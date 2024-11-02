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ليفربول يعود بصدارة البريميرليج ومانشستر سيتي يتلقى خسارته الأولى

11/2/2024 11:30:45 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



مدن - قلب ليفربول تخلفه بهدف، إلى فوز ثمين على ضيفه برايتون بنتيجة 2-1 مساء أمس، ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وتقدم برايتون أولا عبر فيردي كاديوجولو (14)، لكن ليفربول أحرز هدفين في الشوط الثاني عبر كودي جاكبو (69) ومحمد صلاح (72).
واستعاد ليفربول الصدارة، بعدما رفع رصيده إلى 25 نقطة، بفارق نقطتين امام مانشستر سيتي، فيما تجمد رصيد برايتون عند 16 نقطة بالمركز السابع.
وطغى الحذر على الدقائق الأولى من اللقاء، قبل أن يفتتح ليفربول مسلسل الفرص في الدقيقة التاسعة، عندما رفع مهاجمه داروين نونيز الكرة بأناقة من فوق رقيبه، قبل أن يتقدم بها إلى منطقة الجزاء، ويوجّه تسديدة قوية، برع الحارس فيربروجن في إبعادها.
وافتتح برايتون التسجيل في الدقيقة الرابعة عشرة، عندما استلم التركي كاديوجلو تمريرة من المهاجم داني ويلبيك، ليسدد من اللمسة الثانية، فارتدت الكرة من القائم البعيد واستقرت في الشباك.
واستمرت خطورة برايتون رغم التقدم، فاستلم جورجينيو روتر تمريرة من ساسين عياري، فسدد رغم مضايقة قائد ليفربول فيرجيل فان دايك، ليبعد الحارس كاوميهين كيليهير كرته في الدقيقة 27.
واحتسب الحكم ركلة حرة لصالح برايتون، نفذها ويلبيك بدلا من استوبينان، لكن التسديدة مرت بجانب المرمى في الدقيقة 41.
ومن ركلة حرة جديدة، جرب ويلبيك حظه مرة جديدة، لكنه سدد هذه المرة في مكان وقوف الحارس كيليهير في الوفت بدل الضائع.
وظهر ليفربول بشكل أفضل مع انطلاق الشوط الثاني، ونفذ الظهير كوستاس تسيميكاس، ركلة حرة، قابلها المدافع البديل جو جوميز برأسه، لكن الحارس فيربروجن سيطر عليها في الدقيقة 47.
وكاد ليفربول يحقق التعادل في الدقيقة 53، عندما رفع الجناح الأيسر كودي جاكبو كرة متوسطة الارتفاع، تمكن أليكسيس ماك أليستر من متابعتها برأسه، بيد أن الحارس تألق برد فعل سريع لإنقاذ مرماه.
وبعدها بدقيقتين، أهدر نجم ليفربول محمد صلاح، فرصة خطيرة، عندما تلقى تمريرة ذكية من نونيز، ليواجه الحارس الذي أبعد الكرة بعدما حاول الدولي المصري إسقاطها من فوق جسده.
وأجرى ليفربول تبديلين هجومين، فشارك لويس دياز وكورتيس جونز عوضا عن ماك أليستر ودومينيك سوبوسلاي. وسرعان ما انقلب الحال، حيث أحرز ليفربول هدف التعادل في الدقيقة 69، عندما رفع جاكبو كرة عرضية من الجهة اليسرى، مرت من فوق الجميع واستقرت في الزاوية البعيدة للمرمى.
وبعدها بأقل من 3 دقائق، تلقى صلاح تمريرة من جونز، فيتقدم بالكرة متخلصا من رقيبه، قبل أن يطلق تسديدة يسارية عانقت الشباك.
وأحكم ليفربول دفاع بعد التقدم بالنتيجة، وزج بلاعب الارتكاز الياباني واتارو إندو عوضا عن نونيز، واعتمد على الهجمات المرتدة التي انطلق دياز من إحداها في الجهة اليسرى، قبل أن يمرر للوراء إلى ريان جرافينبرش الذي ارتدت تسديدته من الدفاع في الدقيقة 85.
