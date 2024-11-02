انطلاق النسخة ال41 من معرض اسطنبول الدولي للكتاب

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
اسطنبول - 2 - 11 (كونا) -- انطلقت اليوم السبت فعاليات النسخة ال41 من معرض
اسطنبول الدولي للكتاب بإشراف مجموعة (توياب) للمعارض وبالتعاون مع اتحاد الناشرين في تركيا تحت عنوان (الطفولة ابتهاج).
وأعرب والي اسطنبول داوود غول في كلمة خلال الافتتاح عن شكره لجميع المساهمين في وصول المعرض الدولي للكتاب الى هذا المستوى من النجاح.
بدوره أشار رئيس بلدية اسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو إلى أن عشاق الكتب يقبلون بشغف على المعرض للتجول بين الأجنحة ولقاء الناشرين والمؤلفين.
أما رئيس اتحاد الناشرين في تركيا كنعان قوجة تورك فقد اعتبر أن المعرض "مهرجان ديمقراطي" يحتضن أفكارا وشخصيات من مختلف التوجهات.
واعتادت اسطنبول كل عام على استضافة معرض الكتاب الدولي الذي يحظى باهتمام داخل تركيا وخارجها ولاسيما من محبي القراءة من الأتراك. (النهاية)
ط أ / ر ج
MENAFN02112024000071011013ID1108844885
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