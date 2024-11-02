موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم السبت الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) غزة - السلطات الصحية في قطاع غزة تعلن عن ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي سبع مجازر ضد العائلات الفلسطينية أسفرت عن سقوط 55 ضحية وإصابة 192 آخرين خلال ال24 ساعة الماضية وتقول إن حصيلة العدوان على القطاع ارتفعت بذلك إلى 43314 ضحية و102019 مصابا منذ 7 أكتوبر من العام الماضي.

بيروت - لبنان يعلن ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات التي يشنها الاحتلال الاسرائيلي على مناطق وبلدات مختلفة من لبنان الى 2968 قتيلا و13319 جريحا من بينهم 71 قتيلا و169 جريحا خلال الساعات ال24 الماضية.

لندن - حزب المحافظين المعارض في بريطانيا يعلن انتخاب الأعمال السابقة كيمي بادينوك زعيمة للحزب خلفا لرئيس الوزراء السابق ريشي سوناك الذي استقال عقب خسارته في انتخابات يوليو الماضي.

الرياض - الهيئة الملكية لمحافظة العلا في السعودية تعلن اكتشاف قرية أثرية في (واحة خيبر) كانت مأهولة بالسكان قبل أكثر من 3400 عام. (النهاية) ر ج