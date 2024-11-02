600 ورشة في الشارقة للكتاب.. تجارب شاملة للعلم والمعرفة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - الغد - تشهد فعاليات الدورة الـ43 من معرض
الشارقة الدولي للكتاب تنظيم 600 ورشة عمل، تتحول فيها مساحات واسعة من قاعات إكسبو الشارقة إلى فضاءات حافلة بالأنشطة التي تغطي مختلف المجالات، وتلبي اهتمامات مختلف الفئات العمرية، حيث تتوزع ما بين 465 ورشة عمل مخصصة للكبار والأطفال، إضافة إلى 135 ورشة موجهة لمرحلة الطفولة المبكرة.
وتهدف ورش المعرض، الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب في الفترة من 6-17 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، إلى غرس حب القراءة لدى الأطفال وتعزيز مهاراتهم اللغوية والإبداعية، إلى جانب إثراء الخبرات العملية والمهارية لدى المشاركين من مختلف الفئات، في مجالات عملية مختلفة، تغطي التراث، الإعلام، الفن، التكنولوجيا، ريادة الأعمال، وغيرها من القطاعات.
وتقدم "الورش التراثية" فرصة لاكتساب مهارات صناعة أشياء مستوحاة من التراث الإماراتي. ففي ورشة "تلي للأساور"، يتعلم المشاركون تقنية "ساير ياي"، والتي تعني "ذهابا وإيابا"، لتصميم أساور مميزة مستوحاة من حرفة التلي. أما في ورشة "حلية التلي"، فيمكن للمشاركين ابتكار قطع متنوعة الأشكال باستخدام جلد الإبل وتقنيات الضفائر التقليدية.
أما الورش الإعلامية، فتوفر للحضور فرصة اكتساب مهارات إعلامية متنوعة من خلال ورشة "التعليق الصوتي"، التي يتعلم فيها المشاركون كيفية استخدام أصواتهم بأساليب مؤثرة لجذب المستمعين. أما ورشة "تعليم اللهجة الإماراتية"، فتهدف إلى دعم مشروع يعزز الحفاظ على الهوية الثقافية الإماراتية عبر استخدام مفردات اللهجة المحلية في الإلقاء.
وفي تجربة مميزة لتأسيس جيل قادر على تحمل المسؤولية المالية، تقدم "ورش ريادة الأعمال" للأطفال تجارب تعليمية تساعدهم على تطوير مهاراتهم في مجال الاستثمار، حيث يتمكنون في ورشة "هل أنت رائد أعمال؟"، من تصميم منتج أولي وتسويقه. أما ورشة "الادخار"، فتساعدهم على وضع خطة مدروسة لجمع رأس المال، مع تعلم التخطيط وتحديد الأولويات. كذلك، تتيح ورشة "طريق الاستثمار" للأطفال فهم أساسيات الاستثمار وتطبيق خططهم عملياً. إضافة إلى ورش "بين الاستثمار والادخار" و"ريادة الأعمال والاستثمار".
وانطلاقاً من أهمية التقنيات الحديثة في إثراء مستقبل الأجيال، توفر "ورش التكنولوجيا" في المعرض تجارب ممتعة وتفاعلية، والتي تشمل "منافسات برمجية"، لتحدي الروبوتات، وورشة "الذراع الآلية" لبناء وبرمجة الأذرع الروبوتية، إضافة إلى "تصميمات CNC" لصنع تصاميم ثلاثية الأبعاد. و"شبكة الأشياء" لبناء نظام ذكي متصل عن بُعد. إلى جانب تعليم الأطفال طريقة تصميم "آليين متوهجين"، وصنع "جيتار كهربائي"، وإبداع "حديقة إلكترونية" باستخدام مصابيح LED.
وتمنح "ورش الاستدامة" في المعرض الأطفال فرصة للاستمتاع والتعلم والتوعية، وخلال ورشة "حديقة الزهور المضيئة"، يصمم الأطفال حديقة مصغرة بمواد معاد تدويرها مضاءة بأنوار LED. أما ورشة "بالون الإبداع"، فتتيح لهم صنع سيارات تعمل بالطاقة الهوائية من مواد بسيطة. وفي ورشة "فن إعادة التدوير"، يبتكرون قطعاً فنية من مواد مستعملة. كما تشمل الورش "فساتين ورقية محاطة بإطار" و"دمى الطبيعة"، و"تطوير تطبيقات الاستدامة".
في حين تقدم "ورش الكتابة والقراءات القصصية" للأطفال فرصة للتعبير عن خيالهم وتعلم فنون السرد. والتي تتضمن ورشة "أضفِ الحيوية على قصصك" لتعليم تقنيات تأليف القصص، وقراءة قصة "الرسالة" التي تبرز أهمية الهدية البسيطة في التعبير عن المشاعر. كما يتعرف الأطفال على قصة "بحيرة التمساح" لتحفيز التفكير الإبداعي في مواجهة المخاطر، ويستمتعون بقصة "اليد الواحدة لا تصفق" التي تعلمهم أهمية التعاون.
وفي إطار احتفاء معرض الشارقة الدولي للكتاب بالمملكة المغربية ضيفة شرف على دورته الـ43، يقدم الجناح المغربي ورشاً تثري تجارب الأطفال وثقافتهم. وذلك من خلال عرض "أحلام المغرب" الذي يروي قصصاً ملهمة بأسلوب كوميدي، و"رحلة أريج في المغرب البهيج"، لاستكشاف مدن المغرب ومعالمها.
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