الخبراء تناولت المسائل التقنية المتعلقة بالمواضيع التي سيتم تداولها في الجلسة الوزارية.
وبحسب بيان صادر عن رئاسة الميزانية والاستراتيجية التابعة للرئاسة التركية فإن أعمال الدورة ستعقد من 2 إلى 5 نوفمبر الجاري بمشاركة ممثلين عن المنظمات ذات الصلة وتمثل وفود وزارية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
ومن المتوقع أن يلقي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كلمة بافتتاح "الجلسة الوزارية" في 4 نوفمبر الموافق الاثنين.
وتم تحديد موضوع "جلسة كومسيك الوزارية لتبادل وجهات النظر" على أنه "التحول الرقمي لأنظمة الدفع في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي".
ومن المقرر أن يقدم وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشيك "تقرير الدولة التركية" في الجلسة المذكورة كما تشهد دورة "كومسيك" الحالية العديد من الفعاليات الخاصة.
جدير بالذكر أن لجنة "كومسيك" تأسست بمؤتمر القمة الإسلامي الثالث الذي انعقد في مكة المكرمة/الطائف عام 1981 وهي المنبر الأساسي للتعاون الاقتصادي والتجاري متعدد الأطراف في العالم الإسلامي.
وتضم "كومسيك" في عضويتها 57 دولة إضافة إلى خمس دول بصفة مراقب يمثلون أربع قارات. (النهاية)
ط أ / ه س ص
MENAFN02112024000071011013ID1108844886
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