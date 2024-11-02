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القصيبي يطلق شركته ((سهيل القصيبي لريادة الأعمال))

11/2/2024 11:33:04 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعلن‭ ‬سهيل‭ ‬بن‭ ‬غازي‭ ‬القصيبي‭ ‬إطلاق‭ ‬شركته‭ ‬الجديدة‭ ‬‮«‬سهيل‭ ‬القصيبي‭ ‬لريادة‭ ‬الأعمال‮»‬،‭ ‬لتحل‭ ‬مكان‭ ‬شركته‭ ‬السابقة‭ ‬‮«‬فلك‭ ‬لاستشارات‭ ‬الابتكار‮»‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الهدف‭ ‬من‭ ‬تغيير‭ ‬مسمى‭ ‬الشركة‭ ‬هو‭ ‬بدء‭ ‬مرحلة‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬عملها‭ ‬تتسم‭ ‬بنهج‭ ‬أكثر‭ ‬توجهاً‭ ‬نحو‭ ‬القيم‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الاستشارات‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬والابتكار‭.‬

وأوضح‭ ‬القصيبي‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬له‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬أن‭ ‬قرار‭ ‬تغيير‭ ‬العلامة‭ ‬التجارية‭ ‬للشركة‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬تحول‭ ‬في‭ ‬نموذج‭ ‬عملها‭ ‬وهيكلها،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬التحولات‭ ‬الرئيسية‭ ‬بين‭ ‬شركاء‭ ‬العمل‭ ‬الذين‭ ‬انتقلوا‭ ‬إلى‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬خلال‭ ‬جائحة‭ ‬كوفيد‭-‬19‭.‬

وقال‭: ‬‮«‬مع‭ ‬تطور‭ ‬أعمالنا،‭ ‬أصبح‭ ‬من‭ ‬الواضح‭ ‬أن‭ ‬الوقت‭ ‬قد‭ ‬حان‭ ‬للتطلع‭ ‬إلى‭ ‬الأمام‭ ‬بإيجابية‭ ‬وتبني‭ ‬هوية‭ ‬جديدة‭ ‬للعلامة‭ ‬التجارية‭ ‬تتماشى‭ ‬مع‭ ‬تركيزنا‭ ‬المتجدد‮»‬،‭ ‬مؤكدا‭ ‬التزام‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬سهيل‭ ‬القصيبي‭ ‬لريادة‭ ‬الأعمال‮»‬‭ ‬ببناء‭ ‬اقتصادات‭ ‬أقوى‭ ‬ومجتمعات‭ ‬أكثر‭ ‬سعادة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إطلاق‭ ‬العنان‭ ‬لإمكانات‭ ‬الشركات‭ ‬والأفراد‭ ‬على‭ ‬حد‭ ‬سواء‮»‬‭.‬

وبيَّن‭ ‬القصيبي‭ ‬أن‭ ‬إعادة‭ ‬تسمية‭ ‬العلامة‭ ‬التجارية‭ ‬لشركة‭ ‬فلك‭ ‬للاستشارات‭ ‬التي‭ ‬تأسست‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2016‭ ‬تحت‭ ‬مسمى‭ ‬‮«‬سهيل‭ ‬القصيبي‭ ‬لريادة‭ ‬الأعمال‮»‬‭ ‬دخلت‭ ‬حيز‭ ‬التنفيذ‭ ‬اعتبارًا‭ ‬من‭ ‬يوليو‭ ‬2024‭.‬

وقال‭: ‬‮«‬يتمحور‭ ‬عملنا‭ ‬كمؤسسة‭ ‬استشارية‭ ‬بحتة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬والابتكار‭ ‬والابتعاد‭ ‬عن‭ ‬الخدمات‭ ‬الاستشارية‭ ‬التقليدية‭ ‬مثل‭ ‬المعاملات‭ ‬المالية‭ ‬ودراسات‭ ‬الجدوى‭ ‬وأبحاث‭ ‬السوق‭ ‬وما‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬وها‭ ‬نحن‭ ‬اليوم‭ ‬ننطلق‭ ‬إلى‭ ‬مرحلة‭ ‬جديدة‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬خدمنا‭ ‬طوال‭ ‬السنوات‭ ‬السابقة‭ ‬مجموعة‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬القطاعات‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬التعليم‭ ‬والإعلام‭ ‬والقطاعات‭ ‬الحكومية‭ ‬وشبه‭ ‬الحكومية‭ ‬والتصنيع‭ ‬والعقارات‭ ‬والخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬وغيرها‮»‬‭.‬

وتقدم‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬سهيل‭ ‬القصيبي‭ ‬لريادة‭ ‬الأعمال‮»‬‭ ‬استشارات‭ ‬استراتيجية‭ ‬وابتكارية‭ ‬شاملة‭ ‬تُمكِّن‭ ‬الشركات‭ ‬والشركات‭ ‬الصغيرة‭ ‬على‭ ‬حد‭ ‬سواء‭ ‬من‭ ‬الازدهار‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬دائم‭ ‬التطور،‭ ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬الأساليب‭ ‬المصممة‭ ‬خصيصاً‭ ‬التي‭ ‬تدمج‭ ‬بين‭ ‬الاستشراف‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬والحل‭ ‬الإبداعي‭ ‬للمشاكل‭ ‬تساعد‭ ‬الاستشارات‭ ‬المؤسسات‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬القدرة‭ ‬التنافسية‭ ‬وتبسيط‭ ‬العمليات‭ ‬وإطلاق‭ ‬فرص‭ ‬نمو‭ ‬جديدة‭.‬

ويستفيد‭ ‬عملاء‭ ‬الشركة‭ ‬من‭ ‬الحلول‭ ‬المرنة‭ ‬والقابلة‭ ‬للتطوير‭ ‬التي‭ ‬تعزز‭ ‬المرونة‭ ‬والقدرة‭ ‬على‭ ‬التكيف،‭ ‬بينما‭ ‬تستفيد‭ ‬الشركات‭ ‬الصغيرة‭ ‬من‭ ‬الأدوات‭ ‬المبتكرة‭ ‬والرؤى‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬للتغلب‭ ‬على‭ ‬التحديات‭ ‬الفريدة‭ ‬وتسريع‭ ‬النمو،‭ ‬ويؤدي‭ ‬هذا‭ ‬النهج‭ ‬المتوازن‭ ‬إلى‭ ‬إحداث‭ ‬تأثير‭ ‬هادف‭ ‬ومستدام،‭ ‬ما‭ ‬يضمن‭ ‬للشركات‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬الأحجام‭ ‬تحقيق‭ ‬أقصى‭ ‬قدر‭ ‬من‭ ‬إمكاناتها‭ ‬والمساهمة‭ ‬بشكل‭ ‬إيجابي‭ ‬في‭ ‬الاقتصاد‭.‬

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