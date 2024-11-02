إصدار الأعمال الكاملة لأحمد دحبور وفاء لإبداعاته الشعرية العربية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عزيزة علي
عمان- أصدر الاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطينيين الأعمال الكاملة للشاعر أحمد دحبور، وجاءت في جزأين يقع كل منهما في 480 صفحة.
كتب الأمين العام للاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطينيين الشاعر مراد السوداني تحت عنوان "المتاح من الحلم والعودة الناقصة"، يقول فيها "نطلق في الاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطينيين هذه الأعمال الناجزة للشاعر الكبير أحمد دحبور، فإننا ننحاز لقامة وقيمة شعرية وازنة تستحق منا الوفاء على ما قدمته لفلسطين قضية وإبداعا وللشعرية العربية من فضائل معرفية تظل شاهدة على تميز شاعر نحت تجربة تخصه، وسطر في كتاب الشعر أجمل الصفحات التي جعلته من سدنة الشعرين الفلسطيني والعربي، وحفظت له موقعا مع الشعراء العرب الكبار الذين لم ينفصلوا عن معاناة شعبهم وتضحياته العالية نحو التحرير، الحرية، الفرح المنشود والعودة الكاملة.
ويضيف السوداني أن دحبور ذهب عميقا في النسق الثقافي الغربي وحفر في جماليات الشعرية العربية مستخلصا من حدائق الوعي أكثرها إضاءة وبقاء. فأفاد من الموروث الشعري واتكأ على ما قدمه الأسلاف من تجديدات وموفور عطايا إبداعية. مضيفا إلى كل ذلك سياقه الخاص وتجربته المختلفة المحمولة على المعاناة والفقد والمرارة في المنحى الفردي والجمعي وخصوصية التجربة. إذ عايش معاناة شعبه والتراجيديا الفلسطينية باكتمالها وصبها شعرا ونثرا ونقدا، في غير مساحة وغير فضاء كتابي.
ويشير السوداني إلى أن دحبور عاد إلى "الجزء المتاح من الوطن"، كما قال في إحدى مقالاته. وهو يدرك تماما أن حيفا التي أحب، حيفا الحلم والثابت ما تزال تنهض في روحه وإبداعه بكامل بهائها وسطوعها. حيفا التي تشربها ذاكرة ومعرفة ووعيا من حكايات أمه. من هنا ظل جرح العودة غائرا في تجربة الشاعر المدخر بالحنين، مبينا أن دحبور لم يكتف بتجربته الشعرية، بل جعل من التجريب في الكتابة فرقة "العاشقين"، حيث سطر أبدع الكلمات التي غنتها "العاشقين".
فيما نشرت للشاعر أحمد دحبور في الجزء الأول مقدمة يقول فيها: "إنني أردت أن أعبر عن سعادة طفلية مشروعة، بصدور مجموعاتي الشعرية في مجلد واحد، فأستحضر صورة ذلك الفتى الذي كاد يموت من الفرح، يوم رأى قصيدته الأولى في مجلة الآداب، ولم يكن يتجاوز، يومها الست عشرة سنة".
ويضيف دحبور اليوم وقد تحقق حلم "الأعمال الكاملة"، يضع المرء يده على قلبه، ويربت على أحلامه الصغيرة بإشفاق، وأقول للوجه الذي يطالعني في المرآة: "أهذا هو ما جدوتنا إليه؟"، كيف يكون الشعر حياة الشاعر أو محورها على الأقل- ثم يصبح، في لحظة يأس، ركام خيباته وأنقاض أحلامه؟ هل أشكو الآن؟ هل أتدلل على الشعر؟ هل أستعطف فيما أداري اعتدادا غير مستحب.
يتابع دحبور تساؤلاته حول الشعر فيقول: "هل يستحق الشعر هذا كله؟ لا بد، وإلا لما كان ديوان العرب، منذ ما قبل عكاظ الأول حتى كتابة هذه السطور. على أنني لن أتورط بإبداء سبب معين لذلك، فقد وعدتُ، منذ البداية، بالنأي عن الفتوى، وإن كنت لا أستطيع التملص من طرح المزيد من الأسئلة، فإذا كان الشعر مادة مستحضرة أساسا لتجميل الحياة، فلماذا تصبح أداة نكد يومي لصاحبها".
كتب على غلاف الجزء الثاني من "الاعمال الكاملة"، الشاعر خالد أبو خالد كلمة يقول فيها: "منذ الضواري وعيون الأطفال وهي مجموعة أحمد دحبور المبكرة التي صدرت يوم كان في السادسة عشرة من عمره، عرف دحبور طبيعة الحصار الذي يعيشه على المستويين الخاص والعام وعرف أنه يخوض في العتمة، بينما يترصده شعبه وأمته وصولا إلى حكاية (الولد الفلسطيني) التي أكد فيها أن العين يمكن أن تقاتل المخرز.
كان أحمد وما يزال مسكونا بقضايا عدة، الأولى فلسطين، وحيفا اللتان شغلتا مكاناً خاصاً في وجدانه، فذهب من أجلهما وفي سبيلهما ليلتحق بحركة الشعب التي انطلقت على درب التحرير.
القضية الثانية أن دحبور كان مشغولا بالقصيدة مهموما بها مجيدا في بنيتها طارحا كل المضامين مع الشكل الشعري الذي اختاره كي يقول فلسطين كاملة غير منقوصة ويقول إنها كي تكون وكي نكون علينا أن نتمثل مقولة أبي سلمى شاعرنا العظيم (يا فلسطين لا أحلى ولا أغلى وأطهر كلما حاربت من أجلك أحببتك أكثر)، القضية الثالثة التي أرقته وسحقت صحته وعافيته، هي أنه عاد إلى فلسطين بصيغة تختلف عن عودته في حلمه، زمن لم يعد قائما بعد وصوله إلى المنفى الذي يحاصره الاحتلال ويحول فيه شعبه وأطفاله إلى طرائد على الطرقات. دحبور حتى أيام مرضه الأخيرة كان وفيا لقضيته الثقافية الوطنية والقومية.
ويذكر أن الشاعر أحمد دحبور، من مواليد حيفا ونشأ ودرس في مخيم للاجئين الفلسطينيين في مدينة حمص، بعد أن هاجرت عائلته إلى لبنان العام 1948 ثم إلى سورية. لم يتلق دحبور تعليما أساسيا كافيا، لكنه كان قارئاً نهماً فصقل موهبته الشعرية بقراءة عيون الشعر العربي قديمة وحديثة، وعكست أعماله وعبرت عن التجربة الفلسطينية. عمل مديرا لتحرير مجلة "لوتس"، حتى العام 1988، ومديراً عاماً لدائرة الثقافة بمنظمة التحرير الفلسطينية وعضوا في اتحاد الكتاب والصحفيين الفلسطينيين. حاز جائزة "توفيق زياد" في الشعر العام 1998.
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