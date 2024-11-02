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انعقاد اجتماع خبراء اللجنة الاقتصادية لمنظمة التعاون الإسلامي في إسطنبول

11/2/2024 11:33:36 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) إسطنبول - 2 - 11 (كونا) -- انطلقت في مدينة إسطنبول التركية اليوم أعمال الدورة 40 للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري (كومسيك) التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى الخبراء تناولت المسائل التقنية المتعلقة بالمواضيع التي سيتم تداولها في الجلسة الوزارية.
وبحسب بيان صادر عن رئاسة الميزانية والاستراتيجية التابعة للرئاسة التركية فإن أعمال الدورة ستعقد من 2 إلى 5 نوفمبر الجاري بمشاركة ممثلين عن المنظمات ذات الصلة وتمثل وفود وزارية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
ومن المتوقع أن يلقي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كلمة بافتتاح "الجلسة الوزارية" في 4 نوفمبر الموافق الاثنين.
وتم تحديد موضوع "جلسة كومسيك الوزارية لتبادل وجهات النظر" على أنه "التحول الرقمي لأنظمة الدفع في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي".
ومن المقرر أن يقدم وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشيك "تقرير الدولة التركية" في الجلسة المذكورة كما تشهد دورة "كومسيك" الحالية العديد من الفعاليات الخاصة.
جدير بالذكر أن لجنة "كومسيك" تأسست بمؤتمر القمة الإسلامي الثالث الذي انعقد في مكة المكرمة/الطائف عام 1981 وهي المنبر الأساسي للتعاون الاقتصادي والتجاري متعدد الأطراف في العالم الإسلامي.
وتضم "كومسيك" في عضويتها 57 دولة إضافة إلى خمس دول بصفة مراقب يمثلون أربع قارات. (النهاية)

ط أ / ه س ص



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