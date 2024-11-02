Sunday, 03 November 2024 05:53 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


انطلاق النسخة ال41 من معرض اسطنبول الدولي للكتاب

11/2/2024 11:33:36 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) اسطنبول - 2 - 11 (كونا) -- انطلقت اليوم السبت فعاليات النسخة ال41 من معرض اسطنبول الدولي للكتاب بإشراف مجموعة (توياب) للمعارض وبالتعاون مع اتحاد الناشرين في تركيا تحت عنوان (الطفولة ابتهاج).
وأعرب والي اسطنبول داوود غول في كلمة خلال الافتتاح عن شكره لجميع المساهمين في وصول المعرض الدولي للكتاب الى هذا المستوى من النجاح.
بدوره أشار رئيس بلدية اسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو إلى أن عشاق الكتب يقبلون بشغف على المعرض للتجول بين الأجنحة ولقاء الناشرين والمؤلفين.
أما رئيس اتحاد الناشرين في تركيا كنعان قوجة تورك فقد اعتبر أن المعرض "مهرجان ديمقراطي" يحتضن أفكارا وشخصيات من مختلف التوجهات.
واعتادت اسطنبول كل عام على استضافة معرض الكتاب الدولي الذي يحظى باهتمام داخل تركيا وخارجها ولاسيما من محبي القراءة من الأتراك. (النهاية)

ط أ / ر ج



MENAFN02112024000071011013ID1108844885

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث