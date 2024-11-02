الرمثا والفيصلي يرضخان للتعادل السلبي.. والجزيرة يصدم الأهلي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مصطفى بالو
عمان - خضع فريقا الفيصلي والرمثا للتعادل السلبي، في المباراة التي أقيمت بينهما السبت على ملعب الحسن بإربد، ضمن منافسات الأسبوع التاسع من دوري المحترفين لكرة القدم.
وتحرك رصيد الرمثا إلى 17 نقطة إلى المركز الثاني، متقدما بفارق الأهداف عن الوحدات، فيما أصبح رصيد الفيصلي 12 نقطة بالمركز الخامس.
ولحساب الجولة ذاتها، حقق فريق الجزيرة فوزا مهما على الأهلي بنتيجة 2-1، حيث سجل للفائز عدي القرا (2) وهاشم مبيضين (45+4)، فيما أحرز هدف الأهلي حسام أبو سعدة (64)، في المباراة التي جرت على ملعب البتراء، ليتقدم الجزيرة خطوة مهمة للمركز السابع برصيد 10 نقاط، فيما وقف رصيد الأهلي عند 16 نقطة.
وتختتم مباريات الأسبوع التاسع بإقامة مباراة وحيدة اليوم، تجمع الصريح (6 نقاط) مع السلط (7 نقاط)، في المباراة التي تقام عند الساعة الخامسة على ملعب الحسن بإربد.
الرمثا 0 الفيصلي 0
بدا المدير الفني للفيصلي جمال أبو عابد، وكأنه منح الفيصلي نفسا جديدا، من خلال حسن تمركز اللاعبين وانتشارهم فوق المستطيل الأخضر، وترابط خطوطه وتنويع حلوله الهجومية، وتوظيف مثالي للاعبين مثل خالد زكريا ومحمد كحلان بمنطقة الارتكاز، ومن أمامهما تحرك ياسين البخيت والعرسان وأمادو، بالتوافق مع تحركات بكر كلبونة الهجومية، مع تطبيق الدفاع المتقدم لاغلاق المنافذ المؤدية إلى المدافعين براء مرعي، مهند خيرالله، سالم العجالين، محمد الكلوب.
وفرض الفيصلي أفضليته طيلة 30 دقيقة، في هبة هجومية وفرص غزيرة على مرمى مالك شلبية، وذهبت رأسية كلبونة بجوار المرمى الرمثاوي، وعاد اللاعب نفسه ليضيع أخطر فرص المباراة، عندما كشف العرسان الدفاعات الرمثاوية بكرة عميقة، لينفرد كلبونة بالحارس شلبية قبل التسديد خارج المرمى.
الرمثا الذي غابت خطورته على مرمى بني عطية، علا هديره في ربع الساعة الأخير من الشوط الأول، عندما عاد الانضباط والتوزان لخطوطه، بتحركات أحمد السلمان وإبراهيم الخب، واستثمار قدرات مصعب اللحام وبشار ذيابات وعلي عزايزة، إضافة إلى خبرة حمزة الدردور في الأمام، والإسناد والتواصل مع رباعي الدفاع عامر أبوهضيب، يوسف محمد، خالد أبو عاقولة وهايل ذيابات لحماية مرمى مالك شلبية.
وعكس بشار ذيابات كرة عرضية، تابعها يوسف محمد بجوار مرمى الفيصلي، ووصلت كرة اللحام إلى الدردور، الذي راوغ الحارس نور بني عطية، وحضر للعزايزة لكن الحارس أنقذ محاولته.
وارتفع الحوار التنافسي في الشوط الثاني، بفضل الانضباط التكتيكي وتشابه في الكثافة العددية والدفاع المرتفع من وسط الملعب، والاعتماد على التحولات الهجومية، وكان الرمثا الأميز هجوميا، حتى وصلت احدى الكرات إلى الخطير علي عزايزة، الذي دخل المنطقة المحرمة الفيصلي قبل أن يتدخل الخبير خيرالله.
ومالت الأفضلية للرمثا الذي افتقد النهايات السعيدة أمام المرمى الفيصلاوي، واعترض الرمثا بداعي وجود ركلة جزاء جراء لمس الكرة يد مرعي.
وعاد الفيصلي بكرة سريعة من انطلاقة سيمون، الذي مرر نحو أمادو، فوضع الأخيرة الكرة للبديل أمين الشنانية، الذي سدد تصدى شلبية له، ورد الرمثا عندما مرت كرة ابراهيم الخب فوق المرمى، وتعملق بني عطية في تحويل تسديدة مجد الزعبي لركنية.
الجزيرة 2 الأهلي 1
سجل الجزيرة هدفه الأول في الدقيقة الثانية، عندما تابع عدي القرا كرة عرضية على فوهة المرمى الأهلاوي، فيما جاء الثاني في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، عندما انفرد هاشم مبيضين بحارس مرمى الأهلي عزالدين، ووضع الكرة في المرمى، وهما الهدفان اللذان فسرا الأفضلية“الجزراوية”، وحسن انتشار الفريق وتتنظيمه على أرضية الملعب، وتنويع حلول الاختراق بين العمق والطرفين.
ودفع المدير الفني لفريق الجزيرة محمود شلباية بتشكيلة ضمت محمد خاطر، أنس بدوي، طلال الحواري، خالد الصياحين، هاشم مبيضين، حمزة الصيفي، عبدالله مناصرة، وجدي نبهان، زيد أبو عابد، غيث المدادحة، وعدي القرا.
وزج المدير القني لفريق الأهلي بيبرت كغدو، بخياراته التي انطلقت من حارس المرمى، ربيع عز الدين، حسام ابو سعدة، ليث أبو رحال، بهاء الشملتي، أنس أبو طعيمة، عون اللوزي، محمد الرازم، أحمد سريوة، أحمد ايو كبير، عبد الرحمن وشاح، وسيلفا.
وحاول الأهلي العودة إلى المباراة، لكن هجماته كانت تفتقر الخطورة الفعلية، ووقفت كرة ثابتة لسريوة بين يدي حارس مرمى الجزيرة محمد خاطر، ومرت تسديدة أنس أبو طعيمة بجوار المرمى، وهو المصير ذاته الذي آلت إليه كرة عون اللوزي.
وظهر الأهلي بشكل مغاير في الشوط الثاني، وامتد بعملياته الهجومية إلى مرمى خاطر، في الوقت الذي تراجع فيه الجزيرة للدفاع عن منطقته الخلفية، مع اعتماده على التحولات السريعة، والتي تهيأت من خلالها فرصتان مواتيتان لغيث المدادحة الذي سدد بجوار المرمى في المرتين، وظهرت حلول المدربين بطرح الأوراق البديلة بدوافع متباينة.
ونجح الأهلي في تقليص النتيجة إثر كرة عرضية حضرها البرازيلي سيلفا وتابعها المتقدم حسام أبو سعدة في مرمى خاطر، مسجلا الهدف الأول للأهلي في الدقيقة 64، ورمى الأهلي بثقله لتعديل النتيجة، وكاد البرازيلي سيلفا أن يعدل النتيجة، بعد الهدف بدقيقة واحدة إلا أن كرته مرت فوق مرمى خاطر، ولاحت فرصة أخرى بعد دربكة أمام المرمى الجزراوي، إلا أن كرة سيلفا حادت عن الخشبات الثلاث، قبل أن يرد خاطر الانفراد التام له، وتدخلت العارضة لرد كرة البديل تامر سوبر.
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