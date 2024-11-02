موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم السبت الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
غزة - السلطات الصحية في قطاع غزة تعلن عن ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي سبع مجازر ضد العائلات الفلسطينية أسفرت عن سقوط 55 ضحية وإصابة 192 آخرين خلال ال24 ساعة الماضية وتقول إن حصيلة العدوان على القطاع ارتفعت بذلك إلى 43314 ضحية و102019 مصابا منذ 7 أكتوبر من العام الماضي.
بيروت - لبنان يعلن ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات التي يشنها طيران الاحتلال الاسرائيلي على مناطق وبلدات مختلفة من لبنان الى 2968 قتيلا و13319 جريحا من بينهم 71 قتيلا و169 جريحا خلال الساعات ال24 الماضية.
لندن - حزب المحافظين المعارض في بريطانيا يعلن انتخاب وزيرة الأعمال السابقة كيمي بادينوك زعيمة للحزب خلفا لرئيس الوزراء السابق ريشي سوناك الذي استقال عقب خسارته في انتخابات يوليو الماضي.
الرياض - الهيئة الملكية لمحافظة العلا في السعودية تعلن اكتشاف قرية أثرية في (واحة خيبر) كانت مأهولة بالسكان قبل أكثر من 3400 عام. (النهاية) ر ج
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