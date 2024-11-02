منتخبا الارجنتين واسبانيا يحرزان لقبي بطولة العالم للبادل للرجال والسيدات

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الدوحة - 2 - 11 (كونا) -- أحرز المنتخب الارجنتيني اليوم السبت لقب بطولة العالم للبادل للرجال (قطر 2024) في حين فاز المنتخب الاسباني باللقب في فئة السيدات.
وقد تبادل المنتخبان الفوز حيث فاز المنتخب الأرجنتين بلقب الرجال عقب فوزه على نظيره الاسباني (2 - 1) بينما نجح المنتخب الاسباني بإحراز لقب السيدات بفوزه على نظيره الأرجنتيني (2-0).
وحافظ منتخب
الارجنتين بهذه النتيجة على لقبه الذي يكون قد أحرزه للمرة الثانية على التوالي.
وانطلقت فعاليات بطولة العالم للبادل (قطر 2024) يوم الثلاثاء الماضي على ملاعب
مجمع (خليفة) الدولي للتنس والاسكواتش في الدوحة وذلك بمشاركة 16 منتخبا في فئتي الرجال والسيدات.
وهذه هي المرة الثانية التي تقام بطولة العالم للبادل في دولة قطر حيث سبق أن استضافتها في العام 2021. (النهاية)
س س س / ر ج
MENAFN02112024000071011013ID1108844884
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.