Sunday, 03 November 2024 05:50 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


التحضير لموسم الشتاء.. ميزانية تحتاجها الأسر لمواجهة التحديات

11/2/2024 11:30:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
تغريد السعايدة






عمان- مع بدء برودة الطقس والأجواء الشتوية الماطرة؛ تفكر عائلات في جميع الطرق التي يمكن أن توفر وسائل تدفئة آمنة للأفراد في المنزل وعند التنقل. كما يبحثون عن سبل للتوفير قدر الإمكان من خلال إعادة تدوير ما تم استخدامه في مواسم الشتاء السابقة. حيث تضطر الأسر إلى وضع ميزانية خاصة في ظل ارتفاع أسعار المحروقات، وتوقعات بأن شتاء هذا العام سيكون باردا، مما يتطلب اتخاذ إجراءات احترازية في المنزل لتجنب الأمراض المرتبطة بهذا الموسم.
التحضيرات العائلية لاستقبال فصل الخير والمطر تبدأ باخراج ما تم تخزينه من بقايا ومستلزمات الشتاء الماضي، بهدف إعادة ترتيب وتأهيل المنزل استعدادا لاستقبال فصل الشتاء. هذا الأمر يتطلب من أرباب الأسر تخصيص مبالغ مالية محددة لتأمين البيت بكل ما يحتاجه لضمان شتاء دافئ وساكن تحت أسقف البيوت.
منذ حوالي أسبوع، بدت أسطح وشرفات البيوت الأردنية كأنها لوحات مزخرفة، حيث قامت ربات البيوت بنفض السجاد استعدادا لفرشه، وتنظيم الأغطية الشتوية وتجهيزها على الأسرة. وما زالت العديد منهن في مرحلة "تعزيل" ملابس الشتاء والصيف، بفرز ما يلزم وما هو مناسب، والتخلص من الباقي بتوزيعه على المحتاجين، سواء من المحيطين أو من خلال الجمعيات الخيرية التي تتكفل غالبا بتوصيلها للأسر المحتاجة.
تقول يسرى جبور إن أسرتها تحتاج هذا العام إلى مدفأتين، بعد تعطل إحدى المدافئ العام الماضي. لذلك، قررت الاشتراك في جمعية مع زميلات العمل لتوفير مبلغ مالي تستلمه هذا الشهر، بهدف تأمين تدفئة كافية للمنزل، بما في ذلك مدفأة جديدة وأسطوانات غاز إضافية.
تقول يسرى إنها وزوجها يتفقدان كل عام احتياجات العائلة لفصل الشتاء، وأهمها وسائل التدفئة، الأغطية الشتوية، وملابس الأطفال، حيث يحتاجون كل عام إلى ملابس جديدة ومناسبة. تقوم يسرى بفرز الملابس، والاحتفاظ بما هو مناسب، وتوزيع الباقي أو تبادله مع شقيقتها أو صديقاتها.
يحرص أيمن شهاب على تخزين كميات مناسبة من "الكاز" لضمان التدفئة المستمرة في المنزل عبر الصوبات. بالإضافة إلى ذلك، يستخدم مكيفات الهواء لتدفئة غرف الأطفال، حرصا منه على الحفاظ على نقاء الهواء في الغرف من الغازات المنبعثة من مدفأة الكاز. ويشير أيمن إلى أنه اعتاد على تخزين كمية من الكاز في عبوات خاصة في مخزن المنزل منذ عدة سنوات، بعد أن ارتفعت الأسعار في السنوات الماضية.
ترى أم ليث، وهي أم لخمس أطفال في مرحلة المدرسة، أنها بحاجة إلى مبالغ مالية لتوفير الملابس المناسبة لهم. تحاول التوفير قدر الإمكان من خلال تحويل ملابس الكبار لتناسب الصغار، وإعادة تدوير بعضها، حيث إن الأطفال في مرحلة النمو ويحتاجون إلى كمية كبيرة من الملابس الشتوية للتدفئة. بالإضافة إلى ذلك، هناك حاجة لشراء ملابس جديدة، مما يتطلب منها وزوجها تخصيص مبالغ مالية إضافية.
تتفق أم ليث مع غيرها من أرباب الأسر على أن فصل الشتاء ليس كغيره من الفصول من حيث متطلبات الأسر، سواء من حيث وسائل التدفئة، الملابس، مؤونة الطعام، وفرش البيت الذي يتجدد بين الحين والآخر، بالإضافة إلى الأغطية الشتوية اللازمة. كل ذلك يستدعي تخصيص مبلغ مالي معين مع بداية أشهر الخريف استعدادا للأجواء الباردة. كما تبرز الحاجة لتفقد المركبات الخاصة وصيانتها لتجنب الانزلاقات المتوقعة.
المختص في علم الاجتماع الاقتصادي حسام عايش يؤكد أن متطلبات فصل الشتاء تحتاج إلى ميزانية أكبر، خاصة للعائلات التي تعاني من أوضاع مالية محدودة وفي ذات الوقت تواجه الحاجة الملحة لتلبية احتياجات الشتاء. من أهم هذه الاحتياجات هي وسائل التدفئة، التي تعزز شعور رب الأسرة بالأمان على عائلته، حيث يوفر لهم بيتا دافئا يحميهم من برد الشتاء القارس. ويعتبر هذا الأمر مهما، وقد يكون الأكثر استهلاكا للميزانية في هذه الفترة.
كما يلفت عايش إلى أن الأسر الكبيرة التي تضم عددا من الأطفال يحتاجون الملابس التي توفر لهم الدفء، وهو ما يتطلب ميزانية مناسبة. وقد يضطر الكثير من الأهل إلى التفكير في إعادة استخدام أو تدوير الملابس بهدف توفير مبالغ مالية إضافية، لـ "تدفئة البيت والحاجة إلى مشتقات المحروقات".
هذا الأمر قد يدفع العديد من الأسر إلى استخدام طرق تدفئة بديلة أحيانا للحد من دفع المبالغ المالية، كما يشير عايش. ومن بين هذه الطرق استخدام مدافئ الحطب، التي تم تطويرها منذ عدة سنوات لتناسب الأبعاد الداخلية للبيوت، وذلك في ظل ارتفاع أسعار المحروقات بشكل كبير في تلك الفترة. ويعتبر هذا الشكل من استغلال الإنسان للمواد المتاحة حوله وإعادة استخدامها حسب الحاجة، ولكن ضمن حدود مناسبة تحافظ على البيئة.
بالإضافة إلى ذلك، يزداد الإنفاق على الجانب الصحي لدى العائلات بشكل لافت خلال فصل الشتاء، خاصة للأطفال الذين يتأثرون سريعا بالتقلبات الجوية والأجواء الباردة. وهذا يدفع العائلات، ووفقا لعايش، إلى استهلاك مادي أكبر في هذه الفترة من أجل العلاجات الطبية، والحاجة إلى التنقل، وأحيانا التوجه إلى المستشفيات والمراكز الطبية للعلاج، مما يزيد من فاتورة فصل الشتاء على العائلات.
وعلاوة على ذلك، تجد العائلات في الفترة التي تسبق فصل الشتاء فرصة للاستعداد من خلال توفير مونة شتاء كافية لعدة أشهر. ويتزامن ذلك مع مواسم قطف الزيتون وتخزين الزيت، إلى جانب المواد الغذائية الأخرى مثل "المقدوس، الحبوب، الأجبان، والألبان". وعلى الرغم من أن هذا يتطلب مبالغ مالية، إلا أنه يعد أيضا إحدى طرق التوفير خلال فصل الشتاء، مما يقلل من الحاجة إلى الشراء المتكرر والاكتفاء بمونة البيت.

MENAFN02112024000072011014ID1108844822

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث