منتدى الأعمال البحريني الكوري السادس يختتم أعماله في سيئول

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

نظمت‭ ‬جمعية‭ ‬رجال‭ ‬الأعمال‭ ‬البحرينية‭ ‬وجمعية‭ ‬الصداقة‭ ‬البحرينية‭ ‬الكورية‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬سفارة‭ ‬جمهورية‭ ‬كوريا‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وسفارة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬سيئول‭ ‬النسخة‭ ‬السادسة‭ ‬من‭ ‬منتدى‭ ‬الأعمال‭ ‬البحريني‭ ‬الكوري‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬مكتب‭ ‬مجلس‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬في‭ ‬سيئول‭ ‬وبمشاركة‭ ‬غرفة‭ ‬تجارة‭ ‬وصناعة‭ ‬البحرين‭ ‬وحضور‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مائة‭ ‬مشارك‭ ‬من‭ ‬أصحاب‭ ‬الأعمال‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وجمهورية‭ ‬كوريا‭.‬

وأكد‭ ‬أحمد‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬هندي‭ ‬رئيس‭ ‬جمعية‭ ‬رجال‭ ‬الأعمال‭ ‬البحرينية‭ ‬وجمعية‭ ‬الصداقة‭ ‬البحرينية‭ ‬الكورية‭

‬أن‭ ‬المنتدى‭ ‬يعد‭ ‬منصة‭ ‬فريدة‭ ‬لتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬والأفكار‭ ‬ولاستكشاف‭ ‬الفرص‭ ‬الاستثمارية‭ ‬والتشبيك‭ ‬بين‭ ‬قطاع‭ ‬الأعمال‭ ‬في‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين‭ ‬ومناقشة‭ ‬فرص‭ ‬تعزيز‭ ‬التجارة‭ ‬البينية‭ ‬والتعريف‭ ‬بالإمكانات‭ ‬والفرص‭ ‬المتاحة‭ ‬في‭ ‬كلا‭ ‬الجانبين،‭ ‬مشيدًا‭ ‬بما‭ ‬تشهده‭ ‬العلاقات‭ ‬التجارية‭ ‬من‭ ‬نمو‭ ‬مطرد‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬التجارية‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة‭ ‬حيث‭ ‬بلغ‭ ‬حجم‭ ‬التجارة‭ ‬البينية‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وجمهورية‭ ‬كوريا‭ ‬حوالي‭ ‬653‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬المنصرم‭ ‬تشكل‭ ‬منها‭ ‬الصادرات‭ ‬البحرينية‭ ‬وأهمها‭ ‬النفط‭ ‬والألمنيوم‭ ‬والحديد‭ ‬ما‭ ‬يفوق‭ ‬499‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭.‬

وأشاد‭ ‬بن‭ ‬هندي‭ ‬بافتتاح‭ ‬مقر‭ ‬السفارة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬وكذلك‭ ‬بنتائج‭ ‬المباحثات‭ ‬الثنائية‭ ‬بين‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬وجمهورية‭ ‬كوريا‭ ‬لتوقيع‭ ‬اتفاقية‭ ‬التجارة‭ ‬الحرة،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬ضرورة‭ ‬فتح‭ ‬خطوط‭ ‬طيران‭ ‬مباشرة‭ ‬بين‭ ‬المنامة‭ ‬وسيئول‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تعزيز‭ ‬السياحة‭ ‬والتجارة‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭.‬

وأوضح‭ ‬بن‭ ‬هندي‭ ‬أن‭ ‬زيارة‭ ‬الوفد‭ ‬التجاري‭ ‬البحريني‭ ‬لسيئول‭ ‬تؤكد‭ ‬الرغبة‭ ‬المتبادلة‭ ‬لإقامة‭ ‬شراكة‭ ‬أوثق‭ ‬وتوسيع‭ ‬نطاق‭ ‬الاستثمار‭ ‬المشترك‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬تقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات‭ ‬والذكاء‭ ‬الصناعي‭ ‬والابتكار‭ ‬والرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬والسياحة‭ ‬العلاجية‭ ‬والطاقة‭ ‬موضحًا‭ ‬أن‭ ‬المنتدى‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬أظهر‭ ‬تصميمًا‭ ‬متبادلاً‭ ‬لتوسيع‭ ‬نطاق‭ ‬الشراكة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين‭.‬

وشمل‭ ‬برنامج‭ ‬الوفد‭ ‬التجاري‭ ‬البحريني‭ ‬إلى‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬زيارة‭ ‬معرض‭ ‬كوريا‭ ‬للتكنولوجيا‭ ‬والذكاء‭ ‬الصناعي‭ ‬ومعرض‭ ‬المعدات‭ ‬والصناعات‭ ‬الكورية‭ ‬وعقد‭ ‬لقاءات‭ ‬عمل‭ ‬ثنائية‭ ‬للانفتاح‭ ‬على‭ ‬فرص‭ ‬الاستثمار‭ ‬الواعدة‭ ‬وبناء‭ ‬جسور‭ ‬التواصل‭ ‬المباشر‭ ‬بين‭ ‬أصحاب‭ ‬الأعمال‭ ‬البحرينيين‭ ‬ونظرائهم‭ ‬في‭ ‬الجانب‭ ‬الكوري‭ ‬والتعرف‭ ‬على‭ ‬بيئة‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬جمهورية‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭.‬