Sunday, 03 November 2024 05:51 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


600 ورشة في الشارقة للكتاب.. تجارب شاملة للعلم والمعرفة

11/2/2024 11:30:27 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان - الغد - تشهد فعاليات الدورة الـ43 من معرض الشارقة الدولي للكتاب تنظيم 600 ورشة عمل، تتحول فيها مساحات واسعة من قاعات إكسبو الشارقة إلى فضاءات حافلة بالأنشطة التي تغطي مختلف المجالات، وتلبي اهتمامات مختلف الفئات العمرية، حيث تتوزع ما بين 465 ورشة عمل مخصصة للكبار والأطفال، إضافة إلى 135 ورشة موجهة لمرحلة الطفولة المبكرة.
وتهدف ورش المعرض، الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب في الفترة من 6-17 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، إلى غرس حب القراءة لدى الأطفال وتعزيز مهاراتهم اللغوية والإبداعية، إلى جانب إثراء الخبرات العملية والمهارية لدى المشاركين من مختلف الفئات، في مجالات عملية مختلفة، تغطي التراث، الإعلام، الفن، التكنولوجيا، ريادة الأعمال، وغيرها من القطاعات.
وتقدم "الورش التراثية" فرصة لاكتساب مهارات صناعة أشياء مستوحاة من التراث الإماراتي. ففي ورشة "تلي للأساور"، يتعلم المشاركون تقنية "ساير ياي"، والتي تعني "ذهابا وإيابا"، لتصميم أساور مميزة مستوحاة من حرفة التلي. أما في ورشة "حلية التلي"، فيمكن للمشاركين ابتكار قطع متنوعة الأشكال باستخدام جلد الإبل وتقنيات الضفائر التقليدية.
أما الورش الإعلامية، فتوفر للحضور فرصة اكتساب مهارات إعلامية متنوعة من خلال ورشة "التعليق الصوتي"، التي يتعلم فيها المشاركون كيفية استخدام أصواتهم بأساليب مؤثرة لجذب المستمعين. أما ورشة "تعليم اللهجة الإماراتية"، فتهدف إلى دعم مشروع يعزز الحفاظ على الهوية الثقافية الإماراتية عبر استخدام مفردات اللهجة المحلية في الإلقاء.
وفي تجربة مميزة لتأسيس جيل قادر على تحمل المسؤولية المالية، تقدم "ورش ريادة الأعمال" للأطفال تجارب تعليمية تساعدهم على تطوير مهاراتهم في مجال الاستثمار، حيث يتمكنون في ورشة "هل أنت رائد أعمال؟"، من تصميم منتج أولي وتسويقه. أما ورشة "الادخار"، فتساعدهم على وضع خطة مدروسة لجمع رأس المال، مع تعلم التخطيط وتحديد الأولويات. كذلك، تتيح ورشة "طريق الاستثمار" للأطفال فهم أساسيات الاستثمار وتطبيق خططهم عملياً. إضافة إلى ورش "بين الاستثمار والادخار" و"ريادة الأعمال والاستثمار".
وانطلاقاً من أهمية التقنيات الحديثة في إثراء مستقبل الأجيال، توفر "ورش التكنولوجيا" في المعرض تجارب ممتعة وتفاعلية، والتي تشمل "منافسات برمجية"، لتحدي الروبوتات، وورشة "الذراع الآلية" لبناء وبرمجة الأذرع الروبوتية، إضافة إلى "تصميمات CNC" لصنع تصاميم ثلاثية الأبعاد. و"شبكة الأشياء" لبناء نظام ذكي متصل عن بُعد. إلى جانب تعليم الأطفال طريقة تصميم "آليين متوهجين"، وصنع "جيتار كهربائي"، وإبداع "حديقة إلكترونية" باستخدام مصابيح LED.
وتمنح "ورش الاستدامة" في المعرض الأطفال فرصة للاستمتاع والتعلم والتوعية، وخلال ورشة "حديقة الزهور المضيئة"، يصمم الأطفال حديقة مصغرة بمواد معاد تدويرها مضاءة بأنوار LED. أما ورشة "بالون الإبداع"، فتتيح لهم صنع سيارات تعمل بالطاقة الهوائية من مواد بسيطة. وفي ورشة "فن إعادة التدوير"، يبتكرون قطعاً فنية من مواد مستعملة. كما تشمل الورش "فساتين ورقية محاطة بإطار" و"دمى الطبيعة"، و"تطوير تطبيقات الاستدامة".
في حين تقدم "ورش الكتابة والقراءات القصصية" للأطفال فرصة للتعبير عن خيالهم وتعلم فنون السرد. والتي تتضمن ورشة "أضفِ الحيوية على قصصك" لتعليم تقنيات تأليف القصص، وقراءة قصة "الرسالة" التي تبرز أهمية الهدية البسيطة في التعبير عن المشاعر. كما يتعرف الأطفال على قصة "بحيرة التمساح" لتحفيز التفكير الإبداعي في مواجهة المخاطر، ويستمتعون بقصة "اليد الواحدة لا تصفق" التي تعلمهم أهمية التعاون.
وفي إطار احتفاء معرض الشارقة الدولي للكتاب بالمملكة المغربية ضيفة شرف على دورته الـ43، يقدم الجناح المغربي ورشاً تثري تجارب الأطفال وثقافتهم. وذلك من خلال عرض "أحلام المغرب" الذي يروي قصصاً ملهمة بأسلوب كوميدي، و"رحلة أريج في المغرب البهيج"، لاستكشاف مدن المغرب ومعالمها.

MENAFN02112024000072011014ID1108844825

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث