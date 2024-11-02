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منتخبا الارجنتين واسبانيا يحرزان لقبي بطولة العالم للبادل للرجال والسيدات

11/2/2024 11:33:36 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 2 - 11 (كونا) -- أحرز المنتخب الارجنتيني اليوم السبت لقب بطولة العالم للبادل للرجال (قطر 2024) في حين فاز المنتخب الاسباني باللقب في فئة السيدات.
وقد تبادل المنتخبان الفوز حيث فاز المنتخب الأرجنتين بلقب الرجال عقب فوزه على نظيره الاسباني (2 - 1) بينما نجح المنتخب الاسباني بإحراز لقب السيدات بفوزه على نظيره الأرجنتيني (2-0).
وحافظ منتخب الارجنتين بهذه النتيجة على لقبه الذي يكون قد أحرزه للمرة الثانية على التوالي.
وانطلقت فعاليات بطولة العالم للبادل (قطر 2024) يوم الثلاثاء الماضي على ملاعب مجمع (خليفة) الدولي للتنس والاسكواتش في الدوحة وذلك بمشاركة 16 منتخبا في فئتي الرجال والسيدات.
وهذه هي المرة الثانية التي تقام بطولة العالم للبادل في دولة قطر حيث سبق أن استضافتها في العام 2021. (النهاية)

س س س / ر ج



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