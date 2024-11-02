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أطفال غزة.. صمود يعلمنا الحياة في ظل الموت

11/2/2024 11:30:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
د. هاني الضمور







تحت أصوات القذائف ونبض الرصاص، يكبر أطفال غزة كل يوم على أمل النجاة وإصرار العيش وسط غبار الحرب وضجيج الدمار. هناك، حيث الأرض مُثخنة بالجراح، وحيث القلوب تخفق بين الخوف والشجاعة، يتعلم الأطفال أبسط حقوق الحياة في أقسى مدارس الموت. غزة، تلك البقعة الصغيرة المحاصرة، أنجبت جيلاً لم يعرف الطفولة كما عرفناها، بل عرفها على إيقاع قسوة لا ترحم.
في شوارع غزة وأزقتها، تجد الأطفال يلعبون بين الركام، يجمعون بقايا بيوتهم المحطمة وكأنهم يعيدون بناء أحلامهم المحطمة، يصنعون من الحجارة ألعابهم، يبتسمون رغم الخوف، ويبحثون عن الفرح وسط الدمار. لم يعرفوا طعم الأمان كما يعرفه أطفال العالم، ولم يهنأوا بالمدارس الآمنة أو الحدائق الخضراء. هؤلاء الصغار، الذين يتعلمون أسماء القذائف وأنواع الطائرات قبل أن يتعلموا أسماء الزهور وألوانها، يواجهون واقعا قاتما لكنهم يستمدون من رماده ألوان البقاء.
صمود لا يقاس بالأعمار
قد يبدو من الصعب تصديق أن هؤلاء الأطفال، الذين لم تتجاوز أعمارهم بضع سنوات، قد اكتسبوا من التجارب ما يعجز الكبار عن تحمله. تراهم يعرفون كيف يحتمون من القصف، يتحدثون عن النزوح وكأنه عادة يومية، ينامون تحت أصوات الانفجارات ويستيقظون على أنقاض أحلامهم الصغيرة. لقد زرعت الحرب فيهم قسوة الحياة، وأعطتهم دروساً في الصبر والجَلَد، حتى باتت عيونهم تحكي قصة شعب بأسره.
هؤلاء الأطفال، بملامحهم الصغيرة وأرواحهم العظيمة، يتحدون أهوال القصف والجوع، يحولون شظايا المعاناة إلى دروس في الصمود، يكبرون حاملين قضاياهم على أكتافهم، ويمضون وكأن الحياة لم تمنحهم سوى خيار واحد: المقاومة.
استثمار في الكرامة
ما أروع من أن نستثمر في هؤلاء الأطفال. لا في المال، بل في كرامتهم، في مبادئهم وأحلامهم الصغيرة. قد يكون من السهل أن نقدم لهم لقمة أو مأوى، لكن أعظم ما يحتاجونه هو الشعور بإنسانيتهم وكرامتهم التي تظل صامدة رغم محاولات القهر والذل. هم أجيال المقاومة، ليس فقط مقاومة العدو، بل مقاومة اليأس، الجوع، والموت البطيء.
إننا إن أردنا يوماً أن نتعلم من هؤلاء الأطفال، فعلينا أن نتعلم كيف نحيا رغم الألم، كيف نبني الأحلام من رماد المنازل، وكيف نحول الدموع إلى قوة تتحدى كل ظلم.
رسالة للعالم
أطفال غزة هم رسالة للعالم بأن العزيمة لا يُطفئها الألم، وأن الكرامة لا تنكسر أمام مدافع الحرب. هم أبطالٌ لم يختاروا الحرب، لكنهم يقفون في وجهها بصدور عارية، وأرواح تملؤها الحياة رغم الموت. ستظل غزة تُنجب أطفالاً يشبهون الأرض التي وُلدوا عليها، صلبة، لا تُكسر، تحمل في قلبها أملاً لا يشيخ، وقصة لا تنتهي.

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