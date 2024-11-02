انطلاق سلة الأيدي الواعدة بالتعاون مع الوطنية الأرثوذكسية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان -الغد - انطلقت أمس، بطولة فريق الأيدي الواعدة الثانية لكرة السلة للذكور، في صالة المدرسة
الوطنية الأرثوذكسية الشميساني، بمشاركة ثمانية فريق تمثل فريق الأيدي الواعدة، برعاية سمو الأميرة عالية الطباع، رئيسة جمعية الأيدي الواعدة، وبحضور مدير عام الجمعية عزمي شاهين.
وقال شاهين في افتتاح البطولة: "تأتي البطولة في سياق الأنشطة المختلفة التي تنهض بها جمعية الأيدي الواعدة بتوجيهات من سمو الأميرة عالية الطباع رئيسة الجمعية، على مستويات العمل الخيري التطوعي، وحرصا على تعزيز أواصر التعاون والتواصل بين الشباب والشابات، وتمكينهم من تطوير مهاراتهم الفردية والجماعية، على طريق تهيئتهم لخدمة بلدهم، وأن تنظيم البطولة يأتي كذلك، إيمانا بدور الهيئات والمؤسسات الوطنية في دعم الرياضة والرياضيين، حيث إن مثل هذه النشاطات تساعد على اكتشاف المواهب لرفد صفوف فرق الأندية والمنتخبات الوطنية".
وتشمل فعاليات البطولة السنوية الثانية لكرة السلة للطلاب، التي تنظمها جمعية الأيدي الواعدة بالتعاون مع المدرسة الوطنية الأرثوذكسية الشميساني، خلال الفترة ما بين 2-9 تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي، بمشاركة 8 فرق مدرسية هم: المجموعة الأولى مدرسة راهبات الوردية، مرج الحمام، الكلية العلمية الإسلامية، المونتيسوري، كلية السعادة، المجموعة الثانية، المدرسة الأهلية والمطران،مدرسة راهبات الوردية مرج الحمام، المدرسة المعمدانية والبيان.
وذكر مدير عام جمعية الأيدي الواعدة عزمي شاهين، أن المباراة النهائية والحفل الختامي وتكريم الفرق الثلاثة الفائزة بالمراكز الأولى ستقام في 9 من الشهر الحالي، ويشرف على البطولة عادل عودة المدير الفني وإيمان العزب مدير إداري للبطولة. والحكمان: أيمن المومني وعاصف شيحا، والمساعدان من المدرسة المستضيفة رلى المصو وعصام خوري.
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