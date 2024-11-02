الأردن وسورية يتقاسمان ألقاب النخبة في بطولة أيلة للترايثلون

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
العقبة - الغد - اختتمت أول من أمس فعاليات بطولة أيلة للترايثلون 2024، التي احتضنتها واحة أيلة في العقبة بمشاركة 110 لاعبين ولاعبات من نخبة وأبطال ومحترفي رياضة
الترايثلون، برعاية مفوض الريادة والشباب في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رمزي الكباريتي.
ونجح السوري عدنان زكي في اقتناص لقب رجال النخبة بحصوله على المركز الأول محققا زمناً قياسيا قدرة 58.10 دقيقة، يليه في المركز الثاني مواطنه إيهاب مخلوف بزمن 58.51 دقيقة متقدما على مواطنه سيزار الشومري بعشرين ثانية، وفي فئة النخبة سيدات جاءت الأردنية ليديا مصلح في المركز الأول بزمن وقدره 1.07.24 ساعة، فيما حلت اللبنانية ليندزي نادر بالمركز الثاني بزمن 1.07.40 ساعة، وجاءت الأردنية مريم شعبان بالمركز الثالث بزمن 1.12.14 ساعة.
وفي فئة فرق التتابع جاء بالمركز الأول فريق لاعبي صب 11 بزمن 1.03.22 ساعة، فيما حل فريق المحاربون بالمركز الثاني بزمن 1.05.25 ساعة، وجاء ثالثا فريق إربد النعيمة بزمن 1.06.08 ساعة، ولفئة الإناث جاء بالمركز الأول تحت 15 سنة اللاعبة ميا صهيون بزمن 40.00 دقيقة، تلتها اللاعبة سارة الفراجة بزمن 42.42 دقيقة، وبالمركز الثالث اللاعبة ماريا حدادين بزمن 45.25 دقيقة، فيما حصد الأردني هاشم النعيمات المركز الأول في فئة الذكور تحت 15 عاما بزمن 34:45 دقيقة، وحل في المركز الثاني السوري محمد نيال بزمن 34:46 دقيقة، والمركز الثالث كان من نصيب الإيراني محمد سيانبور بزمن 34:54 دقيقة.
وتحدى المتسابقون قدراتهم البدنية في ماراثون ثلاثي عبر مسار رياضي يتضمن السباحة، ركوب الدراجات، والجري في مشهد خاطف للأنظار وسط جمال الطبيعة والجبال في العقبة، والمرافق الساحرة لواحة أيلة.
ومنذ أن انطلق المشاركون شهدت منافسات التحدي الثلاثي ندية وإثارة بين الأبطال للظفر بلقب البطولة، والتي تعكس التطور الحضاري للأردن ومنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، والجهود الرامية إلى تعزيز موقع العقبة على خريطة العالم السياحية، وذلك من خلال تسهيل المسارات الخاصة بالسباق داخل أيلة، بدءا من الشاطئ المعد لمنافسات السباحة، أيضا مسار جري المتسابقين، وأخيرا مسار الدراجات الهوائية المحاط بالمسطحات المائية والخضراء.
وبهذه المناسبة، قال المدير التنفيذي لشركة واحة أيلة للتطوير المهندس سهل دودين: "رسخت البطولة مكانة العقبة وأيلة الرائدة باعتبارها وجهة لنخبة رياضيي الترايثلون من جميع أنحاء العالم، وحدثا مفضلا لهواة الرياضة"، مشيرا إلى أن أيلة تفخر برعايتها لبطولة أيلة للترايثلون 2024، واستقطاب البطولات عالمية المستوى.
وتابع المهندس دودين: "إن رسالتنا في أيلة تتجسد في تشجيع إقامة الفعاليات الرياضية خاصة الشتوية، والتي أصبحت أيلة قبلة لها وتعززها، ونأمل في أن يكون الحدث في العام الحالي، أثار شغف المزيد من الكبار والصغار بهذه الرياضة وتشجيعهم على تجربتها والمشاركة في أحداث الترايثلون المستقبلية".
من جهته، قال مفوض الريادة والشباب في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رمزي الكباريتي: "استمتعنا بالمنافسات القوية لأبرز الرياضيين العالميين في تحدي اللعبة الثلاثية في أروقة واحة أيلة، وهي العلامة الفارقة في العقبة والوجهة الرياضية الرائدة التي شكلت ركيزة أساسية في نجاح استضافة الحدث"، شاكراً جهود مختلف الفرق على نجاح المنافسات ومؤكدا على دعم السلطة للفعاليات الرياضية الكبرى التي تقام في العقبة، بهدف جذب الزوار والرياضيين إلى منطقة المثلث الذهبي والتعريف كذلك بمنتج العقبة السياحي.
وتظهر البطولة الاهتمام البالغ الذي توليه أيلة للقطاعين الرياضي والسياحي من خلال المميزات التي تحظى بها مدينة العقبة ثغر الأردن الباسم وأجد أضلاع المثلث الذهبي الذي سيتيح الفرصة أمام المحترفين الواعدين في الرياضات النوعية، بالاستفادة من منتج العقبة السياحي بمرافقها ووجهاتها الرائدة.
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