أيه إم بست تؤكد تصنيف التكافل الدولية (A-) كأعلى تصنيف ائتماني لشركات التكافل في المملكة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
بعد المراجعة الدورية لأعمال شركة التكافل الدولية ش.م.ب قامت وكالة التصنيف الائتماني إيه إم بست بتأكيد التصنيف المالي A - (ممتاز) بالإضافة إلى التصنيف الائتماني بدرجة A - مع نظرة مستقبلية مستقرة.
ووفقاً لبيان الوكالة فإن هذا التصنيف يعكس متانة المركز المالي للشركة وكفاءة الأداء التشغيلي والنظم الإجرائية المنضبطة في إدارة المخاطر المؤسسية، وكذلك الدعم الاستراتيجي وارتباط إجراءات العمل مع الشركة الأم ومجموعة الخليج للتأمين.
وقد أعرب عصام الأنصاري الرئيس التنفيذي لشركة التكافل الدولية عن بالغ فخره بهذا الإنجاز، مؤكدًا أن ذلك يعكس قوة أدائها المالي واستدامته، الأمر الذي يسهم بدوره في نجاح الاستراتيجية التي تنتهجها الشركة والتي مكنتها من ترسيخ مكانتها كشركة رائدة في القطاع التكافلي في مملكة البحرين.
وأضاف الأنصاري: «إن هذا التصنيف يعزز ثقة العملاء ويشيد بجهود الشركة المستمرة بتقديم قيمة مضافة لهم من خلال منتجات وخدمات مبتكرة تلبي احتياجاتهم المتنوعة، كما أنه يؤكد التزامنا بمبادئ الحوكمة الرشيدة والشفافية والانضباط المالي. ويأتي تقرير الوكالة الدولية إيه إم بست في ظل تحديات كثيرة يشهدها سوق التأمين الإقليمي والعالمي، الأمر الذي يؤكد قدرة الشركة على التكييف مع الظروف المتقلبة لسوق التأمين والمحافظة على الاستقرار المالي واستدامة النمو».
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