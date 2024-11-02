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الأشغال: دراسة قانونية للحد من الاعتداء على إنارة الطرق

11/2/2024 11:30:13 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

أكد وزير الأشغال العامة والإسكان، المهندس ماهر أبو السمن، ضرورة وضع دراسة فنية وقانونية شاملة للحد من الاعتداء على إنارة الطرق، بعد تزايد شكاوى تعطلها على عدد كبير من طرق المملكة.


ودعا أبو السمن، وفق بيان الوزارة اليوم السبت، العاملين في إدارة الطرق إلى وضع تصور لتعديل التشريعات وتغليظ عقوبة هذه الاعتداءات، والتنسيق مع الأجهزة المتخصصة لتكثيف الرقابة والبحث عن حلول تنفيذية لوقف هذه الاعتداءات وملاحقة مرتكبيها.


وبيّن أن وزارة الأشغال تدرس حلولاً فنية وهندسية للحد من العبث الذي تتعرض له شبكة إنارة الطرق، مما يؤدي إلى تعطل إنارتها ويكبّد الوزارة خسائر مالية كبيرة؛ إذ تقوم الوزارة باستبدال الكوابل النحاسية بأخرى من الألمنيوم، وتدرس استخدام تكنولوجيا الطاقة الشمسية في إنارة الطرق.


ويأتي هذا عقب توالي حالات العبث والاعتداء على وحدات الإنارة وكوابل التوصيل واللوحات الكهربائية، والتي تحدث أحياناً بهدف سرقة الكوابل النحاسية واللوحات الكهربائية، أو بهدف الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية، وأحياناً نتيجة عبث دون مبرر، كما حدث مساء أمس عندما تعرضت خمس لوحات كهربائية على طريق البحر الميت لإطلاق نار، مما أدى إلى تعطل الإنارة على الطريق، وهو ما سيحتاج إلى تكاليف باهظة لصيانته. ويعد هذا الأمر متكرراً في مختلف المناطق، ويؤدي إلى شكاوى متكررة من المواطنين حول تعطل إنارة عدد من الطرق.

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