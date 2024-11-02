ساكب يزيد من جمالية دوري اليد ويقدم عناصر مميزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان -الغد- جاءت مشاركة فريق ساكب في دوري أندية الدرجة الأولى لكرة اليد للموسم الحالي 2024، إيجابية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، فهو جعل لمنافسات الدوري
قيمة إضافية من خلال التنافس القوي الذي ابداه للفرق الأخرى صاحبة الباع الطويل في البطولات المحلية، والجماهير الغفيرة التي آزرت الفريق في كافة مبارياته، ما ترك انطباعا جميلا ومميزا عن مشاركة الفريق.
إدارة النادي ومنذ تأهل الفريق إلى مصاف دوري أندية الدرجة الأولى للموسم الحالي 2024، عملت بكل ما بوسعها من أجل تهيئة الظروف والأجواء المريحة أمام الفريق حتى يظهر بالصورة الطيبة والإيجابية، والتي تحققت على أرض الوقع من خلال المستويات الفنية القوية التي قدمها الفريق في بطولة الدوري، والنتائج المميزة التي حققها في أغلب مبارياته، والتي جعلت منه فريقا منافسا قويا بدأت الفرق الأخرى تحسب له ألف حساب.
وعلى درب الفرق الكبيرة، سار فريق ساكب في تجهيز فريق كرة اليد، من خلال التعاقد مع سلسلة من اللاعبين المعروفين والمميزين على الساحة المحلية، بل تم التعاقد مع أحد اللاعبين من سورية، لتكتمل صورة الفريق الإيجابية التي قادها المدرب المجتهد محمد نايف الذي صقل خبرته لخدمة الفريق فتحقق المطلوب لغاية الآن، حيث يحتل الفريق المركز الرابع بعد الثلاثي الأهلي والسلط والعربي، في الوقت الذي ما يزال فيه الطموح يراود الفريق وعشاقه بالبقاء في دائرة المنافسة خصوصا في مرحلة الإياب، فيما ابعد الفريق عن دائرة الخطر التي تهدد الفرق الأخرى.
وأكد رئيس النادي محمد المعشر أن الفريق قدم ما هو مطلوب منه لغاية الآن، وأن كانت الفرصة كبيرة في التقدم نحو المراكز المتقدمة لولا ضياع فرص الفوز في أكثر من مباراة، لافتا إلى أن الفريق ما يزال يبحث عن مركز أفضل بين الفرق الكبيرة، وهو قادر على تحقيق ذلك نظرا لوجود كافة العناصر سواء من اللاعبين أو في الأجهزة التدريبية، والذين يساندهم جمهور كبير ومتحمس ويعشق لعبة كرة اليد.
وقال المعشر "لعبة كرة اليد تعتبر من الألعاب الشعبية والمحببة في بلدة ساكب، وهي اللعبة التي لها تاريخ عريق ولطالما حققت نتائج مميزة، وخرجت الكثير من الأجيال العمالقة، ونحن في الهيئة الإدارية نعمل بكل جهد ودون كلل أو ملل من أجل توفير كافة المتطلبات أمام الفريق حتى يتحقق الهدف المنشود، وأن تطلعاتنا لن تتوقف على بطولة أو مشاركة معينة فمشوارنا مع كرة اليد سيمتد نحو بناء فرق من الفئات العمرية، والتي نعول عليها كثيرا من خلال المشاركة في بطولات الاتحاد المحلية كافة، والاعتماد على المدربين المحليين المتخصصين في بناء فرق الفئات العمرية، وهذا الهدف الرئيس في مشوارنا مع كرة اليد".
وناشد المعشر ابناء بلدة ساكب بالوقوف خلف النادي ودعمه، خصوصا وأن الفرق الرياضية تحتاج إلى الكثير من الرعاية والدعم.
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