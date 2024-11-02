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3 ميداليات أردنية في انطلاق بطولة العالم لتحدي اللياقة البدنية

11/2/2024 11:30:45 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مصطفى بالو






عمان- افتتح نجوم المنتخب الوطني لتحدي اللياقة البدنية، ريما الحاج التي تقلدت الذهب، عبدالرحمن عاقلة الذي توج بالفضة وأدهم الصقور الذي خطف البرونزية، السجل الأردني من بطولة العالم التي تتواصل في إسبانيا، وسط أجواء مناخية مضطربة، ليمثلون العرب باعتبارهم من البلد العربي الوحيد الذي يشارك في المنافسات العالمية.
وأكد رئيس الوفد الأردني عضو الاتحاد أحمد الحروب الذي تحدث عبر الهاتف لـ"الغد": "فرض لاعبو ولاعبات المنتخب الوطني للياقة البدنية، الحضور الأردني والعربي اللافت في البطولة العالمية، وخاضوا غمار منافسات المستويين الذهبي والفضي للفردي، فما تأجلت منافسات المستوى البرونزي إلى يوم أمس، وقدموا مستويات مميزة رغم ازدحام الطريق إلى منصات التتوج، بالمنتخبات الآسيوية والأوروبية القوية".
وتابع: "شارك في المستوى الذهبي للرجال كل من: أدهم الصقور، محمد الكردي، علي الحموي وزهير القيسي. واستطاع أدهم الصقور الوقوف بالمركز الثالث، وتقلد البرونز، فيما حل الحموي بالمركز الرابع، الكردي بالمركز الخامس، والقيسي بالمركز السادس، فيما شارك في منافسات المستوى الفضي للرجال أيضا، كل من: عاقلة ومهند القيسي، وخطف عاقلة المركز الثاني وتوج بالميدالية الفضية، فيما وقف مهند القيسي بالمركز الرابع".
وأكمل: "وشاركت البطلتان راما أبو صالح وساره أبو السعود في منافسات المستوى الذهبي للإناث، حيث وقفت راما أبو صالح بالمركز الخامس، فيما حلت سارة أبو السعود بالمركز السادس، وحالت ظروف كثيرة دون ارتفاع الغلة من الميداليات الملونة، رغم تقديم الأبطال أفضل المستويات واجتهدوا لتحقيق الإنجازات الأردنية".
وبين: "استطاعت البطلة ريما الحاج تسجيل أول ميدالية ذهبية للأردن، عندما خاضت منافسات الماسترز للمستوى الذهبي، وحالت الظروف الصحية وإصابة البطلة سارة حتر بـ"الإنفلونزا" بسبب الحالة الجوية المضطربة التي تشهدها إسبانيا، بالوقوف بالمركز السابع في منافسات فردي الإناث للمستوى الفضي".
وزاد: "تواصل الحضور الأردني في المنافسات العالمية، حين خاض الأبطال والبطلات منافسات الزوجي للمستويين الفضي والذهبي، ويشارك رئيس الاتحاد مأمون كلمات في اجتماعات عمومية الاتحاد الدولي برئاسة الإسباني سانتونغة، وأريد من خلالكم أن أبعث رسائل اطمئنان إلى أهالي أعضاء الوفد الأردني، أن الجميع بخير في ظل الأوضاع الجوية والفياضانات التي تسود إسبانيا حاليا، والجميع يتكلم بلغتي الإصرار والتحدي لتدشين إنجازات نوعية للرياضة البدنية والأردنية في البطولة العالمية".
من جانبها، أهدت لاعبة المنتخب الوطني ريما الحاج الميدالية الذهبية إلى الوطن والرياضة الأردنية، معبرة: "كانت الطريق إلى منصات التتويج صعبة، ومزدحمة بالمنافسات القوية، لكن وفقني الله وتسلحت بالهمة والمعنوية لخطف الميدالية الذهبية، ونبذل في الفريق الأردني من لاعبين ولاعبات، قصارى جهدنا ونتسلح بالإرادة الأردنية، لزيادة الغلة الأردنية من الميداليات الملونة، باعتبارنا البلد العربي الوحيد الذي يشارك في الحدث العالمي لتحديات اللياقة البدنية".

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