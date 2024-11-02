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رحلة شاقة للحسين إربد في طريقه لمواجهة ناساف الأوزبكي

11/2/2024 11:30:45 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
يحيى قطيشات






عمان - يأمل الجهاز الفني لفريق الحسين إربد بقيادة البرتغالي جواو موتا، في ألا تؤثر رحلة السفر الطويلة والشاقة التي قطعها "الأصفر" صوب أوزبكستان، سلبيا على تحضيراته لمواجهة فريق ناساف عند الساعة الخامسة من مساء يوم الأربعاء المقبل، لحساب الجولة الرابعة من المجموعة الرابعة لدوري أبطال آسيا 2، أملا في العودة بنقاط اللقاء، ووضعه في الدور الثاني، حيث يتصدر فريق شباب أهلي دبي جدول الترتيب برصيد 6 نقاط، متقدما بفارق الأهداف على الحسين صاحب المركز الثاني، وناساف كارشي بالمركز الثالث برصيد 4 نقاط، فيما بقي الكويت في المركز الرابع والأخير.
وينتظر أن تصل بعثة الفريق إلى أوزبكستان مساء اليوم، بعد مغادرتها العاصمة عمان أمس، صوب مدينة الشارقة الإماراتية حتى صباح اليوم والمغادرة بعد ذلك إلى مدينة طشقند عاصمة أوزبكستان، إلى أن تصل مقر إقامتها عبر القطار في رحلة مدتها 6 ساعات.
وسيمنح الجهاز الفني اللاعبين قسطا من الراحة تأهبا لخوض التدريب الأول، الذي سيقام مساء غد على أحد الملاعب التدريبية القريبة من مقر الوفد.
ويعول موتا على خبرة اللاعبين وإمكانياتهم الفنية العالية، والمعنويات المرتفعة، بعد الفوز على المنافس المباشر فريق الوحدات في منافسات دوري المحترفين والابتعاد بالصدارة بفارق 5 نقاط، إضافة إلى الطريق الصحيح الذي يسلكه الحسين في البطولة الآسيوية، حيث سجل فوزين على التوالي على فريق الكويت الكويتي 2-1، وناساف بالنتيجة نفسها محققا إنجازا له بين الأندية الأردنية، حيث وفي 8 مباريات سابقة للأندية المحلية أمام ناساف بالبطولات القارية، وتحديدا لفريقي الفيصلي والوحدات في المسابقات الآسيوية، فاز ناساف في 6 مباريات وتعادل في مباراتين، إلى أن جاء الحسين إربد وأنهى هذه السطوة، وسجل أول فوز تاريخي للأندية الأردنية على ناساف.
وحقق موتا تفوقا ملحوظا مع الفريق للموسم الثاني على التوالي، بعد أن قاد الفريق في مرحلة الذهاب بالموسم الماضي، ولم يتلق الفريق وقتها أي خسارة بعهده في 13 مباراة، محققا الفوز في 12 مباراة، وعاش "الأصفر" أياما جميلة وتحسنا في الأداء الفني بعد عودته للقيادة من جديد، من خلال تسجيل 3 انتصارات على الصعيد المحلي ببطولة الدوري، وفوزين على الصعيد القاري بدوري أبطال آسيا.
ويعاني الحسين إربد من غياب لاعبه السنغالي عبد العزيز أنداي الذي لم يرافق الوفد، بسبب خضوعه أمس لعملية جراحية لاستئصال غضروف الركبة، ما يعني أنه سيغيب عن الفريق لمدة شهر ونصف، لكن موتا يملك البديل المناسب، وقادر على رسم الخطة الفنية لمواجهة منافس يضم لاعبين مميزين محليين وأجانب، يلعب على أرضه وبين جماهيره، في ظل معرفته أوراق وإمكانيات لاعبيه من خلال المواجهة الأخيرة بين الفريقين ورصده خلال المباريات الماضية.
وسيعمل الجهاز الفني للفريق خلال الجرعات التدريبية على الجوانب التكتيكية والخططية، في ضوء تنوع الخيارات الفنية للمدرب، من اللاعبين المحليين والأجانب الذين يتمتعون بقمة الجاهزية الفنية والبدنية، من خلال منافسات دوري المحترفين وبطولة درع الاتحاد.
ويضم فريق الحسين كوكبة من اللاعبين المميزين هم: يزيد أبو ليلى، عبدالله نصيب، سعد الروسان، رجائي عايد، عبدالله العطار، محمود مرضي، يوسف أبو جلبوش "صيصا"، إحسان حداد، عارف الحاج، رزق بني هاني، ايتالو سيلفا، عبد الجليل اجاغون، أدهم القرشي، مجدي العطار، وسيم ريالات، سليم عبيد وعلي حجبي.
وتحتاج المواجهة التي تحسم تأهل الحسين للدور الثاني، من منظومة الفريق التخطيط السليم والإعداد النفسي المدروس واحترام قدرات ناساف، إضافة إلى اختيار التشكيلة المناسبة حسب أسلوب اللعب المناسب، وإيجاد البديل الجاهز، الذي ميز الفريق خلال منافسات بطولتي الدوري ودرع الاتحاد والمشاركة الآسيوية.

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