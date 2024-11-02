3 ميداليات أردنية في انطلاق بطولة العالم لتحدي اللياقة البدنية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مصطفى بالو
عمان- افتتح نجوم المنتخب الوطني لتحدي اللياقة البدنية، ريما الحاج التي تقلدت الذهب، عبدالرحمن عاقلة الذي توج بالفضة وأدهم الصقور الذي خطف البرونزية، السجل الأردني من بطولة العالم التي تتواصل في إسبانيا، وسط أجواء مناخية مضطربة، ليمثلون العرب باعتبارهم من البلد العربي الوحيد الذي يشارك في المنافسات العالمية.
وأكد رئيس الوفد الأردني عضو الاتحاد أحمد الحروب الذي تحدث عبر الهاتف لـ"الغد": "فرض لاعبو ولاعبات المنتخب الوطني للياقة البدنية، الحضور الأردني والعربي اللافت في البطولة العالمية، وخاضوا غمار منافسات المستويين الذهبي والفضي للفردي، فما تأجلت منافسات المستوى البرونزي إلى يوم أمس، وقدموا مستويات مميزة رغم ازدحام الطريق إلى منصات التتوج، بالمنتخبات الآسيوية والأوروبية القوية".
وتابع: "شارك في المستوى الذهبي للرجال كل من: أدهم الصقور، محمد الكردي، علي الحموي وزهير القيسي. واستطاع أدهم الصقور الوقوف بالمركز الثالث، وتقلد البرونز، فيما حل الحموي بالمركز الرابع، الكردي بالمركز الخامس، والقيسي بالمركز السادس، فيما شارك في منافسات المستوى الفضي للرجال أيضا، كل من: عاقلة ومهند القيسي، وخطف عاقلة المركز الثاني وتوج بالميدالية الفضية، فيما وقف مهند القيسي بالمركز الرابع".
وأكمل: "وشاركت البطلتان راما أبو صالح وساره أبو السعود في منافسات المستوى الذهبي للإناث، حيث وقفت راما أبو صالح بالمركز الخامس، فيما حلت سارة أبو السعود بالمركز السادس، وحالت ظروف كثيرة دون ارتفاع الغلة من الميداليات الملونة، رغم تقديم الأبطال أفضل المستويات واجتهدوا لتحقيق الإنجازات الأردنية".
وبين: "استطاعت البطلة ريما الحاج تسجيل أول ميدالية ذهبية للأردن، عندما خاضت منافسات الماسترز للمستوى الذهبي، وحالت الظروف الصحية وإصابة البطلة سارة حتر بـ"الإنفلونزا" بسبب الحالة الجوية المضطربة التي تشهدها إسبانيا، بالوقوف بالمركز السابع في منافسات فردي الإناث للمستوى الفضي".
وزاد: "تواصل الحضور الأردني في المنافسات العالمية، حين خاض الأبطال والبطلات منافسات الزوجي للمستويين الفضي والذهبي، ويشارك رئيس الاتحاد مأمون كلمات في اجتماعات عمومية الاتحاد الدولي برئاسة الإسباني سانتونغة، وأريد من خلالكم أن أبعث رسائل اطمئنان إلى أهالي أعضاء الوفد الأردني، أن الجميع بخير في ظل الأوضاع الجوية والفياضانات التي تسود إسبانيا حاليا، والجميع يتكلم بلغتي الإصرار والتحدي لتدشين إنجازات نوعية للرياضة البدنية والأردنية في البطولة العالمية".
من جانبها، أهدت لاعبة المنتخب الوطني ريما الحاج الميدالية الذهبية إلى الوطن والرياضة الأردنية، معبرة: "كانت الطريق إلى منصات التتويج صعبة، ومزدحمة بالمنافسات القوية، لكن وفقني الله وتسلحت بالهمة والمعنوية لخطف الميدالية الذهبية، ونبذل في الفريق الأردني من لاعبين ولاعبات، قصارى جهدنا ونتسلح بالإرادة الأردنية، لزيادة الغلة الأردنية من الميداليات الملونة، باعتبارنا البلد العربي الوحيد الذي يشارك في الحدث العالمي لتحديات اللياقة البدنية".
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