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الرمثا والفيصلي يرضخان للتعادل السلبي.. والجزيرة يصدم الأهلي

11/2/2024 11:30:44 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مصطفى بالو






عمان - خضع فريقا الفيصلي والرمثا للتعادل السلبي، في المباراة التي أقيمت بينهما السبت على ملعب الحسن بإربد، ضمن منافسات الأسبوع التاسع من دوري المحترفين لكرة القدم.
وتحرك رصيد الرمثا إلى 17 نقطة إلى المركز الثاني، متقدما بفارق الأهداف عن الوحدات، فيما أصبح رصيد الفيصلي 12 نقطة بالمركز الخامس.
ولحساب الجولة ذاتها، حقق فريق الجزيرة فوزا مهما على الأهلي بنتيجة 2-1، حيث سجل للفائز عدي القرا (2) وهاشم مبيضين (45+4)، فيما أحرز هدف الأهلي حسام أبو سعدة (64)، في المباراة التي جرت على ملعب البتراء، ليتقدم الجزيرة خطوة مهمة للمركز السابع برصيد 10 نقاط، فيما وقف رصيد الأهلي عند 16 نقطة.
وتختتم مباريات الأسبوع التاسع بإقامة مباراة وحيدة اليوم، تجمع الصريح (6 نقاط) مع السلط (7 نقاط)، في المباراة التي تقام عند الساعة الخامسة على ملعب الحسن بإربد.
الرمثا 0 الفيصلي 0
 بدا المدير الفني للفيصلي جمال أبو عابد، وكأنه منح الفيصلي نفسا جديدا، من خلال حسن تمركز اللاعبين وانتشارهم فوق المستطيل الأخضر، وترابط خطوطه وتنويع حلوله الهجومية، وتوظيف مثالي للاعبين مثل خالد زكريا ومحمد كحلان بمنطقة الارتكاز، ومن أمامهما تحرك ياسين البخيت والعرسان وأمادو، بالتوافق مع تحركات بكر كلبونة الهجومية، مع تطبيق الدفاع المتقدم لاغلاق المنافذ المؤدية إلى المدافعين براء مرعي، مهند خيرالله، سالم العجالين، محمد الكلوب.
وفرض الفيصلي أفضليته طيلة 30 دقيقة، في هبة هجومية وفرص غزيرة على مرمى مالك شلبية، وذهبت رأسية كلبونة بجوار المرمى الرمثاوي، وعاد اللاعب نفسه ليضيع أخطر فرص المباراة، عندما كشف العرسان الدفاعات الرمثاوية بكرة عميقة، لينفرد كلبونة بالحارس شلبية قبل التسديد خارج المرمى.
الرمثا الذي غابت خطورته على مرمى بني عطية، علا هديره في ربع الساعة الأخير من الشوط الأول، عندما عاد الانضباط والتوزان لخطوطه، بتحركات أحمد السلمان وإبراهيم الخب، واستثمار قدرات مصعب اللحام وبشار ذيابات وعلي عزايزة، إضافة إلى خبرة حمزة الدردور في الأمام، والإسناد والتواصل مع رباعي الدفاع عامر أبوهضيب، يوسف محمد، خالد أبو عاقولة وهايل ذيابات لحماية مرمى مالك شلبية.
وعكس بشار ذيابات كرة عرضية، تابعها يوسف محمد بجوار مرمى الفيصلي، ووصلت كرة اللحام إلى الدردور، الذي راوغ الحارس نور بني عطية، وحضر للعزايزة لكن الحارس أنقذ محاولته.
وارتفع الحوار التنافسي في الشوط الثاني، بفضل الانضباط التكتيكي وتشابه في الكثافة العددية والدفاع المرتفع من وسط الملعب، والاعتماد على التحولات الهجومية، وكان الرمثا الأميز هجوميا، حتى وصلت احدى الكرات إلى الخطير علي عزايزة، الذي دخل المنطقة المحرمة الفيصلي قبل أن يتدخل الخبير خيرالله.
ومالت الأفضلية للرمثا الذي افتقد النهايات السعيدة أمام المرمى الفيصلاوي، واعترض الرمثا بداعي وجود ركلة جزاء جراء لمس الكرة يد مرعي.
وعاد الفيصلي بكرة سريعة من انطلاقة سيمون، الذي مرر نحو أمادو، فوضع الأخيرة الكرة للبديل أمين الشنانية، الذي سدد تصدى شلبية له، ورد الرمثا عندما مرت كرة ابراهيم الخب فوق المرمى، وتعملق بني عطية في تحويل تسديدة مجد الزعبي لركنية.
الجزيرة 2 الأهلي 1
 سجل الجزيرة هدفه الأول في الدقيقة الثانية، عندما تابع عدي القرا كرة عرضية على فوهة المرمى الأهلاوي، فيما جاء الثاني في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، عندما انفرد هاشم مبيضين بحارس مرمى الأهلي عزالدين، ووضع الكرة في المرمى، وهما الهدفان اللذان فسرا الأفضلية“الجزراوية”، وحسن انتشار الفريق وتتنظيمه على أرضية الملعب، وتنويع حلول الاختراق بين العمق والطرفين.
ودفع المدير الفني لفريق الجزيرة محمود شلباية بتشكيلة ضمت محمد خاطر، أنس بدوي، طلال الحواري، خالد الصياحين، هاشم مبيضين، حمزة الصيفي، عبدالله مناصرة، وجدي نبهان، زيد أبو عابد، غيث المدادحة، وعدي القرا.
وزج المدير القني لفريق الأهلي بيبرت كغدو، بخياراته التي انطلقت من حارس المرمى، ربيع عز الدين، حسام ابو سعدة، ليث أبو رحال، بهاء الشملتي، أنس أبو طعيمة، عون اللوزي، محمد الرازم، أحمد سريوة، أحمد ايو كبير، عبد الرحمن وشاح، وسيلفا.
وحاول الأهلي العودة إلى المباراة، لكن هجماته كانت تفتقر الخطورة الفعلية، ووقفت كرة ثابتة لسريوة بين يدي حارس مرمى الجزيرة محمد خاطر، ومرت تسديدة أنس أبو طعيمة بجوار المرمى، وهو المصير ذاته الذي آلت إليه كرة عون اللوزي.
وظهر الأهلي بشكل مغاير في الشوط الثاني، وامتد بعملياته الهجومية إلى مرمى خاطر، في الوقت الذي تراجع فيه الجزيرة للدفاع عن منطقته الخلفية، مع اعتماده على التحولات السريعة، والتي تهيأت من خلالها فرصتان مواتيتان لغيث المدادحة الذي سدد بجوار المرمى في المرتين، وظهرت حلول المدربين بطرح الأوراق البديلة بدوافع متباينة.
ونجح الأهلي في تقليص النتيجة إثر كرة عرضية حضرها البرازيلي سيلفا وتابعها المتقدم حسام أبو سعدة في مرمى خاطر، مسجلا الهدف الأول للأهلي في الدقيقة 64، ورمى الأهلي بثقله لتعديل النتيجة، وكاد البرازيلي سيلفا أن يعدل النتيجة، بعد الهدف بدقيقة واحدة إلا أن كرته مرت فوق مرمى خاطر، ولاحت فرصة أخرى بعد دربكة أمام المرمى الجزراوي، إلا أن كرة سيلفا حادت عن الخشبات الثلاث، قبل أن يرد خاطر الانفراد التام له، وتدخلت العارضة لرد كرة البديل تامر سوبر.

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