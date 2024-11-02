5 % تراجع مكالمات الخلوي و23 % للثابت

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
إبراهيم المبيضين
عمان– كشفت البيانات الرسمية الصادرة عن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الأسبوع الماضي، تراجع الحركة الهاتفية الصوتية للخلوي بنسبة 5 % خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما هبطت الحركة الهاتفية للثابت بنسبة 23 %.
ووفقا للأرقام الرسمية الصادرة عن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الأسبوع الماضي، كانت النسبة الكبرى من الحركة الهاتفية للاتصالات المحلية بحوالي 97 %، من إجمالي الحركة الهاتفية الخلوية، ونسبة 3 % كانت للاتصالات الخلوية الدولية.
وأظهرت آخر الأرقام الرسمية أن حجم الحركة الهاتفية الخلوية سجل خلال فترة النصف الأول من العام الحالي، قرابة 14.9 مليار دقيقة اتصال مقارنة مع 15.69 مليار، بتراجع مقداره 790 مليون دقيقة اتصال خلوية.
ويعود هذا التراجع في حركة الصوت الخلوية إلى الانشتار المتزايد والتوسع في استخدام الإنترنت والهواتف الذكية وتطبيقاتها، حيث أتاحت الكثير من تطبيقات التراسل والتواصل الاجتماعي أدوات للتواصل المجاني، لجأ إليها المستخدمون عوضا عن مكالمات الصوت، مع وجود إمكانيات وخيارات لخدمات عبر التطبيقات الذكية، لإجراء المكالمات الصوتية والمرئية المجانية ما دفع المستخدمين لاستخدامها وخصوصا في مجال الاتصالات الدولية.
وعلى صعيد منفصل، أظهرت أرقام هيئة الاتصالات أن خدمات الهاتف الثابت أيضا تشهد تراجعا في أعداد اشتراكاتها وحركتها الهاتفية، وذلك مع الانتشار المتزايد لخدمات الخلوي المتنقلة، وهو اتجاه بدأ يظهر بشكل جلي منذ اكثر من 15 عاما، مع بدء طفرة الخلوي في المملكة.
وبينت أرقام الهيئة أن الأردنيين من مستخدمي الهاتف الثابت أجروا خلال فترة النصف الأول من العام الحالي، ما مجموعه 21.24 مليون دقيقة اتصال ثابتة.
وبحسب بيانات الهيئة ومع وصول الحركة الهاتفية الصوتية الثابتة إلى هذا المستوى، تكون تراجعت بمقدار 6.26 مليون دقيقة اتصال ثابتة وبنسبة 23 %، وذلك لدى المقارنة بالحركة الهاتفية الصوتية الثابتة المسجلة في الفترة نفسها من العام الماضي، التي بلغت وقتها قرابة 27.5 مليون دقيقة اتصال.
وتظهر بيانات هيئة الاتصالات تفوق الخدمة الخلوية على الخدمة الثابتة في أعداد الاشتراكات.
وأظهرت أرقام هيئة الاتصالات أن مجموع اشتراكات خدمات الاتصالات المتنقلة عريضة النطاق "الخلوي" بلغ (7.908) مليون اشتراك حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي.
وبينت الأرقام الرسمية أن عدد اشتراكات الخلوي توزعت بما نسبته (71 %) للدفع المسبق و(29 %) اشتراك للدفع اللاحق، فيما بلغت نسبة اشتراكات خطوط (الصوت والبيانات ما نسبته (84 %)، واشتراكات خطوط البيانات فقط ما نسبته (16 %).
وقالت الأرقام: "إن عدد اشتراكات الجيل الخامس المتنقل استمر بالارتفاع بشكل ملحوظ في الربع الثاني من العام الحالي، حيث بلغت حوالي 51,491 اشتراك، مقارنة مع الربع الأول من العام ذاته، الذي بلغ حوالي (31,334) اشتراك بنسبة نمو بلغت حوالي 64 %.
وبالنسبة لعدد اشتراكات الهاتف الثابت، فقد أظهرت أرقام الهيئة أنها سجلت مع نهاية النصف الأول من العام الحالي، قرابة 175 ألف اشتراك فقط.
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