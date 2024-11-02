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إصدار الأعمال الكاملة لأحمد دحبور وفاء لإبداعاته الشعرية العربية

11/2/2024 11:30:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عزيزة علي






عمان- أصدر الاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطينيين الأعمال الكاملة للشاعر أحمد دحبور، وجاءت في جزأين يقع كل منهما في 480 صفحة.
كتب الأمين العام للاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطينيين الشاعر مراد السوداني تحت عنوان "المتاح من الحلم والعودة الناقصة"، يقول فيها "نطلق في الاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطينيين هذه الأعمال الناجزة للشاعر الكبير أحمد دحبور، فإننا ننحاز لقامة وقيمة شعرية وازنة تستحق منا الوفاء على ما قدمته لفلسطين قضية وإبداعا وللشعرية العربية من فضائل معرفية تظل شاهدة على تميز شاعر نحت تجربة تخصه، وسطر في كتاب الشعر أجمل الصفحات التي جعلته من سدنة الشعرين الفلسطيني والعربي، وحفظت له موقعا مع الشعراء العرب الكبار الذين لم ينفصلوا عن معاناة شعبهم وتضحياته العالية نحو التحرير، الحرية، الفرح المنشود والعودة الكاملة.
ويضيف السوداني أن دحبور ذهب عميقا في النسق الثقافي الغربي وحفر في جماليات الشعرية العربية مستخلصا من حدائق الوعي أكثرها إضاءة وبقاء. فأفاد من الموروث الشعري واتكأ على ما قدمه الأسلاف من تجديدات وموفور عطايا إبداعية. مضيفا إلى كل ذلك سياقه الخاص وتجربته المختلفة المحمولة على المعاناة والفقد والمرارة في المنحى الفردي والجمعي وخصوصية التجربة. إذ عايش معاناة شعبه والتراجيديا الفلسطينية باكتمالها وصبها شعرا ونثرا ونقدا، في غير مساحة وغير فضاء كتابي.
ويشير السوداني إلى أن دحبور عاد إلى "الجزء المتاح من الوطن"، كما قال في إحدى مقالاته. وهو يدرك تماما أن حيفا التي أحب، حيفا الحلم والثابت ما تزال تنهض في روحه وإبداعه بكامل بهائها وسطوعها. حيفا التي تشربها ذاكرة ومعرفة ووعيا من حكايات أمه. من هنا ظل جرح العودة غائرا في تجربة الشاعر المدخر بالحنين، مبينا أن دحبور لم يكتف بتجربته الشعرية، بل جعل من التجريب في الكتابة فرقة "العاشقين"، حيث سطر أبدع الكلمات التي غنتها "العاشقين".
فيما نشرت للشاعر أحمد دحبور في الجزء الأول مقدمة يقول فيها: "إنني أردت أن أعبر عن سعادة طفلية مشروعة، بصدور مجموعاتي الشعرية في مجلد واحد، فأستحضر صورة ذلك الفتى الذي كاد يموت من الفرح، يوم رأى قصيدته الأولى في مجلة الآداب، ولم يكن يتجاوز، يومها الست عشرة سنة".
ويضيف دحبور اليوم وقد تحقق حلم "الأعمال الكاملة"، يضع المرء يده على قلبه، ويربت على أحلامه الصغيرة بإشفاق، وأقول للوجه الذي يطالعني في المرآة: "أهذا هو ما جدوتنا إليه؟"، كيف يكون الشعر حياة الشاعر أو محورها على الأقل- ثم يصبح، في لحظة يأس، ركام خيباته وأنقاض أحلامه؟ هل أشكو الآن؟ هل أتدلل على الشعر؟ هل أستعطف فيما أداري اعتدادا غير مستحب.
يتابع دحبور تساؤلاته حول الشعر فيقول: "هل يستحق الشعر هذا كله؟ لا بد، وإلا لما كان ديوان العرب، منذ ما قبل عكاظ الأول حتى كتابة هذه السطور. على أنني لن أتورط بإبداء سبب معين لذلك، فقد وعدتُ، منذ البداية، بالنأي عن الفتوى، وإن كنت لا أستطيع التملص من طرح المزيد من الأسئلة، فإذا كان الشعر مادة مستحضرة أساسا لتجميل الحياة، فلماذا تصبح أداة نكد يومي لصاحبها".
كتب على غلاف الجزء الثاني من "الاعمال الكاملة"، الشاعر خالد أبو خالد كلمة يقول فيها: "منذ الضواري وعيون الأطفال وهي مجموعة أحمد دحبور المبكرة التي صدرت يوم كان في السادسة عشرة من عمره، عرف دحبور طبيعة الحصار الذي يعيشه على المستويين الخاص والعام وعرف أنه يخوض في العتمة، بينما يترصده شعبه وأمته وصولا إلى حكاية (الولد الفلسطيني) التي أكد فيها أن العين يمكن أن تقاتل المخرز.
كان أحمد وما يزال مسكونا بقضايا عدة، الأولى فلسطين، وحيفا اللتان شغلتا مكاناً خاصاً في وجدانه، فذهب من أجلهما وفي سبيلهما ليلتحق بحركة الشعب التي انطلقت على درب التحرير.
القضية الثانية أن دحبور كان مشغولا بالقصيدة مهموما بها مجيدا في بنيتها طارحا كل المضامين مع الشكل الشعري الذي اختاره كي يقول فلسطين كاملة غير منقوصة ويقول إنها كي تكون وكي نكون علينا أن نتمثل مقولة أبي سلمى شاعرنا العظيم (يا فلسطين لا أحلى ولا أغلى وأطهر كلما حاربت من أجلك أحببتك أكثر)، القضية الثالثة التي أرقته وسحقت صحته وعافيته، هي أنه عاد إلى فلسطين بصيغة تختلف عن عودته في حلمه، زمن لم يعد قائما بعد وصوله إلى المنفى الذي يحاصره الاحتلال ويحول فيه شعبه وأطفاله إلى طرائد على الطرقات. دحبور حتى أيام مرضه الأخيرة كان وفيا لقضيته الثقافية الوطنية والقومية.
ويذكر أن الشاعر أحمد دحبور، من مواليد حيفا ونشأ ودرس في مخيم للاجئين الفلسطينيين في مدينة حمص، بعد أن هاجرت عائلته إلى لبنان العام 1948 ثم إلى سورية. لم يتلق دحبور تعليما أساسيا كافيا، لكنه كان قارئاً نهماً فصقل موهبته الشعرية بقراءة عيون الشعر العربي قديمة وحديثة، وعكست أعماله وعبرت عن التجربة الفلسطينية. عمل مديرا لتحرير مجلة "لوتس"، حتى العام 1988، ومديراً عاماً لدائرة الثقافة بمنظمة التحرير الفلسطينية وعضوا في اتحاد الكتاب والصحفيين الفلسطينيين. حاز جائزة "توفيق زياد" في الشعر العام 1998.

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