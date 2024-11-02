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ساكب يزيد من جمالية دوري اليد ويقدم عناصر مميزة

11/2/2024 11:30:45 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان -الغد- جاءت مشاركة فريق ساكب في دوري أندية الدرجة الأولى لكرة اليد للموسم الحالي 2024، إيجابية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، فهو جعل لمنافسات الدوري قيمة إضافية من خلال التنافس القوي الذي ابداه للفرق الأخرى صاحبة الباع الطويل في البطولات المحلية، والجماهير الغفيرة التي آزرت الفريق في كافة مبارياته، ما ترك انطباعا جميلا ومميزا عن مشاركة الفريق.
إدارة النادي ومنذ تأهل الفريق إلى مصاف دوري أندية الدرجة الأولى للموسم الحالي 2024، عملت بكل ما بوسعها من أجل تهيئة الظروف والأجواء المريحة أمام الفريق حتى يظهر بالصورة الطيبة والإيجابية، والتي تحققت على أرض الوقع من خلال المستويات الفنية القوية التي قدمها الفريق في بطولة الدوري، والنتائج المميزة التي حققها في أغلب مبارياته، والتي جعلت منه فريقا منافسا قويا بدأت الفرق الأخرى تحسب له ألف حساب.
وعلى درب الفرق الكبيرة، سار فريق ساكب في تجهيز فريق كرة اليد، من خلال التعاقد مع سلسلة من اللاعبين المعروفين والمميزين على الساحة المحلية، بل تم التعاقد مع أحد اللاعبين من سورية، لتكتمل صورة الفريق الإيجابية التي قادها المدرب المجتهد محمد نايف الذي صقل خبرته لخدمة الفريق فتحقق المطلوب لغاية الآن، حيث يحتل الفريق المركز الرابع بعد الثلاثي الأهلي والسلط والعربي، في الوقت الذي ما يزال فيه الطموح يراود الفريق وعشاقه بالبقاء في دائرة المنافسة خصوصا في مرحلة الإياب، فيما ابعد الفريق عن دائرة الخطر التي تهدد الفرق الأخرى.
وأكد رئيس النادي محمد المعشر أن الفريق قدم ما هو مطلوب منه لغاية الآن، وأن كانت الفرصة كبيرة في التقدم نحو المراكز المتقدمة لولا ضياع فرص الفوز في أكثر من مباراة، لافتا إلى أن الفريق ما يزال يبحث عن مركز أفضل بين الفرق الكبيرة، وهو قادر على تحقيق ذلك نظرا لوجود كافة العناصر سواء من اللاعبين أو في الأجهزة التدريبية، والذين يساندهم جمهور كبير ومتحمس ويعشق لعبة كرة اليد.
وقال المعشر "لعبة كرة اليد تعتبر من الألعاب الشعبية والمحببة في بلدة ساكب، وهي اللعبة التي لها تاريخ عريق ولطالما حققت نتائج مميزة، وخرجت الكثير من الأجيال العمالقة، ونحن في الهيئة الإدارية نعمل بكل جهد ودون كلل أو ملل من أجل توفير كافة المتطلبات أمام الفريق حتى يتحقق الهدف المنشود، وأن تطلعاتنا لن تتوقف على بطولة أو مشاركة معينة فمشوارنا مع كرة اليد سيمتد نحو بناء فرق من الفئات العمرية، والتي نعول عليها كثيرا من خلال المشاركة في بطولات الاتحاد المحلية كافة، والاعتماد على المدربين المحليين المتخصصين في بناء فرق الفئات العمرية، وهذا الهدف الرئيس في مشوارنا مع كرة اليد".
وناشد المعشر ابناء بلدة ساكب بالوقوف خلف النادي ودعمه، خصوصا وأن الفرق الرياضية تحتاج إلى الكثير من الرعاية والدعم.

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