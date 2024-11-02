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بعيدا عن رائحته الرائعة.. ما أبرز استخدامات زيت الليمون العطري؟

11/2/2024 11:30:27 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان- الغد - بعيدا عن رائحته الزكية والرائعة، هل تعلم أن زيت الليمون العطري يمكن أن يساهم في تحسين صحتك ومزاجك؟
تتكون الزيوت العطرية من العديد من المنتجات الطبيعية القيمة، التي يمكن وصفها بأنها خليط من "الهيدروكربونات" والمركبات المؤكسدة والبقايا غير المتطايرة. وتشمل "التربينات"، "السيسكوتربينات"، "الألدهيدات"، "الكحوليات"، "الإسترات" و"الستيرولات". بحسب ما نشر موقع "سي ان ان العربية".
ويقوم العديد من الأشخاص بتطبيقها موضعيًا على الجلد، أو إضافة بضع قطرات منها إلى ماء الاستحمام، أو استخدامها لنشر الروائح العطرة في المنازل وأماكن العمل.
ولكن، ما أبرز أغراضها الطبية؟
يستخدم زيت الليمون العطري، على سبيل المثال، لعلاج مجموعة متنوعة من الأمراض، وفقا للموقع الإلكتروني الرسمي لـ"مكتبة الطب الوطنية" في أميركا. وتشمل الالتهابات، أمراض القلب، الأوعية الدموية، السرطان، واختلال وظائف الكبد الصفراوي، وغيرها.
وفي وقت سابق، أبلغت إدارة الغذاء والدواء الأميركية أن زيت الليمون العطري، مستخرج من ثمار الليمون، يعتبر آمنًا بشكل عام، ويمتلك أنشطة بيولوجية متعددة.
كما تبين أنه يتمتع بخصائص مضادة للأكسدة، وأيضًا خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات، تجاه مسببات الأمراض المنقولة بالغذاء والبكتيريا المسببة للتلف.
أوضح الموقع الإلكتروني "Cleveland Clinic"، في أميركا أن زيت الليمون يعرف فيما يأتي:
- تقليل القلق والاكتئاب.
- تقليل الألم.
- تخفيف الغثيان.
- قتل البكتيريا.
أشارت إحدى الدراسات إلى أن الزيوت العطرية، مثل زيت الليمون، يمكن أن تحسن الوظائف الإدراكية لدى الأشخاص المصابين بألزهايمر.
كن حذرًا
تُفيد بعض التقارير أيضًا، بأن زيت الليمون يمكن أن يجعل بشرتك أكثر حساسية لأشعة الشمس، ويزيد من خطر الإصابة بالحروق الجلدية.
لذلك، تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس بعد الاستخدام. ويشمل ذلك زيوت الليمون الأخضر، البرتقال، و"الجريب فروت" وعشبة الليمون.
كيف تستخدم الزيوت العطرية؟
- انشر رائحتها: يمكن خلط الزيوت العطرية مع الماء في جهاز خاص لنثر جزيئات الزيت الصغيرة في أرجاء الغرفة حتى تتمكن من استنشاقها.
- قم بدهن الزيت مباشرة على بشرتك.
تستطيع أيضا وضع الزيوت العطرية على بشرتك، حتى يقوم الجسم بامتصاصها مباشرة.
تناول الزيوت العطرية على شكل مكملات غذائية.
يتناول بعض الأشخاص الزيوت العطرية على شكل مكملات غذائية. ويمكن إضافة قطرة أو قطرتين لكوب من الشاي.

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