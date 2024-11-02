أيه إم بست تؤكد تصنيف التكافل الدولية (A-) كأعلى تصنيف ائتماني لشركات التكافل في المملكة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

بعد‭ ‬المراجعة‭ ‬الدورية‭ ‬لأعمال‭ ‬شركة‭ ‬التكافل‭ ‬الدولية‭ ‬ش‭.‬م‭.‬ب‭ ‬قامت‭ ‬وكالة‭ ‬التصنيف‭ ‬الائتماني‭ ‬إيه‭ ‬إم‭ ‬بست‭ ‬بتأكيد‭ ‬التصنيف‭ ‬المالي‭ ‬ A ‭- (‬ممتاز‭) ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬التصنيف‭ ‬الائتماني‭ ‬بدرجة‭ ‬ A ‭- ‬مع‭ ‬نظرة‭ ‬مستقبلية‭ ‬مستقرة‭. ‬

ووفقاً‭ ‬لبيان‭ ‬الوكالة‭ ‬فإن‭ ‬هذا‭ ‬التصنيف‭ ‬يعكس‭ ‬متانة‭ ‬المركز‭ ‬المالي‭ ‬للشركة‭ ‬وكفاءة‭ ‬الأداء‭ ‬التشغيلي‭ ‬والنظم‭ ‬الإجرائية‭ ‬المنضبطة‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬المخاطر‭ ‬المؤسسية،‭ ‬وكذلك‭ ‬الدعم‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬وارتباط‭ ‬إجراءات‭ ‬العمل‭ ‬مع‭ ‬الشركة‭ ‬الأم‭ ‬ومجموعة‭ ‬الخليج‭ ‬للتأمين‭.‬

وقد‭ ‬أعرب‭ ‬عصام‭ ‬الأنصاري‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬التكافل‭ ‬الدولية‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬فخره‭ ‬بهذا‭ ‬الإنجاز،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬يعكس‭ ‬قوة‭ ‬أدائها‭ ‬المالي‭ ‬واستدامته،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يسهم‭ ‬بدوره‭ ‬في‭ ‬نجاح‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬التي‭ ‬تنتهجها‭ ‬الشركة‭ ‬والتي‭ ‬مكنتها‭ ‬من‭ ‬ترسيخ‭ ‬مكانتها‭ ‬كشركة‭ ‬رائدة‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬التكافلي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وأضاف‭ ‬الأنصاري‭: ‬‮«‬إن‭ ‬هذا‭ ‬التصنيف‭ ‬يعزز‭ ‬ثقة‭ ‬العملاء‭ ‬ويشيد‭ ‬بجهود‭ ‬الشركة‭ ‬المستمرة‭ ‬بتقديم‭ ‬قيمة‭ ‬مضافة‭ ‬لهم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬منتجات‭ ‬وخدمات‭ ‬مبتكرة‭ ‬تلبي‭ ‬احتياجاتهم‭ ‬المتنوعة،‭ ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬يؤكد‭ ‬التزامنا‭ ‬بمبادئ‭ ‬الحوكمة‭ ‬الرشيدة‭ ‬والشفافية‭ ‬والانضباط‭ ‬المالي‭. ‬ويأتي‭ ‬تقرير‭ ‬الوكالة‭ ‬الدولية‭ ‬إيه‭ ‬إم‭ ‬بست‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬تحديات‭ ‬كثيرة‭ ‬يشهدها‭ ‬سوق‭ ‬التأمين‭ ‬الإقليمي‭ ‬والعالمي،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يؤكد‭ ‬قدرة‭ ‬الشركة‭ ‬على‭ ‬التكييف‭ ‬مع‭ ‬الظروف‭ ‬المتقلبة‭ ‬لسوق‭ ‬التأمين‭ ‬والمحافظة‭ ‬على‭ ‬الاستقرار‭ ‬المالي‭ ‬واستدامة‭ ‬النمو‮»‬‭.‬