اشتباك بين مدرب فلومينينسي ومارسيلو (فيديو)

شهدت المباراة بين فريقي فلومينينسي وغريميو، فجر اليوم السبت، في البرازيلي التي انتهت بالتعادل "2-2"، مشهدًا غريبًا بين النجم مارسيلو ومدربه مانو مينيزيس.



وفي الدقيقة 89، كان مارسيلو يستعد للدخول إلى الملعب وكان الحكم الرابع يجهز لإعلان التبديل، ثم اقترب المدرب مانو مينيزيس من مارسيلو ووضع يده على كتفه بطريقة هادئة في البداية، ولكن التوتر تصاعد بسرعة، ما أدى إلى مواجهة وجهًا لوجه بينهما ونقاش بدا ساخنًا.



وفي النهاية، أوقف المدرب التبديل ودفع مارسيلو بيده ليعود لدكة البدلاء، واختار جون كينيدي بدلًا من ذلك، بينما عاد مارسيلو إلى الدكة وسط حيرة اللاعبين في الملعب والجماهير في المدرجات.

وفي المؤتمر الصحفي بعد المباراة، تحدث مانو مينيزيس عن الحادثة مع مارسيلو، قائلًا: "كنت سأدفع به في تلك اللحظة، ولكن سمعت شيئًا لم يعجبني، لذا غيّرت رأيي، اخترت جون كينيدي في الجناح، إنه لاعب قوي ويوفر لنا خيارًا إضافيًّا، لطالما كانت لدينا حلول، ولا أعتقد أن دخوله هو ما تسبب في المشكلات للفريق، ليس من السهل الدخول في تلك اللحظة من المباراة".

بعد مسيرته اللامعة في ريال مدريد، إذ حصد مارسيلو 25 لقبًا بما في ذلك خمسة ألقاب في دوري أبطال أوروبا وستة ألقاب في الدوري الإسباني وأربعة ألقاب في كأس العالم للأندية، قضى أقل من عام في أولمبياكوس اليوناني قبل أن يعود إلى فلومينينسي في فبراير 2023، النادي الذي بدأ فيه مسيرته، منذ ذلك الحين، رفع كأس ريكوبا سودأمريكانا وكان جزءًا من الفريق الذي فاز بأول لقب لفلومينينسي في كوبا ليبرتادوريس.



ولا يعيش النجم البالغ من العمر 36 عامًا أفضل فتراته الكروية مع فلومينينسي، وذلك بسبب عدم مشاركته بانتظام مع الفريق وتراجع دوره في الفترة الأخيرة، وسط تقارير مختلفة عن قرب رحيله بعد انتهاء عقده مع النادي في 31 ديسمبر.