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بنك السلام يقدم حملة مكافآت فورية واسترداد نقدي للبطاقات الائتمانية الصادرة رقمياً عبر التطبيق

11/2/2024 11:33:01 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعلن‭ ‬بنك‭ ‬السلام‭ ‬إطلاق‭ ‬حملته‭ ‬الترويجية‭ ‬الجديدة‭ ‬للبطاقات‭ ‬الائتمانية‭ ‬والتي‭ ‬يتم‭ ‬إصدارها‭ ‬رقميًا‭ ‬عبر‭ ‬تطبيق‭ ‬البنك،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬3‭ ‬نوفمبر‭ ‬حتى‭ ‬31‭ ‬ديسمبر‭ ‬2024‭. ‬تأتي‭ ‬هذه‭ ‬الحملة‭ ‬لتعزز‭ ‬التزام‭ ‬البنك‭ ‬بتقديم‭ ‬حلول‭ ‬مصرفية‭ ‬مبتكرة‭ ‬ترتكز‭ ‬على‭ ‬استخدام‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المتقدمة‭ ‬لتوفير‭ ‬تجربة‭ ‬سلسة‭ ‬وفعّالة‭ ‬لزبائنه‭.‬

وخلال‭ ‬هذه‭ ‬الحملة،‭ ‬سيتمكن‭ ‬أول‭ ‬900‭ ‬زبون‭ ‬يقومون‭ ‬بإصدار‭ ‬بطاقة‭ ‬ائتمانية‭ ‬جديدة‭ ‬عبر‭ ‬التطبيق‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬الحملة‭ ‬من‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬مكافأة‭ ‬نقدية‭ ‬فورية‭ ‬بقيمة‭ ‬20‭ ‬دينارا‭ ‬بحرينيا،‭ ‬حيث‭ ‬يمكن‭ ‬للزبون‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬المكافأة‭ ‬مرة‭ ‬واحدة‭ ‬فقط‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬الحملة‭. ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬سيحصل‭ ‬الزبائن‭ ‬الذين‭ ‬يستخدمون‭ ‬بطاقاتهم‭ ‬الائتمانية‭ ‬الصادرة‭ ‬رقمياً‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬الحملة‭ ‬على‭ ‬استرداد‭ ‬نقدي‭ ‬بنسبة‭ ‬10 ‭%‬ ‭ (‬بحد‭ ‬أقصى‭ ‬30‭ ‬دينارا‭ ‬بحرينيا‭ ‬حسب‭ ‬الشروط‭ ‬والأحكام‭ ‬الخاصة‭ ‬بالحملة‭). ‬

تهدف‭ ‬هذه‭ ‬الحملة‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬تجربة‭ ‬الزبون‭ ‬الرقمية،‭ ‬حيث‭ ‬تتيح‭ ‬للزبائن‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬خدمات‭ ‬مصرفية‭ ‬مبتكرة‭ ‬وسريعة‭ ‬عبر‭ ‬تطبيق‭ ‬البنك‭. ‬ويأتي‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬التزام‭ ‬بنك‭ ‬السلام‭ ‬بتقديم‭ ‬خدمات‭ ‬رقمية‭ ‬عالية‭ ‬الكفاءة،‭ ‬حيث‭ ‬تشكل‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬الرقمية‭ ‬جزءًا‭ ‬أساسيًا‭ ‬من‭ ‬استراتيجية‭ ‬البنك‭ ‬لتقديم‭ ‬حلول‭ ‬مخصصة‭ ‬تلبي‭ ‬احتياجات‭ ‬الزبائن‭ ‬بشكل‭ ‬أكثر‭ ‬دقة‭ ‬وفاعلية‭.‬

وفي‭ ‬تعليقه‭ ‬على‭ ‬الحملة،‭ ‬قال‭ ‬محمد‭ ‬بوحجي،‭ ‬رئيس‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬للأفراد‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬السلام‭: ‬‮«‬يسعدنا‭ ‬إطلاق‭ ‬هذه‭ ‬الحملة‭ ‬التي‭ ‬تعكس‭ ‬التزامنا‭ ‬بتقديم‭ ‬حلول‭ ‬مصرفية‭ ‬مبتكرة‭ ‬تعتمد‭ ‬على‭ ‬التقنيات‭ ‬الرقمية،‭ ‬وتوفر‭ ‬لزبائننا‭ ‬سهولة‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭. ‬إن‭ ‬هذه‭ ‬الحملة‭ ‬تمنح‭ ‬زبائننا‭ ‬الفرصة‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬مكافآت‭ ‬مجزية‭ ‬عند‭ ‬إصدار‭ ‬واستخدام‭ ‬بطاقاتهم‭ ‬الائتمانية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تطبيق‭ ‬بنك‭ ‬السلام،‭ ‬مما‭ ‬يعزز‭ ‬تجربتهم‭ ‬المصرفية‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭. ‬نحن‭ ‬نسعى‭ ‬دائمًا‭ ‬لتقديم‭ ‬تجربة‭ ‬مصرفية‭ ‬متميزة‭ ‬أساسها‭ ‬رضا‭ ‬الزبون،‭ ‬وإن‭ ‬تطوير‭ ‬العلاقة‭ ‬مع‭ ‬زبائننا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تقديم‭ ‬خدمات‭ ‬مخصصة‭ ‬ومكافآت‭ ‬مجزية‭ ‬هو‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬التزامنا‭ ‬بتحقيق‭ ‬أعلى‭ ‬مستويات‭ ‬رضا‭ ‬الزبائن‮»‬‭.‬

تجسد‭ ‬الحملة‭ ‬الجديدة‭ ‬التزام‭ ‬بنك‭ ‬السلام‭ ‬بتطوير‭ ‬خدمات‭ ‬مصرفية‭ ‬مبتكرة‭ ‬تتماشى‭ ‬مع‭ ‬الاحتياجات‭ ‬المتطورة‭ ‬لزبائنه،‭ ‬وتعزز‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬الرقمية‭ ‬في‭ ‬تبسيط‭ ‬العمليات‭ ‬المصرفية‭ ‬والارتقاء‭ ‬بالتجربة‭ ‬المصرفية‭ ‬للزبائن‭.‬

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