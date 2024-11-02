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إسراء الشامي: المسرح هو المكان الذي أستمد منه القوة والطاقة

11/2/2024 11:30:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أحمد الشوابكة






عمان- تؤكد الفنانة الأردنية الشابة إسراء الشامي أن المسرح يشكل جزءا أساسياً من شخصيتها، وأسهم بشكل كبير في تطوير مهاراتها ونضجها الفني. فقد ساهمت مشاركاتها في العديد من العروض المسرحية الموجهة للأطفال في سن مبكرة في صقل موهبتها، وإبراز قدرتها على التعبير وتجسيد الشخصيات بعمق.
وتعزو إسراء تطور مهاراتها إلى الفنان سفيان الصمادي، الذي شجعها وعلمها كيفية التعامل مع تقمص الشخصيات، مما ساعدها على إثبات قدراتها وأدائها القوي والمميز، كممثلة قادرة على تقديم مجموعة متنوعة من الأدوار المسرحية.
تسعى الشامي دائما إلى تقديم أدوار تعكس العمق الفني وحبها لمهنة التمثيل، متطلعة بصبر إلى تحقيق المزيد من النجاحات وتقديم أعمال بارزة.
وترى، أن المسرح هو المكان الذي تستمد منه قوتها وطاقتها، حيث يأخذها بعيدا عن عالمها الخارجي. وتعتبره نقطة قوة لكل ممثل وممثلة، وغذاء للروح، إذ تؤمن بأن المسرح هو "أبو الفنون" وبيتها الثاني الذي تبحر في آفاقه اللامحدودة.
والمسرح يمثل فطرة راسخة لدى الشعوب، وشكلا من أشكال وعيها، حيث يتداخل فيه الواقع بالأسطورة، والمعقول بالمتخيل، ويجمع بين الوعي واللاوعي.
أظهرت الشامي، التي تدرس الصيدلة في جامعة الشرق الأوسط، براعتها على خشبة المسرح من خلال مشاركتها في مسرحيات عدة، للأطفال مع وزارة التربية والتعليم، مثل: "الفانوس"، "كنز دعبول"، و"صاحبة المحبة. وسبقت هذه الأعمال مشاركتها الأولى في مسرحية بعنوان "نصف متر". كما قدمت مسرحية هادفة بعنوان "لا للمستحيل"، التي جاءت بأسلوب درامي تراجيدي وبلغة الإشارة، لتخاطب ذوي الإعاقة، مما يعكس تنوع قدراتها الفنية واهتمامها بالأنشطة الثقافية.
شاركت الشامي في مسرحية ناطقة باللغة الإنجليزية بعنوان الفتاة ذات الأجنحة (The Girl with the Two Wings)، التي أقيمت برعاية منظمة إنقاذ الطفل وجمعية سنابل الخير. تميزت المسرحية بقدرة الممثلين العالية، حيث تناولت قصة فتاة طموحة تعيش في مجتمع يحارب من يمتلك الطموح أو يسعى للعلم. ورغم المصاعب التي واجهتها، نجحت الفتاة في التغلب على هذه العقبات وحققت النجاح، مما مكنها من إحداث تغيير إيجابي في بيئتها بفضل العزيمة والإصرار. اعتبرت الشامي مشاركتها في هذه المسرحية إضافة نوعية لمسيرتها، وتأكيد على قدرتها على التمثيل باللغة الإنجليزية.
أما آخر أعمالها المسرحية، فكانت مسرحية "هي"، التي اعتمدت على أسلوب جاد وشاركت فيها إلى جانب زميلتها رانيا سالم، من إخراج وتأليف المبدع واصف الدلالعة. طرحت المسرحية قضايا المرأة بأسلوب فلسفي، تناولت فيه أشكال الظلم المجتمعي الذي يؤثر على حياتها. واستخدم الفضاء والضوء والصوت في تشكيل رؤية إخراجية متكاملة، ما أسهم في خلق سينوغرافيا عميقة على خشبة المسرح.
صعدت الشامي إلى خشبة المسرح وهي في الثامنة من عمرها، ومنذ ذلك الحين لم تفارقها، بفضل التشجيع والدعم المستمرين من عائلتها، التي مهدت لها الطريق لدخول هذا العالم الذي تصفه بالجميل. وأوضحت أنها لم تدرس الفن أكاديميا، لكنها اكتسبت الخبرة من خلال الممارسة. مبينة أن من يعمل في المسرح، يجب أن يتحلى بالقيم الإنسانية ويتمسك بها. وفق حديثها لـ"الغد"
تطمح الشامي، الحائزة على شهادات تقدير عدة، لمشاركاتها في العديد من العروض المسرحية، إلى دخول عالم الدراما التلفزيونية. وتؤكد أنها تتقن لهجات عربية عدة، مما يسعفها في تأدية أي دور يسند إليها. تقول: "أستطيع تقمص مختلف الشخصيات وأجيد لهجات عربية عدة، وأتمنى في المستقبل الحصول على دور في الدراما التلفزيونية لأقدم حضورا مميزا في عالم التمثيل".
وتواصل الشامي مسيرتها في هذا المجال الذي وجدت فيه شغفها ومكانها، حيث تتلقى ردود الفعل المباشرة من الجمهور، رغم شعورها أحيانا بالتوتر. وتوضح أن عشقها للمسرح لم يأت من فراغ، إذ يعالج المسرح القضايا والمشكلات الاجتماعية، السياسية والاقتصادية بأسلوب فني محبب.

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