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جوليانا تعتزل التايكواندو.. وأبو الرب وعمار يحترفان في السعودية

11/2/2024 11:30:45 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أيمن وجيه الخطيب






عمان - أعلن المدير الفني للمنتخبات الوطنية للتايكواندو فارس العساف اعتزال بطلة المنتخب جوليانا الصادق، بعد مسيرة حافلة من الإنجازات على مختلف الصعد.
واشار العساف في تصريح لـ"الغد" أن جوليانا خضعت لعملية جراحية في بريطانيا تكللت بالنجاح، وأنها ربما تتجه لمجال التدريب أو مجال الإدارة، للاستفادة من خبرتها في رياضة التايكواندو.
من جهة أخرى وقع لاعبا المنتخب الوطني للتايكواندو راما أبو الرب وفهد عمار عقودا احترافية مع نادي الاتحاد السعودي، للمشاركة في الدوري السعودي للتايكواندو، ليصبح عدد لاعبي المنتخب الوطني المحترفين 3 لاعبين، حيث سبق وأن احترف اللاعب زيد مصطفى مع نادي الشباب.
وتواصل الأندية السعودية، عروضها مع عدد من لاعبي المنتخب الوطني للتايكواندو من أجل توقيع عروض احترافية، في حين يدرس اللاعبون، العروض المقدمة اليهم حسب ما يرونه مناسبا.
ويستأنف المنتخب الوطني تدريباته في مركز الاعداد الأولمبي، بقيادة المدير الفني للمنتخبات الوطنية فارس العساف، والذي يضم لاعبين ولاعبات واعدين، وتم اختيارهم على ضوء مشاركاتهم في البطولات العالمية والاقليمية والمحلية، في خطوة هدفها تجديد الدماء من أجل مواصلة الإنجازات.
وتابع المدير الفني للمنتخبات الوطنية فارس العساف، اللاعبين خلال مشاركتهم مؤخرا في بطولة العالم للناشئين التي أقيمت في كوريا الجنوبية، والتي استطاع فيها لاعب المنتخب الوطني يوسف السيلاوي تحقيق ميدالية برونزية.
وتضم قائمة المنتخب الوطني للرجال 12 لاعبا هم: صالح الشرباتي، فهد زهران، محمود السيلاوي (صاحب الميدالية البرونزية في بطولة العالم للناشئين 2024)، زيد الحلواني، محمود الطرايرة، زيد مصطفى، طارق الشلول، حمزة النشاش، محمد العداربة، أسيد نافع، فهد عمار وجعفر الداوود.
وتضم قائمة المنتخب الوطني للسيدات 7 لاعبات هن: أنا الفايز، ليان الرواشدة، زينب بصيلة، فاديا خرفان، رزان الخصاونة، راما أبو الرب ورانيا طقاطقة.
واعتمد اتحاد التايكواندو في استراتيجيته وبشكل أساسي على قطاع المراحل السنية والناشئين، من خلال رؤى فنية وإدارية وتطويرية، حيث يركز اتحاد اللعبة على رفع مستوى أداء اللاعبين، من أجل اختيار المواهب وصقلها وإعدادها، لتشكل جيلا من النجوم القادرة على استدامة الإنجازات.
وقال المدير الفني للمنتخبات الوطنية فارس العساف:" في الماضي وضعنا خطة، ارتكزت على مشاركة المنتخب الوطني للناشين مع لاعبي المنتخب الوطني ، لاكتساب خبرات كبيرة، كما قمنا بمشاركتهم بالتدريبات في المعسكرات الدولية التي، كانت تقام في الأردن في فترة الاعداد الأولمبي، قبل اولمبياد باريس 2024، واثمرت الخطة التدريبية، في رفع كفاءة اللاعبين الناشئين، وأدى ذلك إلى رفع مستوياتهم الفنية، في البطولات".
وأضاف:" قمنا برصد عدد من اللاعبين واللاعبات، خاصة في بطولة العلم التي اقيمت في كوريا الجنوبية، وكنا قد تابعنا عدد من اللاعبين، من خلال بطولات سابقة، وبناء عليه قمن باختيارهم ضمن صفوف المنتخب الأول، وهم الآن يكتسبون خبرات كبيرة من لاعبي المنتخب الأول، الآن ، هدفنا تأهيل أكبر عدد من اللاعبين لأولبيماد الشباب 2026، ومن ثم إلى اولمبياد لوس انجليس 2028، ونعمل على اعداد اللاعبين بالشكل المطلوب، حيث أن عملية تأهلهم ستكون من خلال بطولة العالم 2026 ، وعلى اللاعبين أن يكونوا ضمن الثمانية الأوائل في أوزانهم من أجل التأهل، والمهمة ليست سهلة، حيث أن بطولة العالم التأهيلية تقتصر على يوم واحد وعلى اللاعبين من أجل الوصول إلى أولبيماد الشباب، ولا تعتمد على تصنيف اللاعبين، كالاولمبياد، والتي تم العمل فيها خلال السنوات الماضية، واستطعنا من خلالها تأهيل 4 للاعبين لأولمبياد باريس للمرة الأولى".

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