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5 % تراجع مكالمات الخلوي و23 % للثابت

11/2/2024 11:30:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
إبراهيم المبيضين






عمان– كشفت البيانات الرسمية الصادرة عن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الأسبوع الماضي، تراجع الحركة الهاتفية الصوتية للخلوي بنسبة 5 % خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما هبطت الحركة الهاتفية للثابت بنسبة 23 %.
ووفقا للأرقام الرسمية الصادرة عن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الأسبوع الماضي، كانت النسبة الكبرى من الحركة الهاتفية للاتصالات المحلية بحوالي 97 %، من إجمالي الحركة الهاتفية الخلوية، ونسبة 3 % كانت للاتصالات الخلوية الدولية.
وأظهرت آخر الأرقام الرسمية أن حجم الحركة الهاتفية الخلوية سجل خلال فترة النصف الأول من العام الحالي، قرابة 14.9 مليار دقيقة اتصال مقارنة مع 15.69 مليار، بتراجع مقداره 790 مليون دقيقة اتصال خلوية.
ويعود هذا التراجع في حركة الصوت الخلوية إلى الانشتار المتزايد والتوسع في استخدام الإنترنت والهواتف الذكية وتطبيقاتها، حيث أتاحت الكثير من تطبيقات التراسل والتواصل الاجتماعي أدوات للتواصل المجاني، لجأ إليها المستخدمون عوضا عن مكالمات الصوت، مع وجود إمكانيات وخيارات لخدمات عبر التطبيقات الذكية، لإجراء المكالمات الصوتية والمرئية المجانية ما دفع المستخدمين لاستخدامها وخصوصا في مجال الاتصالات الدولية.
وعلى صعيد منفصل، أظهرت أرقام هيئة الاتصالات أن خدمات الهاتف الثابت أيضا تشهد تراجعا في أعداد اشتراكاتها وحركتها الهاتفية، وذلك مع الانتشار المتزايد لخدمات الخلوي المتنقلة، وهو اتجاه بدأ يظهر بشكل جلي منذ اكثر من 15 عاما، مع بدء طفرة الخلوي في المملكة.
وبينت أرقام الهيئة أن الأردنيين من مستخدمي الهاتف الثابت أجروا خلال فترة النصف الأول من العام الحالي، ما مجموعه 21.24 مليون دقيقة اتصال ثابتة.
وبحسب بيانات الهيئة ومع وصول الحركة الهاتفية الصوتية الثابتة إلى هذا المستوى، تكون تراجعت بمقدار 6.26 مليون دقيقة اتصال ثابتة وبنسبة 23 %، وذلك لدى المقارنة بالحركة الهاتفية الصوتية الثابتة المسجلة في الفترة نفسها من العام الماضي، التي بلغت وقتها قرابة 27.5 مليون دقيقة اتصال.
وتظهر بيانات هيئة الاتصالات تفوق الخدمة الخلوية على الخدمة الثابتة في أعداد الاشتراكات.
وأظهرت أرقام هيئة الاتصالات أن مجموع اشتراكات خدمات الاتصالات المتنقلة عريضة النطاق "الخلوي" بلغ (7.908) مليون اشتراك حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي.
وبينت الأرقام الرسمية أن عدد اشتراكات الخلوي توزعت بما نسبته (71 %) للدفع المسبق و(29 %) اشتراك للدفع اللاحق، فيما بلغت نسبة اشتراكات خطوط (الصوت والبيانات ما نسبته (84 %)، واشتراكات خطوط البيانات فقط ما نسبته (16 %).
وقالت الأرقام: "إن عدد اشتراكات الجيل الخامس المتنقل استمر بالارتفاع بشكل ملحوظ في الربع الثاني من العام الحالي، حيث بلغت حوالي 51,491 اشتراك، مقارنة مع الربع الأول من العام ذاته، الذي بلغ حوالي (31,334) اشتراك بنسبة نمو بلغت حوالي 64 %.
وبالنسبة لعدد اشتراكات الهاتف الثابت، فقد أظهرت أرقام الهيئة أنها سجلت مع نهاية النصف الأول من العام الحالي، قرابة 175 ألف اشتراك فقط.

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