وعلى ملعب "فيتاليتي" على الساحل الجنوبي، أضاف بورنموث مانشستر سيتي إلى قائمة ضحاياه هذا الموسم بالفوز عليه 2-1 ملحقا به الخسارة الأولى هذا الموسم.
والخسارة هي الثانية لسيتي في مدى أربعة أيام، بعد سقوطه أمام توتنهام 1-2 في كأس الرابطة وتوديعها مبكرا.
وكان بورنموث الحق ايضا الخسارة الأولى بآرسنال هذا الموسم قبل أسبوعين بالفوز عليه 2-0.
وافتتح بورنموث التسجيل بواسطة مهاجمه الغاني انتوان سيمينيو بعد مرور 9 دقائق عندما وصلته الكرة وظهره الى المرمى فاستدار على نفسه وسدد داخل شباك الحارس البرازيلي ايدرسون.
وأضاف البرازيلي ايفانيلسون الثاني (64)، ورد سيتي بهدف لمدافعه الكرواتي يوسكو جفارديول (82).
واضاع هداف سيتي الدولي النرويجي إرلينج هالاند فرصة ذهبية عندما سدد كرة رأسية من أمام المرمى لكن حارس مرمى بورنموث تصدى لمحاولته ببراعة في الوقت بدل الضائع.
وأخفق آرسنال، وصيف الموسم الماضي، بتحقيق الفوز للمباراة الثالثة تواليا في الدوري، بعد سقوطه على أرض نيوكاسل 0-1.
وسجل السويدي ألكسندر أيزاك الهدف الوحيد (12) لنيوكاسل الذي صعد من المركز الثاني عشر إلى التاسع موقتا.
في المقابل، عجز أرسنال عن تهديد مرمى المضيف، رغم استحواذه الكرة معظم فترات المباراة.
وأوقف نيوكاسل نزيف النقاط، محققا فوزه الأول في ست مباريات، وذلك بعد أن بلغ الأربعاء ربع نهائي كأس الرابطة بفوزه على تشيلسي 2-0، معوضا خسارته أمامه 1-2 في الدوري قبلها بثلاثة أيام.
واستعاد آرسنال الذي ما يزال يفتقد نجم وسطه النرويجي مارتن أوديجارد، قلبي دفاعه الفرنسي وليام ساليبا بعد انتهاء إيقافه، والبرازيلي غابريال المتعافي من إصابة.
وفيما أثيرت شكوك حول إمكانية مشاركته في المباراة بسبب الإصابة، لعب أيزاك (25 عاما) أساسيا إلى جانب البرازيلي جويلينتون وأنتوني جوردون.
وهز أيزاك (1.92 م) الشباك مبكرا من عرضية على المسطرة لجوردون هبطت بين صليبا وغابريال، تابعها السويدي البالغ 25 عاما جميلة برأسه لا تصدّ في الزاوية العليا لمرمى الإسباني الدولي دافيد رايا (12).
وهذا الهدف السادس عشر في آخر 17 مباراة لأيزاك على ملعب سانت جيمس بارك.
وفيما كان تقدم نيوكاسل مستحقا في الشوط الأول، تخلف أرسنال للمرة الأولى في 29 مباراة ضمن الدوري باستراحة الشوطين.
في الشوط الثاني، دفع مدرب أرسنال الإسباني ميكل أرتيتا بالمراهق إيثان نوانيري والبرازيلي جابرييل جيسوس بحثا عن التعديل، من دون القدرة على هز شباك المخضرم نيك بوب.
وكانت المباراة الأخيرة بين الفريقين على أرض نيوكاسل، أثارت جدلا كبيرا لاحتساب هدف الفوز لجوردون، بعد الاحتكام ثلاث مرات لحكم الفيديو المساعد (في ايه آر)، ما دفع أرتيتا إلى وصف الأمر بـ"الفضيحة".
وتابع نوتنجهام فوريست نتائجه الرائعة بفوز سهل على وست هام المنقوص بثلاثية نظيفة.
وتقدم نوتنجهام فوريست بواسطة هدافه النيوزيلندي كريس وود بكرة راسية (27)، ثم تعقدت مهمة وست هام بطرد لاعب وسطه المكسيكي ادسون ألفاريس في الثواني الاخيرة من الشوط الاول ليكمل فريقه المباراة بعشرة لاعبين.
استغل فوريست النقص العددي في صفوف منافسه ليضيف هدفين الاول بواسطة كالوم هودسون اودوي (65) والنيجيري أولا أوينا بتسديدة رائعة بيسراه من مشارف المنطقة (78).
وحقق ساوثمتون فوزه الاول هذا الموسم بتغلبه على ايفرتون بهدف لمهاجمه آدم الأسكتلندي أرمسترونج.
ويلتقي اليوم مانشستر يونايتد مع تشلسي وتوتنهام مع أستون فيلا.
البوندسليجا
تابع المهاجم الدولي الانجليزي هاري كاين هوايته التهديفية، وقاد فريقه بايرن ميونيخ إلى مواصلة صحوته المحلية والانفراد بالصدارة ولو مؤقتا بتسجيله ثنائية في ثلاثية الفوز على ضيفه أونيون برلين 3-0 أمس، في المرحلة التاسعة من الدوري الألماني.
وفرض كاين نفسه نجما للمباراة بمساهمته الفعالة بثنائية رافعا رصيده إلى 11 هدفا في الدوري هذا الموسم، فانفرد بصدارة لائحة الهدافين بفارق هدف واحد عن مهاجم أينتراخت فرانكفورت الدولي المصري عمر مرموش، وصناعته الهدف الثاني للدولي الفرنسي كينغسلي كومان.
ومنح كاين التقدم لبايرن ميونيخ من ركلة جزاء اثر عرقلة الدولي الفرنسي مايكل أوليسيه من قبل المدافع بينيديكت هوليرباخ (15)، وصنع الثاني عندما تلقى كرة عند حافة المنطقة من المدافع الدولي الكندي ألفونسو ديفيس فهيأها إلى كومان داخل المنطقة حيث انفرد بحارس المرمى الدولي الدنماركي فريديريك رونو ولعبها على يمينه في الزاوية البعيدة (43).
وعزز كاين بهدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه عندما أعاد له كومان الهدية برأسية من مسافة قريبة تابعها بيسراه على يسار الحارس رونو (51).
وواصل بايرن ميونيخ صحوته المحلية وحقق فوزه الثالث تواليا عقب تعادلين متتاليين امام باير ليفركوزن حامل اللقب وأينتراخت فرانكفورت.
وهو الفوز السابع للعملاق البافاري في البوندسليجا هذا الموسم، فانفرد بالصدارة مؤقتا برصيد 23 نقطة بفارق ثلاث نقاط أمام شريكه السابق لايبزج الذي حل ضيفا على بروسيا دورتموند في وقت لاحق.
ووجه النادي البافاري إنذارا شديد اللهجة إلى بنفيكا البرتغالي ضيفه الاربعاء المقبل في الجولة الرابعة من مسابقة دوري أبطال اوروبا.
ويأمل بايرن ميونيخ في وضع حد لهزيمتين متتاليتين في المسابقة القارية العريقة أمام مضيفيه أستون فيلا الانجليزي 0-1 وبرشلونة الاسباني 1-4، وتحقيق الفوز الثاني بعد الاول الكاسح على ضيفه دينامو زغرب الكرواتي 9-2.
واستغل أينتراخت فرانكفورت سقوط باير ليفركوزن حامل اللقب في فخ التعادل السلبي امام ضيفه شتوتجارت الجمعة في افتتاح المرحلة واستعاد منه المركز الثالث بفارق نقطة واحدة بفوزه الكبير على ضيفه بوخوم 7-2 في مباراة واصل خلاها الدولي المصري عمر مرموش تألقه اللافت هذا الموسم بتسجيله هدفا وصناعة هدفين.
صنع الهدفين الأول للفرنسي هوجو إيكيتيكي (18) والسادس للتركي تشان يلماز أوزون (69)، وسجل الثاني في الدقيقة 18 رافعا رصيده الى 10 اهداف في المركز الثاني على لائحة الهدافين.
وضرب فرانكفورت بقوة في نصف الساعة الاولى بتسجيل رباعية نظيفة تناوب عليها إيكيتيكي (9) ومرموش (18) وأنسغار كناوف (20) وناثانيال براون (32).
