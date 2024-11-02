منتخب الطائرة يخسر أمام الكويت في افتتاح مشواره بالبطولة العربية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مصطفى بالو
عمان - خسر المنتخب الوطني للكرة الطائرة، أمام نظيره الكويتي بنتيجة 1-3، بواقع 25-23، 20-25، 20-25، و18-25، في المباراة التي جرت أمس في صالة المنامة الرياضية، ضمن منافسات اليوم الثاني من البطولة العربية، التي تجري بمشاركة 8 منتخبات توزعت على مجموعتين.
وقدم نجوم المنتخب الوطني أداء مميزا في الشوط الأول، واستطاعوا العودة رغم الفارق الكبير، حيث اعتمد المدير الفني للمنتخبات الوطنية المصري الحصري، على ياسر عثمان وفهد نعمان في صناعة الألعاب، مع تنويع الخيارات الدفاعية والهجومية، مستثمرا قدرات محمود النقيب المميز، خالد أبو مشرف، محمود عبد العزيز الذي خرج مصابا، إياد ماضي، محمد جمال، مهند جروان، راشد العلوان وأيهم خنفر.
ورغم أنها المشاركة الرسمية الأولى للفريق منذ فترة طويلة، إلا أنه قدم نفسه بقوة، لا سيما عبر العودة مرتين من بعيد، الاولى بالشوط الأول والثانية بالشوط الثالث، فيما استثمر المنتخب الكويتي خبرة نجومه وإمكانياتهم العالية، لا سيما في التشكيلة التي برز فيها عمر عبد الرحمن، أحمد السعدون، عبدي العنزي، مالك العنزي، عبدالله فارس، عبد الرحمن يوسف، راشد صالح وفهد سعود.
وتميزت فعاليات البطولة، باستخدام لجنة التحكيم العربي تقنية الفيديو (التحدي)، والتي عاد فيها نجوم المنتخب الوطني إليها في الكثير من النقاط.
ويبحث المنتخب الوطني عن التعويض في مجموعته الثانية، عندما يلاقي نظيره القطري عند الساعة السادسة والنصف اليوم في الصالة ذاتها، من البطولة التي يقام دورها الأول، لترتيب المنتخبات من 1-4 في المجموعتين الأولى والثانية، ويلعب في الدور الثاني أول المجموعة الأولى مع رابع المجموعة الثانية، وأول المجموعة الثانية مع رابع المجموعة الأولى، وثاني المجموعة الأولى مع ثالث المجموعة الثانية، وثاني المجموعة الثانية مع ثالث المجموعة الأولى للوصول إلى الدور نصف النهائي.
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