اشتباك بين مدرب فلومينينسي ومارسيلو (فيديو)

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
شهدت المباراة بين فريقي فلومينينسي وغريميو، فجر اليوم السبت، في الدوري البرازيلي التي انتهت بالتعادل "2-2"، مشهدًا غريبًا بين النجم مارسيلو ومدربه مانو مينيزيس.
وفي الدقيقة 89، كان مارسيلو يستعد للدخول إلى الملعب وكان الحكم الرابع يجهز لإعلان التبديل، ثم اقترب المدرب مانو مينيزيس من مارسيلو ووضع يده على كتفه بطريقة هادئة في البداية، ولكن التوتر تصاعد بسرعة، ما أدى إلى مواجهة وجهًا لوجه بينهما ونقاش بدا ساخنًا.
وفي النهاية، أوقف المدرب التبديل ودفع مارسيلو بيده ليعود لدكة البدلاء، واختار جون كينيدي بدلًا من ذلك، بينما عاد مارسيلو إلى الدكة وسط حيرة اللاعبين في الملعب والجماهير في المدرجات.
وفي المؤتمر الصحفي بعد المباراة، تحدث مانو مينيزيس عن الحادثة مع مارسيلو، قائلًا: "كنت سأدفع به في تلك اللحظة، ولكن سمعت شيئًا لم يعجبني، لذا غيّرت رأيي، اخترت جون كينيدي في الجناح، إنه لاعب قوي ويوفر لنا خيارًا إضافيًّا، لطالما كانت لدينا حلول، ولا أعتقد أن دخوله هو ما تسبب في المشكلات للفريق، ليس من السهل الدخول في تلك اللحظة من المباراة".
بعد مسيرته اللامعة في ريال مدريد، إذ حصد مارسيلو 25 لقبًا بما في ذلك خمسة ألقاب في دوري أبطال أوروبا وستة ألقاب في الدوري الإسباني وأربعة ألقاب في كأس العالم للأندية، قضى أقل من عام في أولمبياكوس اليوناني قبل أن يعود إلى فلومينينسي في فبراير 2023، النادي الذي بدأ فيه مسيرته، منذ ذلك الحين، رفع كأس ريكوبا سودأمريكانا وكان جزءًا من الفريق الذي فاز بأول لقب لفلومينينسي في كوبا ليبرتادوريس.
ولا يعيش النجم البالغ من العمر 36 عامًا أفضل فتراته الكروية مع فلومينينسي، وذلك بسبب عدم مشاركته بانتظام مع الفريق وتراجع دوره في الفترة الأخيرة، وسط تقارير مختلفة عن قرب رحيله بعد انتهاء عقده مع النادي في 31 ديسمبر.
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