وقلَّص الهولندي داني دي فيت الفارق قبل 10 دقائق من نهاية الشوط الاول (35)، وحذا حذوه زميله فيليب هوفمان بتسجيله الهدف الثاني لبوخوم مطلع الشوط الثاني (51)، لكن أصحاب الأرض ردوا بثلاثية تناوب عليها محمود داهود (61) بتمريرة من الدولي التونسي إلياس السخيري وأوزون (69) وإيكيتيكي (69).
وحقق الوافد الجديد هولشتاين كيل فوزه الأول هذا الموسم، عندما تغلب على ضيفه هايدنهايم بهدف وحيد سجله باتريك إيراس في الدقيقة 28.
وتعادل فولفسبورج مع أوجسبورج بهدف للدولي الجزائري محمد عمورة (82) مقابل هدف لفيليب تييرتس (34)
وخسر هوفنهايم أمام ضيفه سانت باولي بهدفين نظيفين سجلهما الانجليزي أولادابو أفولايان (20) والدنماركي أندرياس نيلسن ألبيرس (90+4).
وتختتم المرحلة اليوم الأحد بلقاءي فرايبورج مع ماينتس، وبوروسيا مونشنجلادباخ مع فيردر بريمن.
الليجا
صعد أوساسونا الى المركز الرابع بفوزه على ضيفه بلد الوليد 1-0 أمس، ضمن المرحلة الثانية عشرة من الدوري الإسباني.
وسجل المهاجم الكرواتي المخضرم انتي بوديمير (33 عاما) هدف المباراة الوحيد (19 من ركلة جزاء).
واحتفل بوديمير بهدفه برفعه قميصا كُتب عليه عبارة "القوة مع فالنسيا" تضامنا مع ضحايا الفيضانات التي ضربت جنوب اسبانيا في الأيام الأخيرة.
وأدت الفيضانات الى تأجيل مباراتي فياريال مع رايو فايكانو، وريال مدريد وفالنسيا و3 مباريات في الدرجة الثانية تضم فرقا من المناطق المتضررة.
وسيتم الوقوف دقيقة صمت حدادا على ضحايا الفيضانات في المباريات التي ستقام في إسبانيا نهاية هذا الأسبوع، بما في ذلك مباراة المتصدر برشلونة أمام إسبانيول في دربي كاتالونيا اليوم.
ورفع أوساسونا رصيده الى 21 نقطة متفوقا بفارق نقطة واحدة عن اتلتيكو مدريد الخامس الذي يستضيف لاس بالماس اليوم.
في المقابل، بقي بلد الوليد في المركز التاسع عشر قبل الاخير مع 8 نقاط.
وفي سياق متصل، اعتبر الأرجنتيني دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد أمس، أنه لا يوجد "أي معنى" لخوض مباريات الدوري الإسباني هذا الأسبوع، بعد الفيضانات المدمرة التي ضربت شرق البلاد.
وتأجلت مبارتان ضمن الـ"لا ليجا" في المناطق المتضررة، بين فالنسيا وريال مدريد، وفياريال مع رايو فايكانو.
ورأى سيميوني أن جميع مباريات الأسبوع 12 كان من المفترض أن تؤجل.
وقال للصحفيين عشية استضافة لاس بالماس "من الواضح أن ذلك لا معنى له، ما يحدث أمر صعب للغاية".
وأضاف: "هناك أشخاص يعيشون لحظات مروعة، وهذا أمر محزن جدا، ونحن في مكان يُطلب منا أن نواصل ونواصل".
ولم يكن رأي الألماني هانزي فليك مدرب برشلونة المتصدر مغايرا، إذ رأى هو الآخر أنه ربما كان ينبغي تأجيل جميع المباريات، وقال قبل دربي برشلونة مع إسبانيول اليوم "ليس من السهل اتخاذ قرار، لقد بدأنا (هذه المرحلة) الجمعة".
وتابع "بالنسبة لي، إنها مأساة، وقد عشنا ذلك أيضا في ألمانيا منذ ثلاث سنوات، ومن المؤلم أن نرى هذا. إذا كان بإمكاننا دعم المنطقة، فسنقوم بذلك بالتأكيد، لكن القرار يعود إلى الدوري".
