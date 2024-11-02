Sunday, 03 November 2024 05:52 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


المجالي: الطيران والسياحة أكثر القطاعات تضررا من العدوان على غزة

11/2/2024 11:30:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
تيسير النعيمات






عمان – تمتلك شركات الطيران العربية أحدث أساطيل الطائرات في العالم إذ يبلغ معدل عمر طائرات الشركات العربية 7.2 سنة فيما يبلغ المعدل عالميا نحو 13 سنة، بحسب الأمين العام للاتحاد العربي للنقل الجوي عبدالوهاب تفاحة.
وقال تفاحة، في مؤتمر صحفي عقد في ختام أعمال الجمعية العامة الـ57 للاتحاد العربي للنقل الجوي، والذي عقد في البحر الميت برعاية ملكية سامية، وبدعوة من الخطوط الجوية الملكية الأردنية، الناقل الوطني للمملكة الأردنية الهاشمية، إن تأثير العدوان الإسرائيلي على لبنان وغزة كان كبيرا على حركة الطيران في المنطقة، فيما كان محدودا على بقية دول العالم.
وشكر تفاحة جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين على الرعاية الملكية السامية لاعمال الجمعية العامة مثمنا استضافة الأردن ممثلا بالخطوط الجوية الملكية الأردنية وللمرة السادسة أعمال الجمعية العامة من عمر الاتحاد.
وشارك في الجمعية العامة أكثر من 200 شخص من الرؤساء التنفيذيين لشركات الطيران الأعضاء في الاتحاد، إضافة إلى ممثلي شركات الطيران الشريكة وشركاء الصناعة من مصنّعي الطائرات والمحركات وشركات تقنية المعلومات، وغيرهم من المهتمين بصناعة الطيران على المستويين العربي والدولي.
من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الملكية الأردنية، المهندس سامر المجالي إن قطاعي الطيران والسياحة كانا أكبر المتضررين من العدوان الإسرائيلي على غزة، مشيرا إلى أنه وبعد ان تمكنت الملكية من تجاوز آثار جائحة كورونا وبدأت في تحقيق أرباح عام 2023 إلا أنها بدأت وبعد العدوان الإسرائيلي تحقق خسائر، متوقعا أن آثار الأوضاع الاقليمية ستستمر حتى العام المقبل.
وبين المجالي، أن الأحداث السياسية والحرب على غزة أثرت على نشاط قطاع الطيران وعلى الحركة السياحية، مشيرا إلى أن الخسائر التي تكبدتها الملكية عام 2023 بلغت ما يقارب 8 ملايين دينار، مؤكدا ان استمرار الحرب طوال عام 2024 سيكون له أبعاد اقتصادية كبيرة على حركة قطاع الطيران وسيمتد أثرها حتى عام 2025.
وقال إن زيادة طول الرحلات رتب عبئا إضافيا جديدا نتيجة تغير المسارات ناهيك عن إغلاق الأجواء الفجائي نتيجة العمليات العسكرية ما أثر على الرحلات وزاد من الكلف.
وأشار المجالي إلى أن هناك توجها لتجديد أسطول طائرات الملكية الصغيرة والمتوسطة بالكامل وستعمل الشركة على استبدال 15 طائرة قديمة بأخرى جديدة، مع إضافة 5 طائرات للأسطول العامل في الملكية الأردنية، كما سيتم استبدال 12 طائرة من طراز "إيرباص" قديمة بأخرى حديثة وذلك بداية العام المقبل.
وردا على سؤال حول جدوى التحوط من الوقود، بين المجالي ان التحوط مكلف وليس بالضرورة أن يكون مربحا.
ودعت الجمعية العامة الـ57 للاتحاد العربي للنقل الجوي في توصياتها بختام أعمالها، منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) إلى وضع قوانين تتعلق بالاستدامة البيئية للطيران ضمن إطار يضمن الاعتراف المتبادل بالتخفيض في الانبعاثات.
وأكدت ضرورة الأخذ بالاعتبار عند صياغة السياسات المتعلقة بالاستدامة البيئية، الأثر الطويل الأمد لتلك السياسات على أنشطة النقل الجوي ومساهمته في النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل واستكشاف إمكانية الإنتاج المحلّي للطاقات النظيفة للطيران في العالم العربي.
كما أكدت ضرورة اتخاذ الخطوات اللازمة لإعادة هيكلة وتحديث البنية التحتية وأيضاً إعطاء أولوية للتطوير التكنولوجي في مجال تصنيع المحركات والطائرات ومتابعة تطورات الأدلة العلمية المتعلقة بتأثير انبعاثات الطيران من غير ثاني أكسيد الكربون والأساليب العلمية الواضحة للتخفيف من هذه الانبعاثات.
وتضمنت الجمعية العامة الـ 57 تقريرا من الأمين العام للاتحاد حول حال صناعة الطيران، ومداخلة لمدير مكتب النقل الجوي في منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) محمد رحمة بمناسبة الذكرى الثمانين لإنشاء اتفاقية شيكاغو، وعقد منتدى الطيران العربي، وحلقة نقاش حول شؤون الصناعة شارك فيها المهندس سامر المجالي، ورئيس مجلس الإدارة والمدير العام لطيران الشرق الأوسط محمد الحوت، ومدير مكتب النقل الجوي في منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) محمد رحمة، ورئيسة مفاوضي ملف التغيير المناخي لقطاع الطيران المهندسة مريم البلوشي.
واختتمت أعمال الجمعية العامة بجلسة مغلقة لأعضاء الاتحاد لمناقشة الشؤون الإدارية والمالية والاستراتيجية للاتحاد. وتم خلال أعمال الجمعية تكريم مستشار رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية في دولة قطر أكبر الباكر، الذي شغل منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط القطرية لمدة 26 عاماً.

MENAFN02112024000072011014ID1108844839

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث