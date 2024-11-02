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تدشين خدمة رخص أبراج الاتصال عبر نظام ((بنايات))

11/2/2024 11:33:02 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة،‭ ‬وهيئة‭ ‬المعلومات‭ ‬والحكومة‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬وهيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬الاتصالات،‭ ‬تدشين‭ ‬خدمة‭ ‬رخص‭ ‬أبراج‭ ‬الاتصال‭ ‬عبر‭ ‬نظام‭ ‬‮«‬بنايات‮»‬،‭ ‬والتي‭ ‬تتيح‭ ‬للشركات‭ ‬المزودة‭ ‬لخدمات‭ ‬الاتصالات‭ ‬إمكانية‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬ترخيص‭ ‬لبناء‭ ‬برج‭ ‬اتصال،‭ ‬سواء‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬فضاء‭ ‬أو‭ ‬بناء‭ ‬قائم،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تقديم‭ ‬ومتابعة‭ ‬طلب‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬رخصة‭ ‬أبراج‭ ‬الاتصال‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مكتب‭ ‬هندسي‭ ‬معتمد‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬الصدد؛‭ ‬أشاد‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬القائد‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لهيئة‭ ‬المعلومات‭ ‬والحكومة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬بالجهود‭ ‬المشتركة‭ ‬التي‭ ‬بذلتها‭ ‬كافة‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة،‭ ‬والتي‭ ‬ساهمت‭ ‬في‭ ‬سرعة‭ ‬تدشين‭ ‬الخدمة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬الجديدة،‭ ‬والتي‭ ‬جاء‭ ‬إطلاقها‭ ‬استكمالاً‭ ‬لتطوير‭ ‬نظام‭ ‬‮«‬بنايات‮»‬‭.‬

وحول‭ ‬أثر‭ ‬وأهمية‭ ‬توفير‭ ‬الخدمة؛‭ ‬أكد‭ ‬القائد‭ ‬أن‭ ‬إعادة‭ ‬هندسة‭ ‬إجراءات‭ ‬خدمة‭ ‬إصدار‭ ‬رخصة‭ ‬أبراج‭ ‬الاتصالات‭ ‬وتحويلها‭ ‬إلكترونياً‭ ‬بنسبة‭ ‬100‭%‬،‭ ‬ساهما‭ ‬في‭ ‬تقليل‭ ‬عدد‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬المعنية‭ ‬بإصدار‭ ‬الرخصة‭ ‬من‭ ‬10‭ ‬إلى‭ ‬7‭ ‬جهات،‭ ‬كما‭ ‬ساهم‭ ‬في‭ ‬تقليل‭ ‬المدة‭ ‬الزمنية‭ ‬لإصدار‭ ‬الرخصة‭ ‬من‭ ‬40‭ ‬يوما‭ ‬إلى‭ ‬5‭ ‬أيام‭ ‬عمل،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬اتفاقية‭ ‬مستوى‭ ‬الخدمة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬ربط‭ ‬نظام‭ ‬رخص‭ ‬أبراج‭ ‬الاتصالات‭ ‬بأنظمة‭ ‬أخرى‭ ‬كنظام‭ ‬البلديات‭ ‬ونظام‭ ‬السجل‭ ‬السكاني‭ ‬ونظام‭ ‬سجلات‭ ‬لأتمتة‭ ‬عملية‭ ‬التحقق‭ ‬من‭ ‬المدخلات‭ ‬وتسهيل‭ ‬عملية‭ ‬التقديم‭ ‬وتعزيز‭ ‬الربط‭ ‬والتكامل‭ ‬الإلكتروني‭ ‬بين‭ ‬العمليات‭ ‬الحكومية‭.‬

وأشار‭ ‬القائد‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬توفير‭ ‬الخدمة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬الجديدة‭ ‬ساهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬عملية‭ ‬فرز‭ ‬وأتمتة‭ ‬الطلبات‭ ‬على‭ ‬بعض‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية،‭ ‬وذلك‭ ‬بحسب‭ ‬المناطق‭ ‬والمدخلات‭ ‬باستخدام‭ ‬تقنيات‭ ‬نظم‭ ‬المعلومات‭ ‬الجغرافية‭ ‬مع‭ ‬إمكانية‭ ‬إصدار‭ ‬التراخيص‭ ‬وطباعتها‭ ‬تلقائياً‭ ‬بعد‭ ‬إتمام‭ ‬عملية‭ ‬الدفع،‭ ‬كما‭ ‬سهم‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المميزات‭ ‬الأخرى‭ ‬التي‭ ‬عززت‭ ‬من‭ ‬تجربة‭ ‬المستخدمين‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬الخدمية‭ ‬والقائمين‭ ‬على‭ ‬المكاتب‭ ‬الهندسية،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تحسين‭ ‬واجهة‭ ‬الخدمة‭ ‬وتسهيل‭ ‬عملية‭ ‬دفع‭ ‬الرسوم،‭ ‬عبر‭ ‬إتاحة‭ ‬إمكانية‭ ‬دفع‭ ‬جميع‭ ‬الرسوم‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬واحدة‭ ‬وتحويل‭ ‬استمارات‭ ‬التقديم‭ ‬إلى‭ ‬استمارات‭ ‬إلكترونية،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬توحيد‭ ‬معلومات‭ ‬الخدمات‭ ‬المنشورة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬القنوات‭.‬

من‭ ‬جانبه؛‭ ‬أكد‭ ‬المهندس‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وكيل‭ ‬الوزارة‭ ‬لشؤون‭ ‬البلديات‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الخدمة‭ ‬باتت‭ ‬متوافرة‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬بنايات‭ ‬حيث‭ ‬يمكن‭ ‬التقديم‭ ‬إليها‭ ‬عبر‭ ‬النظام‭ ‬حسب‭ ‬الإجراءات‭ ‬المتبعة،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الوزارة‭ ‬ماضية‭ ‬في‭ ‬طريق‭ ‬التحول‭ ‬الإلكتروني‭ ‬لجميع‭ ‬الخدمات،‭ ‬وذلك‭ ‬وفق‭ ‬خطة‭ ‬التحول‭ ‬الإلكتروني‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬الفرص‭ ‬الاستثمارية‭ ‬في‭ ‬البلاد‭.‬

وأوضح‭ ‬وكيل‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬التدشين‭ ‬يأتي‭ ‬كخطوة‭ ‬مهمة‭ ‬نحو‭ ‬تعزيز‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬للاتصالات‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬وبما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تسهيل‭ ‬الإجراءات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بإصدار‭ ‬التراخيص،‭ ‬ويعكس‭ ‬التزام‭ ‬الحكومة‭ ‬بتطوير‭ ‬البيئة‭ ‬الاستثمارية‭ ‬ودعم‭ ‬مشاريع‭ ‬الاتصالات‭ ‬الحديثة،‭ ‬لافتاً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬نظام‭ ‬بنايات‭ ‬سيتيح‭ ‬للمستثمرين‭ ‬والجهات‭ ‬المعنية‭ ‬تقديم‭ ‬طلباتهم‭ ‬بشكل‭ ‬إلكتروني،‭ ‬مما‭ ‬يضمن‭ ‬تسريع‭ ‬وتسهيل‭ ‬الإجراءات‭ ‬وتحسين‭ ‬مستوى‭ ‬الخدمات‭ ‬المقدمة،‭ ‬داعياً‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭ ‬جميع‭ ‬المعنيين‭ ‬إلى‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬مميزات‭ ‬الخدمة‭ ‬الجديدة‭. ‬

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