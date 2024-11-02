إسراء الشامي: المسرح هو المكان الذي أستمد منه القوة والطاقة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أحمد الشوابكة
عمان- تؤكد الفنانة
الأردنية الشابة إسراء الشامي أن المسرح يشكل جزءا أساسياً من شخصيتها، وأسهم بشكل كبير في تطوير مهاراتها ونضجها الفني. فقد ساهمت مشاركاتها في العديد من العروض المسرحية الموجهة للأطفال في سن مبكرة في صقل موهبتها، وإبراز قدرتها على التعبير وتجسيد الشخصيات بعمق.
وتعزو إسراء تطور مهاراتها إلى الفنان
سفيان الصمادي، الذي شجعها وعلمها كيفية التعامل مع تقمص الشخصيات، مما ساعدها على إثبات قدراتها وأدائها القوي والمميز، كممثلة قادرة على تقديم مجموعة متنوعة من الأدوار المسرحية.
تسعى الشامي دائما إلى تقديم أدوار تعكس العمق الفني وحبها لمهنة التمثيل، متطلعة بصبر إلى تحقيق المزيد من النجاحات وتقديم أعمال بارزة.
وترى، أن المسرح هو المكان الذي تستمد منه قوتها وطاقتها، حيث يأخذها بعيدا عن عالمها الخارجي. وتعتبره نقطة قوة لكل ممثل وممثلة، وغذاء للروح، إذ تؤمن بأن المسرح هو "أبو الفنون" وبيتها الثاني الذي تبحر في آفاقه اللامحدودة.
والمسرح يمثل فطرة راسخة لدى الشعوب، وشكلا من أشكال وعيها، حيث يتداخل فيه الواقع بالأسطورة، والمعقول بالمتخيل، ويجمع بين الوعي واللاوعي.
أظهرت الشامي، التي تدرس الصيدلة في جامعة الشرق الأوسط، براعتها على خشبة المسرح من خلال مشاركتها في مسرحيات عدة، للأطفال مع وزارة التربية والتعليم، مثل: "الفانوس"، "كنز دعبول"، و"صاحبة المحبة. وسبقت هذه الأعمال مشاركتها الأولى في مسرحية بعنوان "نصف متر". كما قدمت مسرحية هادفة بعنوان "لا للمستحيل"، التي جاءت بأسلوب درامي تراجيدي وبلغة الإشارة، لتخاطب ذوي الإعاقة، مما يعكس تنوع قدراتها الفنية واهتمامها بالأنشطة الثقافية.
شاركت الشامي في مسرحية ناطقة باللغة الإنجليزية بعنوان الفتاة ذات الأجنحة (The Girl with the Two Wings)، التي أقيمت برعاية منظمة إنقاذ الطفل وجمعية سنابل الخير. تميزت المسرحية بقدرة الممثلين العالية، حيث تناولت قصة فتاة طموحة تعيش في مجتمع يحارب من يمتلك الطموح أو يسعى للعلم. ورغم المصاعب التي واجهتها، نجحت الفتاة في التغلب على هذه العقبات وحققت النجاح، مما مكنها من إحداث تغيير إيجابي في بيئتها بفضل العزيمة والإصرار. اعتبرت الشامي مشاركتها في هذه المسرحية إضافة نوعية لمسيرتها، وتأكيد على قدرتها على التمثيل باللغة الإنجليزية.
أما آخر أعمالها المسرحية، فكانت مسرحية "هي"، التي اعتمدت على أسلوب جاد وشاركت فيها إلى جانب زميلتها رانيا سالم، من إخراج وتأليف المبدع واصف الدلالعة. طرحت المسرحية قضايا المرأة بأسلوب فلسفي، تناولت فيه أشكال الظلم المجتمعي الذي يؤثر على حياتها. واستخدم الفضاء والضوء والصوت في تشكيل رؤية إخراجية متكاملة، ما أسهم في خلق سينوغرافيا عميقة على خشبة المسرح.
صعدت الشامي إلى خشبة المسرح وهي في الثامنة من عمرها، ومنذ ذلك الحين لم تفارقها، بفضل التشجيع والدعم المستمرين من عائلتها، التي مهدت لها الطريق لدخول هذا العالم الذي تصفه بالجميل. وأوضحت أنها لم تدرس الفن أكاديميا، لكنها اكتسبت الخبرة من خلال الممارسة. مبينة أن من يعمل في المسرح، يجب أن يتحلى بالقيم الإنسانية ويتمسك بها. وفق حديثها لـ"الغد"
تطمح الشامي، الحائزة على شهادات تقدير عدة، لمشاركاتها في العديد من العروض المسرحية، إلى دخول عالم الدراما التلفزيونية. وتؤكد أنها تتقن لهجات عربية عدة، مما يسعفها في تأدية أي دور يسند إليها. تقول: "أستطيع تقمص مختلف الشخصيات وأجيد لهجات عربية عدة، وأتمنى في المستقبل الحصول على دور في الدراما التلفزيونية لأقدم حضورا مميزا في عالم التمثيل".
وتواصل الشامي مسيرتها في هذا المجال الذي وجدت فيه شغفها ومكانها، حيث تتلقى ردود الفعل المباشرة من الجمهور، رغم شعورها أحيانا بالتوتر. وتوضح أن عشقها للمسرح لم يأت من فراغ، إذ يعالج المسرح القضايا والمشكلات الاجتماعية، السياسية والاقتصادية بأسلوب فني محبب.
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