بنك السلام يقدم حملة مكافآت فورية واسترداد نقدي للبطاقات الائتمانية الصادرة رقمياً عبر التطبيق

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
أعلن بنك السلام إطلاق حملته الترويجية الجديدة للبطاقات الائتمانية والتي يتم إصدارها رقميًا عبر تطبيق البنك، وذلك في الفترة من 3 نوفمبر حتى 31 ديسمبر 2024. تأتي هذه الحملة لتعزز التزام البنك بتقديم حلول مصرفية مبتكرة ترتكز على استخدام التكنولوجيا المتقدمة لتوفير تجربة سلسة وفعّالة لزبائنه.
وخلال هذه الحملة، سيتمكن أول 900 زبون يقومون بإصدار بطاقة ائتمانية جديدة عبر التطبيق خلال فترة الحملة من الاستفادة من مكافأة نقدية فورية بقيمة 20 دينارا بحرينيا، حيث يمكن للزبون الاستفادة من هذه المكافأة مرة واحدة فقط خلال فترة الحملة. بالإضافة إلى ذلك، سيحصل الزبائن الذين يستخدمون بطاقاتهم الائتمانية الصادرة رقمياً خلال فترة الحملة على استرداد نقدي بنسبة 10 % (بحد أقصى 30 دينارا بحرينيا حسب الشروط والأحكام الخاصة بالحملة).
تهدف هذه الحملة إلى تعزيز تجربة الزبون الرقمية، حيث تتيح للزبائن الاستفادة من خدمات مصرفية مبتكرة وسريعة عبر تطبيق البنك. ويأتي ذلك في إطار التزام بنك السلام بتقديم خدمات رقمية عالية الكفاءة، حيث تشكل التكنولوجيا الرقمية جزءًا أساسيًا من استراتيجية البنك لتقديم حلول مخصصة تلبي احتياجات الزبائن بشكل أكثر دقة وفاعلية.
وفي تعليقه على الحملة، قال محمد بوحجي، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في بنك السلام: «يسعدنا إطلاق هذه الحملة التي تعكس التزامنا بتقديم حلول مصرفية مبتكرة تعتمد على التقنيات الرقمية، وتوفر لزبائننا سهولة الوصول إلى الخدمات المصرفية. إن هذه الحملة تمنح زبائننا الفرصة للاستفادة من مكافآت مجزية عند إصدار واستخدام بطاقاتهم الائتمانية من خلال تطبيق بنك السلام، مما يعزز تجربتهم المصرفية بشكل كبير. نحن نسعى دائمًا لتقديم تجربة مصرفية متميزة أساسها رضا الزبون، وإن تطوير العلاقة مع زبائننا من خلال تقديم خدمات مخصصة ومكافآت مجزية هو جزء من التزامنا بتحقيق أعلى مستويات رضا الزبائن».
تجسد الحملة الجديدة التزام بنك السلام بتطوير خدمات مصرفية مبتكرة تتماشى مع الاحتياجات المتطورة لزبائنه، وتعزز من دور التكنولوجيا الرقمية في تبسيط العمليات المصرفية والارتقاء بالتجربة المصرفية للزبائن.
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