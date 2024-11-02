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انطلاق سلة الأيدي الواعدة بالتعاون مع الوطنية الأرثوذكسية

11/2/2024 11:30:45 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان -الغد - انطلقت أمس، بطولة فريق الأيدي الواعدة الثانية لكرة السلة للذكور، في صالة المدرسة الوطنية الأرثوذكسية الشميساني، بمشاركة ثمانية فريق تمثل فريق الأيدي الواعدة، برعاية سمو الأميرة عالية الطباع، رئيسة جمعية الأيدي الواعدة، وبحضور مدير عام الجمعية عزمي شاهين.
وقال شاهين في افتتاح البطولة: "تأتي البطولة في سياق الأنشطة المختلفة التي تنهض بها جمعية الأيدي الواعدة بتوجيهات من سمو الأميرة عالية الطباع رئيسة الجمعية، على مستويات العمل الخيري التطوعي، وحرصا على تعزيز أواصر التعاون والتواصل بين الشباب والشابات، وتمكينهم من تطوير مهاراتهم الفردية والجماعية، على طريق تهيئتهم لخدمة بلدهم، وأن تنظيم البطولة يأتي كذلك، إيمانا بدور الهيئات والمؤسسات الوطنية في دعم الرياضة والرياضيين، حيث إن مثل هذه النشاطات تساعد على اكتشاف المواهب لرفد صفوف فرق الأندية والمنتخبات الوطنية".
وتشمل فعاليات البطولة السنوية الثانية لكرة السلة للطلاب، التي تنظمها جمعية الأيدي الواعدة بالتعاون مع المدرسة الوطنية الأرثوذكسية الشميساني، خلال الفترة ما بين 2-9 تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي، بمشاركة 8 فرق مدرسية هم: المجموعة الأولى مدرسة راهبات الوردية، مرج الحمام، الكلية العلمية الإسلامية، المونتيسوري، كلية السعادة، المجموعة الثانية، المدرسة الأهلية والمطران،مدرسة راهبات الوردية مرج الحمام، المدرسة المعمدانية والبيان.
وذكر مدير عام جمعية الأيدي الواعدة عزمي شاهين، أن المباراة النهائية والحفل الختامي وتكريم الفرق الثلاثة الفائزة بالمراكز الأولى ستقام في 9 من الشهر الحالي، ويشرف على البطولة عادل عودة المدير الفني وإيمان العزب مدير إداري للبطولة. والحكمان: أيمن المومني وعاصف شيحا، والمساعدان من المدرسة المستضيفة رلى المصو وعصام خوري.

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