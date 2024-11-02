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منتخب الطائرة يخسر أمام الكويت في افتتاح مشواره بالبطولة العربية

11/2/2024 11:30:44 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مصطفى بالو






عمان - خسر المنتخب الوطني للكرة الطائرة، أمام نظيره الكويتي بنتيجة 1-3، بواقع 25-23، 20-25، 20-25، و18-25، في المباراة التي جرت أمس في صالة المنامة الرياضية، ضمن منافسات اليوم الثاني من البطولة العربية، التي تجري بمشاركة 8 منتخبات توزعت على مجموعتين.
وقدم نجوم المنتخب الوطني أداء مميزا في الشوط الأول، واستطاعوا العودة رغم الفارق الكبير، حيث اعتمد المدير الفني للمنتخبات الوطنية المصري الحصري، على ياسر عثمان وفهد نعمان في صناعة الألعاب، مع تنويع الخيارات الدفاعية والهجومية، مستثمرا قدرات محمود النقيب المميز، خالد أبو مشرف، محمود عبد العزيز الذي خرج مصابا، إياد ماضي، محمد جمال، مهند جروان، راشد العلوان وأيهم خنفر.
ورغم أنها المشاركة الرسمية الأولى للفريق منذ فترة طويلة، إلا أنه قدم نفسه بقوة، لا سيما عبر العودة مرتين من بعيد، الاولى بالشوط الأول والثانية بالشوط الثالث، فيما استثمر المنتخب الكويتي خبرة نجومه وإمكانياتهم العالية، لا سيما في التشكيلة التي برز فيها عمر عبد الرحمن، أحمد السعدون، عبدي العنزي، مالك العنزي، عبدالله فارس، عبد الرحمن يوسف، راشد صالح وفهد سعود.
وتميزت فعاليات البطولة، باستخدام لجنة التحكيم العربي تقنية الفيديو (التحدي)، والتي عاد فيها نجوم المنتخب الوطني إليها في الكثير من النقاط.
ويبحث المنتخب الوطني عن التعويض في مجموعته الثانية، عندما يلاقي نظيره القطري عند الساعة السادسة والنصف اليوم في الصالة ذاتها، من البطولة التي يقام دورها الأول، لترتيب المنتخبات من 1-4 في المجموعتين الأولى والثانية، ويلعب في الدور الثاني أول المجموعة الأولى مع رابع المجموعة الثانية، وأول المجموعة الثانية مع رابع المجموعة الأولى، وثاني المجموعة الأولى مع ثالث المجموعة الثانية، وثاني المجموعة الثانية مع ثالث المجموعة الأولى للوصول إلى الدور نصف النهائي.

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