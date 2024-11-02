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تعديلات بسيطة تطرأ على قائمة النشامى لمواجهتي العراق والكويت

11/2/2024 11:30:45 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
يحيى قطيشات






عمان – ينتظر أن يعلن المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم، المغربي جمال سلامي، مساء يوم الأربعاء المقبل، قائمة النشامى، تأهبا للمواجهتين المهمتين أمام المنتخبين العراقي والكويتي، في منافسات الجولتين الخامسة والسادسة من تصفيات آسيا، الحاسمة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
ويبدأ المنتخب الوطني يوم الخميس المقبل تجمعه في عمان، بمشاركة اللاعبين المحليين ومنهم لاعبو فريق الوحدات الذي يخوض مباراته في دوري أبطال آسيا 2، بعد غد أمام فريق استقلال دوشنبه الطاجكي على ستاد عمان الدولي، فيما يلتحق لاعبو الحسين إربد عقب عودتهم من أوزبكستان، حيث سيخوص "الأصفر" مواجهة مهمة أمام فريق ناساف يوم الأربعاء المقبل، حيث يملك الحسين النصيب الأكبر من اللاعبين في صفوف المنتخب الوطني.
وتشير المعلومات المتاحة إلى أن سلامي سيجري تعديلا بسيطا على القائمة التي اختارها للمواجهتين أمام كوريا الجنوبية وعمان الماضيتين والتي ضمت 29 لاعبا، وهم: يزيد أبو ليلى، نور بني عطية، عبد الله الفاخوري، يزن العرب، عبد الله نصيب "ديارا"، سعد الروسان، محمد أبو النادي، حجازي ماهر، حسام أبو ذهب، إحسان حداد، يوسف أبو الجزر، عامر جاموس، محمد أبو حشيش، رجائي عايد، نور الدين الروابدة، إبراهيم سعادة، نزار الرشدان، محمد أبو زريق "شرارة"، محمود مرضي، مهند سمرين، مهند أبو طه، عارف الحاج، موسى التعمري، أحمد العرسان، علي علوان، عبد الله العطار، إبراهيم صبرة، علي حجبي ويزن النعيمات.
ويلتقي المنتخب الوطني نظيره المنتخب العراقي في مدينة البصرة العراقية يوم الرابع عشر من تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي، ثم يواجه منتخب الكويت في العاصمة الكويت يوم التاسع عشر من الشهر نفسه.
ويبدأ لاعبو المنتخب المحترفين بالخارج بالتوافد إلى عمان للالتحاق بالمنتخب قبل بداية فترة التوقف الدولية، والتي تبدأ يوم الحادي عشر من تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي، وتستمر لغاية التاسع عشر من الشهر نفسه، على أن تكتمل صفوف النشامى يوم الثاني عشر من الشهر نفسه، وسط مؤشرات طيبة باقتراب جاهزية نجم فريق مونبيليه الفرنسي موسى التعمري والذي شارك بديلا مع فريقه خلال المواجهة الأخيرة بالدوري، واكتمال جاهزية نجم فريق الأهلي القطري يزن نعيمات والذي يقود فريقه في مباريات الدوري القطري حاليا، فيما يبحث سلامي عن تعويض لاعب الوسط نجم فريق سيلانجور الماليزي نور الروابدة، حيث أظهرت الفحوصات الطبية إصابته بقطع في الرباط الصليبي ما سيبعده عن الملاعب لفترة طويلة.
وسيعمل سلامي على وضع توليفة قادرة على تحقيق المطلوب في المباراتين، خصوصا وأنهما خارج القواعد، الأولى أمام المنتخب العراقي، المنافس الذي يلعب على أرضه وبين جماهيره، ويعد من أفضل المنتخبات الآسيوية، فيما ظهر المنتخب الكويتي بصورة فنية غير مستقرة لكنه خطف نقطة مهمة من النشامى في عمان في لقاء الذهاب، وكان سلامي صرح لوسائل الاعلام: "سنلعب خارج القواعد، ولدينا الخبرة الكافية للعب في الخارج، ومباراة فلسطين خير دليل والتي فزنا فيها 3-1"، وأردف: "وضعنا برنامج الإعداد المناسب للسفر إلى البصرة ومن ثم إلى الكويت، حيث نتواصل مع اللاعبين باستمرار للاطمئنان على جاهزيتهم البدنية".
وتابع: "ما دام جميع اللاعبين في الجاهزية المطلوبة، لا نخش مواجهة أي منتخب، ولقاء العراق سيكون رائعا في ظل الحضور الجماهيري الكبير المتوقع، وأنا على تواصل مباشر مع موسى التعمري، حيث سيكون جاهزا للمواجهتين المقبلتين وكذلك الأمر ليزن النعيمات".
إلى ذلك يبدأ المنتخب العراقي تحضيراته يوم الجمعة المقبل، بعدما اختار مديره الفني الإسباني خيسوس كاساس، قائمة المنتخب لمواجهة النشامى وضمت (26) لاعبا هم: "جلال حسن، فهد طالب، حسين حسن، مناف يونس، زيد تحسين، ريبين سولاقا، فرانس ضياء، علي فائز، مصطفى سعدون، حسين علي، ميرخاس دوسكي، أحمد يحيى، زيدان إقبال، أمير العماري، أمجد عطوان، محمد الطائي، إبراهيم بايش، يوسف أمين، منتظر ماجد، دانيلو السعد، أحمد ياسين، سعد عبد الأمير، علي الحمادي، مهند علي، أيمن حسين وعلي جاسم".
وشهدت القائمة حضور لاعب القوة الجوية سعد عبد الأمير (32 عاما)، لأول مرة في عهد كاساس ويمتلك عبد الأمير، 84 مباراة دولية مع المنتخب العراقي الأول، كما شهدت عودة المحترف في صفوف هيرنيفين الهولندي دانيلو، وكذلك محترف إبسويتش تاون الإنجليزي علي الحمادي، ومحترف أوتريخت الهولندي زيدان إقبال، حيث غابوا جميعا عن مباراتي فلسطين وكوريا الجنوبية بسبب الإصابة، وشهدت قائمة العراق أيضا، عودة لاعب هاماربي السويدي منتظر ماجد.
وينفرد المنتخب الكوري الجنوبي بصدارة المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط، فيما تقدم المنتخب الوطني للمركز الثاني برصيد 7 نقاط، متقدما بفارق الأهداف على المنتخب العراقي صاحب المركز الثالث، ويحل منتخب سلطنة عمان في المركز الرابع برصيد 3 نقاط، ثم الكويت 3 وفلسطين 2.

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