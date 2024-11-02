تدشين خدمة رخص أبراج الاتصال عبر نظام ((بنايات))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
أعلنت وزارة شؤون البلديات والزراعة، وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، وهيئة تنظيم الاتصالات، تدشين خدمة رخص أبراج الاتصال عبر نظام «بنايات»، والتي تتيح للشركات المزودة لخدمات الاتصالات إمكانية الحصول على ترخيص لبناء برج اتصال، سواء على أرض فضاء أو بناء قائم، من خلال تقديم ومتابعة طلب الحصول على رخصة أبراج الاتصال من قبل مكتب هندسي معتمد.
وفي هذا الصدد؛ أشاد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بالجهود المشتركة التي بذلتها كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة، والتي ساهمت في سرعة تدشين الخدمة الإلكترونية الجديدة، والتي جاء إطلاقها استكمالاً لتطوير نظام «بنايات».
وحول أثر وأهمية توفير الخدمة؛ أكد القائد أن إعادة هندسة إجراءات خدمة إصدار رخصة أبراج الاتصالات وتحويلها إلكترونياً بنسبة 100%، ساهما في تقليل عدد الجهات الحكومية المعنية بإصدار الرخصة من 10 إلى 7 جهات، كما ساهم في تقليل المدة الزمنية لإصدار الرخصة من 40 يوما إلى 5 أيام عمل، وذلك ضمن اتفاقية مستوى الخدمة، إلى جانب ربط نظام رخص أبراج الاتصالات بأنظمة أخرى كنظام البلديات ونظام السجل السكاني ونظام سجلات لأتمتة عملية التحقق من المدخلات وتسهيل عملية التقديم وتعزيز الربط والتكامل الإلكتروني بين العمليات الحكومية.
وأشار القائد إلى أن توفير الخدمة الإلكترونية الجديدة ساهم في تعزيز عملية فرز وأتمتة الطلبات على بعض الجهات الحكومية، وذلك بحسب المناطق والمدخلات باستخدام تقنيات نظم المعلومات الجغرافية مع إمكانية إصدار التراخيص وطباعتها تلقائياً بعد إتمام عملية الدفع، كما سهم في توفير مجموعة من المميزات الأخرى التي عززت من تجربة المستخدمين من الجهات الخدمية والقائمين على المكاتب الهندسية، من خلال تحسين واجهة الخدمة وتسهيل عملية دفع الرسوم، عبر إتاحة إمكانية دفع جميع الرسوم في مرحلة واحدة وتحويل استمارات التقديم إلى استمارات إلكترونية، إلى جانب توحيد معلومات الخدمات المنشورة في جميع القنوات.
من جانبه؛ أكد المهندس الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة وكيل الوزارة لشؤون البلديات في وزارة شؤون البلديات والزراعة أن هذه الخدمة باتت متوافرة على منصة بنايات حيث يمكن التقديم إليها عبر النظام حسب الإجراءات المتبعة، مشيراً إلى أن الوزارة ماضية في طريق التحول الإلكتروني لجميع الخدمات، وذلك وفق خطة التحول الإلكتروني بما يعزز الفرص الاستثمارية في البلاد.
وأوضح وكيل شؤون البلديات أن هذا التدشين يأتي كخطوة مهمة نحو تعزيز البنية التحتية للاتصالات في المملكة، وبما يسهم في تسهيل الإجراءات المتعلقة بإصدار التراخيص، ويعكس التزام الحكومة بتطوير البيئة الاستثمارية ودعم مشاريع الاتصالات الحديثة، لافتاً إلى أن نظام بنايات سيتيح للمستثمرين والجهات المعنية تقديم طلباتهم بشكل إلكتروني، مما يضمن تسريع وتسهيل الإجراءات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة، داعياً في هذا الصدد جميع المعنيين إلى الاستفادة من مميزات الخدمة الجديدة.
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