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الأردن وسورية يتقاسمان ألقاب النخبة في بطولة أيلة للترايثلون

11/2/2024 11:30:45 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



العقبة - الغد - اختتمت أول من أمس فعاليات بطولة أيلة للترايثلون 2024، التي احتضنتها واحة أيلة في العقبة بمشاركة 110 لاعبين ولاعبات من نخبة وأبطال ومحترفي رياضة الترايثلون، برعاية مفوض الريادة والشباب في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رمزي الكباريتي.
ونجح السوري عدنان زكي في اقتناص لقب رجال النخبة بحصوله على المركز الأول محققا زمناً قياسيا قدرة 58.10 دقيقة، يليه في المركز الثاني مواطنه إيهاب مخلوف بزمن 58.51 دقيقة متقدما على مواطنه سيزار الشومري بعشرين ثانية، وفي فئة النخبة سيدات جاءت الأردنية ليديا مصلح في المركز الأول بزمن وقدره 1.07.24 ساعة، فيما حلت اللبنانية ليندزي نادر بالمركز الثاني بزمن 1.07.40 ساعة، وجاءت الأردنية مريم شعبان بالمركز الثالث بزمن 1.12.14 ساعة.
وفي فئة فرق التتابع جاء بالمركز الأول فريق لاعبي صب 11 بزمن 1.03.22 ساعة، فيما حل فريق المحاربون بالمركز الثاني بزمن 1.05.25 ساعة، وجاء ثالثا فريق إربد النعيمة بزمن 1.06.08 ساعة، ولفئة الإناث جاء بالمركز الأول تحت 15 سنة اللاعبة ميا صهيون بزمن 40.00 دقيقة، تلتها اللاعبة سارة الفراجة بزمن 42.42 دقيقة، وبالمركز الثالث اللاعبة ماريا حدادين بزمن 45.25 دقيقة، فيما حصد الأردني هاشم النعيمات المركز الأول في فئة الذكور تحت 15 عاما بزمن 34:45 دقيقة، وحل في المركز الثاني السوري محمد نيال بزمن 34:46 دقيقة، والمركز الثالث كان من نصيب الإيراني محمد سيانبور بزمن 34:54 دقيقة.
وتحدى المتسابقون قدراتهم البدنية في ماراثون ثلاثي عبر مسار رياضي يتضمن السباحة، ركوب الدراجات، والجري في مشهد خاطف للأنظار وسط جمال الطبيعة والجبال في العقبة، والمرافق الساحرة لواحة أيلة.
ومنذ أن انطلق المشاركون شهدت منافسات التحدي الثلاثي ندية وإثارة بين الأبطال للظفر بلقب البطولة، والتي تعكس التطور الحضاري للأردن ومنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، والجهود الرامية إلى تعزيز موقع العقبة على خريطة العالم السياحية، وذلك من خلال تسهيل المسارات الخاصة بالسباق داخل أيلة، بدءا من الشاطئ المعد لمنافسات السباحة، أيضا مسار جري المتسابقين، وأخيرا مسار الدراجات الهوائية المحاط بالمسطحات المائية والخضراء.
وبهذه المناسبة، قال المدير التنفيذي لشركة واحة أيلة للتطوير المهندس سهل دودين: "رسخت البطولة مكانة العقبة وأيلة الرائدة باعتبارها وجهة لنخبة رياضيي الترايثلون من جميع أنحاء العالم، وحدثا مفضلا لهواة الرياضة"، مشيرا إلى أن أيلة تفخر برعايتها لبطولة أيلة للترايثلون 2024، واستقطاب البطولات عالمية المستوى.
وتابع المهندس دودين: "إن رسالتنا في أيلة تتجسد في تشجيع إقامة الفعاليات الرياضية خاصة الشتوية، والتي أصبحت أيلة قبلة لها وتعززها، ونأمل في أن يكون الحدث في العام الحالي، أثار شغف المزيد من الكبار والصغار بهذه الرياضة وتشجيعهم على تجربتها والمشاركة في أحداث الترايثلون المستقبلية".
من جهته، قال مفوض الريادة والشباب في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رمزي الكباريتي: "استمتعنا بالمنافسات القوية لأبرز الرياضيين العالميين في تحدي اللعبة الثلاثية في أروقة واحة أيلة، وهي العلامة الفارقة في العقبة والوجهة الرياضية الرائدة التي شكلت ركيزة أساسية في نجاح استضافة الحدث"، شاكراً جهود مختلف الفرق على نجاح المنافسات ومؤكدا على دعم السلطة للفعاليات الرياضية الكبرى التي تقام في العقبة، بهدف جذب الزوار والرياضيين إلى منطقة المثلث الذهبي والتعريف كذلك بمنتج العقبة السياحي.
وتظهر البطولة الاهتمام البالغ الذي توليه أيلة للقطاعين الرياضي والسياحي من خلال المميزات التي تحظى بها مدينة العقبة ثغر الأردن الباسم وأجد أضلاع المثلث الذهبي الذي سيتيح الفرصة أمام المحترفين الواعدين في الرياضات النوعية، بالاستفادة من منتج العقبة السياحي بمرافقها ووجهاتها الرائدة.

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