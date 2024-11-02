منتدى الأعمال البحريني الكوري السادس يختتم أعماله في سيئول

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
نظمت جمعية رجال الأعمال البحرينية وجمعية الصداقة البحرينية الكورية بالتعاون مع سفارة جمهورية كوريا في مملكة البحرين وسفارة مملكة البحرين في سيئول النسخة السادسة من منتدى الأعمال البحريني الكوري بالتعاون مع مكتب مجلس التنمية الاقتصادية في سيئول وبمشاركة غرفة تجارة وصناعة البحرين وحضور أكثر من مائة مشارك من أصحاب الأعمال في مملكة البحرين وجمهورية كوريا.
وأكد أحمد عبدالله بن هندي رئيس جمعية رجال الأعمال البحرينية وجمعية الصداقة البحرينية الكورية
أن المنتدى يعد منصة فريدة لتبادل الخبرات والأفكار ولاستكشاف الفرص الاستثمارية والتشبيك بين قطاع الأعمال في البلدين الصديقين ومناقشة فرص تعزيز التجارة البينية والتعريف بالإمكانات والفرص المتاحة في كلا الجانبين، مشيدًا بما تشهده العلاقات التجارية من نمو مطرد في مختلف القطاعات التجارية في السنوات الأخيرة حيث بلغ حجم التجارة البينية بين مملكة البحرين وجمهورية كوريا حوالي 653 مليون دولار في العام المنصرم تشكل منها الصادرات البحرينية وأهمها النفط والألمنيوم والحديد ما يفوق 499 مليون دولار أمريكي.
وأشاد بن هندي بافتتاح مقر السفارة البحرينية في كوريا الجنوبية وكذلك بنتائج المباحثات الثنائية بين دول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية كوريا لتوقيع اتفاقية التجارة الحرة، مؤكدًا ضرورة فتح خطوط طيران مباشرة بين المنامة وسيئول من أجل تعزيز السياحة والتجارة بين الجانبين.
وأوضح بن هندي أن زيارة الوفد التجاري البحريني لسيئول تؤكد الرغبة المتبادلة لإقامة شراكة أوثق وتوسيع نطاق الاستثمار المشترك لا سيما في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات والذكاء الصناعي والابتكار والرعاية الصحية والسياحة العلاجية والطاقة موضحًا أن المنتدى هذا العام أظهر تصميمًا متبادلاً لتوسيع نطاق الشراكة الاقتصادية بين البلدين الصديقين.
وشمل برنامج الوفد التجاري البحريني إلى كوريا الجنوبية زيارة معرض كوريا للتكنولوجيا والذكاء الصناعي ومعرض المعدات والصناعات الكورية وعقد لقاءات عمل ثنائية للانفتاح على فرص الاستثمار الواعدة وبناء جسور التواصل المباشر بين أصحاب الأعمال البحرينيين ونظرائهم في الجانب الكوري والتعرف على بيئة الاستثمار في جمهورية كوريا الجنوبية.
MENAFN02112024000055011008ID1108844854
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.