وأعرب مدرب المنتخب الألماني السابق عن تأييده لفكرة تأجيل جميع مباريات نهاية الأسبوع، قائلا "إنها مأساة لهذه المنطقة ولإسبانيا، لذا ربما نعم".
سيري أ
واصل بولونيا، خامس الموسم الماضي وأحد ممثلي بلاده في دوري أبطال أوروبا، صحوته بتحقيقه للفوز الثاني تواليا والثالث هذا الموسم عندما تغلب على ضيفه ليتشي 1-0 أمس في افتتاح المرحلة الحادية عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
وعانى بولونيا الذي خسر هذا الموسم مدربه تياغو موتا لانتقاله إلى يوفنتوس واستعاض عنه بفينتشينزو إيتاليانو، لتحقيق فوزه على ليتشي التاسع عشر قبل الاخير، وانتظر الدقيقة 85 لتسجيل هدف الانتصار عبر مهاجمه الدولي ريكاردو أورسوليني.
وكان بولونيا تخلص الثلاثاء الماضي من لعنة التعادلات (3 متتالية و6 في مبارياته الـ8 الأولى التي اكتفى خلالها بتحقيق فوز واحد)، وذلك بعودته بفوز ثمين من ملعب مضيفه كالياري 2-0.
وارتقى بولونيا الى المركز الثامن مؤقتا برصيد 15 نقطة مع مباراة مؤجلة من المرحلة التاسعة امام ضيفه ميلان، فيما مني ليتشي بخسارته السابعة هذا الموسم فبقي في المركز التاسع عشر برصيد ثماني نقاط من فوزين وتعادلين.
وتحضر بولونيا جيدا لاستضافة موناكو الفرنسي بعد غد الثلاثاء في الجولة الرابعة من مسابقة دوري أبطال أوروبا التي عاد الى منافساتها للمرة الاولى منذ 60 عاما.
ولم يذق بولونيا حتى الآن طعم الفوز في المسابقة القارية العريقة بسقوطه في فخ التعادل أمام شاختار دونتسك الاوكراني وخسارته امام ليفربول وأستون فيلا الانجليزيين.
وقال مدربه إيتاليانو "لقد تحلينا بالصبر، وأردنا أخيرا الفوز أمام جماهيرنا، لقد حدث ذلك. نحن على الطريق الصحيح".
وتستكمل المرحلة اليوم بلقاءات نابولي مع أتالانتا، وتورينو مع فيورنتينا، وفيرونا مع روما، وإنتر مع فينيسيا، على أن تختتم الإثنين بمباريات بارما مع جنوى، وإمبولي مع كومو، ولاتسيو مع كالياري.
ليج 1
استغل باريس سان جيرمان سقوط مطارده المباشر موناكو أمام أنجيه الجمعة، وابتعد ست نقاط في صدارة بطولة فرنسا لكرة القدم بفوزه على ضيفه لنس 1-0 السبت في المرحلة العاشرة.
وسجل الدولي عثمان ديمبيلي هدف المباراة الوحيد مبكرا وتحديدا بعد مرور أربع دقائق فقط رافعا رصيده الى خمسة اهداف هذا الموسم.
ورفع فريق العاصمة رصيده الى 26 نقطة متقدما بفارق 6 نقاط عن فريق الإمارة المهدد بفقدان المركز الثاني لصالح مرسيليا في حال فوز الاخير على مضيفه نانت اليوم.
ولم يحسن باريس سان جيرمان استغلال النقص العددي في صفوف منافسه الذي طرد له لاعبه الأوزبكي عبد القدير خوسانوف بعد مرور 59 دقيقة، وذلك بسبب عدم فعالية مهاجميه من جهة وتألق حارس لنس الدولي بريس سامبا الذي تصدى لسبع محاولات خطيرة.
لكن سان جيرمان حقق الاهم قبل ايام قليلة من مواجهة أتلتيكو مدريد الاسباني في الجولة الرابعة من مسابقة دوري ابطال اوروبا.
في المقابل، تعرض لنس لخسارته الثانية تواليا وفي الموسم الحالي علما بان الفريق يتمتع بأفضل دفاع بالتساوي مع موناكو (دخل مرماه 7 اهداف فقط)، بعد ان سقط في المرحلة الماضية ايضا أمام ليل. -(وكالات)

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