جوليانا تعتزل التايكواندو.. وأبو الرب وعمار يحترفان في السعودية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أيمن وجيه الخطيب
عمان - أعلن المدير الفني للمنتخبات الوطنية للتايكواندو فارس العساف اعتزال بطلة المنتخب جوليانا الصادق، بعد مسيرة حافلة من الإنجازات على مختلف الصعد.
واشار العساف في تصريح لـ"الغد" أن جوليانا خضعت لعملية جراحية في بريطانيا تكللت بالنجاح، وأنها ربما تتجه لمجال التدريب أو مجال الإدارة، للاستفادة من خبرتها في رياضة
التايكواندو.
من جهة أخرى وقع لاعبا المنتخب الوطني للتايكواندو راما أبو الرب وفهد عمار عقودا احترافية مع نادي الاتحاد السعودي، للمشاركة في الدوري
السعودي للتايكواندو، ليصبح عدد لاعبي المنتخب الوطني المحترفين 3 لاعبين، حيث سبق وأن احترف اللاعب زيد مصطفى مع نادي الشباب.
وتواصل الأندية السعودية، عروضها مع عدد من لاعبي المنتخب الوطني للتايكواندو من أجل توقيع عروض احترافية، في حين يدرس اللاعبون، العروض المقدمة اليهم حسب ما يرونه مناسبا.
ويستأنف المنتخب الوطني تدريباته في مركز الاعداد الأولمبي، بقيادة المدير الفني للمنتخبات الوطنية فارس العساف، والذي يضم لاعبين ولاعبات واعدين، وتم اختيارهم على ضوء مشاركاتهم في البطولات العالمية والاقليمية والمحلية، في خطوة هدفها تجديد الدماء من أجل مواصلة الإنجازات.
وتابع المدير الفني للمنتخبات الوطنية فارس العساف، اللاعبين خلال مشاركتهم مؤخرا في بطولة العالم للناشئين التي أقيمت في كوريا الجنوبية، والتي استطاع فيها لاعب المنتخب الوطني يوسف السيلاوي تحقيق ميدالية برونزية.
وتضم قائمة المنتخب الوطني للرجال 12 لاعبا هم: صالح الشرباتي، فهد زهران، محمود السيلاوي (صاحب الميدالية البرونزية في بطولة العالم للناشئين 2024)، زيد الحلواني، محمود الطرايرة، زيد مصطفى، طارق الشلول، حمزة النشاش، محمد العداربة، أسيد نافع، فهد عمار وجعفر الداوود.
وتضم قائمة المنتخب الوطني للسيدات 7 لاعبات هن: أنا الفايز، ليان الرواشدة، زينب بصيلة، فاديا خرفان، رزان الخصاونة، راما أبو الرب ورانيا طقاطقة.
واعتمد اتحاد التايكواندو في استراتيجيته وبشكل أساسي على قطاع المراحل السنية والناشئين، من خلال رؤى فنية وإدارية وتطويرية، حيث يركز اتحاد اللعبة على رفع مستوى أداء اللاعبين، من أجل اختيار المواهب وصقلها وإعدادها، لتشكل جيلا من النجوم القادرة على استدامة الإنجازات.
وقال المدير الفني للمنتخبات الوطنية فارس العساف:" في الماضي وضعنا خطة، ارتكزت على مشاركة المنتخب الوطني للناشين مع لاعبي المنتخب الوطني ، لاكتساب خبرات كبيرة، كما قمنا بمشاركتهم بالتدريبات في المعسكرات الدولية التي، كانت تقام في الأردن في فترة الاعداد الأولمبي، قبل اولمبياد باريس 2024، واثمرت الخطة التدريبية، في رفع كفاءة اللاعبين الناشئين، وأدى ذلك إلى رفع مستوياتهم الفنية، في البطولات".
وأضاف:" قمنا برصد عدد من اللاعبين واللاعبات، خاصة في بطولة العلم التي اقيمت في كوريا الجنوبية، وكنا قد تابعنا عدد من اللاعبين، من خلال بطولات سابقة، وبناء عليه قمن باختيارهم ضمن صفوف المنتخب الأول، وهم الآن يكتسبون خبرات كبيرة من لاعبي المنتخب الأول، الآن ، هدفنا تأهيل أكبر عدد من اللاعبين لأولبيماد الشباب 2026، ومن ثم إلى اولمبياد لوس انجليس 2028، ونعمل على اعداد اللاعبين بالشكل المطلوب، حيث أن عملية تأهلهم ستكون من خلال بطولة العالم 2026 ، وعلى اللاعبين أن يكونوا ضمن الثمانية الأوائل في أوزانهم من أجل التأهل، والمهمة ليست سهلة، حيث أن بطولة العالم التأهيلية تقتصر على يوم واحد وعلى اللاعبين من أجل الوصول إلى أولبيماد الشباب، ولا تعتمد على تصنيف اللاعبين، كالاولمبياد، والتي تم العمل فيها خلال السنوات الماضية، واستطعنا من خلالها تأهيل 4 للاعبين لأولمبياد باريس للمرة الأولى".
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