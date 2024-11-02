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مشروع إقليمي يعزز فرص الوصول للتمويل الأخضر المناخي

11/2/2024 11:30:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
فرح عطيات






عمان – يعزز مشروع إقليمي فرص القطاع الخاص في الأردن بالوصول للتمويل الأخضر المناخي، بهدف تبني مشاريع وبالتنسيق مع القطاع العام للتخفيف والتكيف مع تداعيات أزمة المُناخ على المملكة.
وحدد المشروع خمسة مكونات تهدف لتعزيز فرص القطاع الخاص في كل من الأردن والعراق، ولبنان وفلسطين، وعُمان، بالحصول على التمويل من صندوق المناخ الأخضر، ومساعدته على تطوير مقترحات مشاريع يُمكن تمويلها، مع إنشاء منصة لتبادل المعرفة الإقليمية فيما بين الدول المستهدفة.
وفي تفاصيل المشروع، الذي سيطلقه المعهد العالمي للنمو الأخضر في 14 تشرين الثاني (نوفمبر)، وخلال قمة المناخ "كوب 29"، التي ستعقد في أذربيجان الأسبوع المقبل، فإن المكون الأول للمشروع يقوم على تحديد المرشحين من القطاع الخاص في الأردن والعراق وفلسطين للحصول على تمويل.
وأعلن المعهد في تفاصيل مشروعه، الذي حصلت "الغد" على نسخة منه، "تشغيل مرفق الاستثمار الأخضر الإقليمي الذي يتواجد في لبنان، وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والذي سيسمح للدول المشاركة في المشروع بالوصول إليه بهدف تعزيز الوصول للتمويل المُناخي.
وتبلغ قيمة المشروع، الذي يستمر لمدة عامين، ويحمل عنوان "الاستفادة من القطاع الخاص لزيادة الاستثمار في المناخ وتعزيز الشراكة في منطقة غرب آسيا"، والممول من صندوق المناخ الأخضر نحو 2.6 مليون دولار، والمنفذ بالشراكة مع البنك الإسلامي للتنمية.
ويندرج ضمن المكون الأول للمشروع إنشاء أدوات مثل تلك التي تتوفر لدى الأردن حالياً من بينها إعداد دليل حول كيفية الوصول للتمويل المناخي، في كل من العراق وفلسطين.
وهذه الأدوات ستساعد القطاع الخاص بالحصول على الاعتمادية من صندوق المناخ الأخضر، والتي تعد من العمليات التي تحتاج لفترة زمنية طويلة جداً لكونها معقدة للغاية، وفق تفاصيل المشروع.
وأما المكون الثاني للمشروع فيعتمد على تعزيز التنسيق بين مختلف أصحاب المصلحة في خمس دول وهي الأردن، ولبنان والعراق، وفلسطين وعُمان، وفق ما ورد في المشروع.
وسيكون الأردن مركز هذا المشروع ونقطة الاتصال، باعتباره الدولة الأكثر تقدمًا من بين الدول الخمس، من حيث الوصول إلى التمويل.
وضمن هذا المكون تحديداً ستعقد سلسلة من الحوارات بين هذه الدول المستهدفة بالمشروع، وبين القطاعين العام والخاص من أجل تعزيز التنسيق وتبادل المعرفة حول الوصول الى التمويل المناخي الأخضر.
وأما المكون الثالث، ووفق وثيقة المشروع، فإنه يستهدف لتعزيز انخراط القطاع الخاص بهذا المشروع من خلال تطوير إستراتيجيات في كل من الدول الخمس، إذ سيعقد منتدى اقليمي بين الأردن ولبنان وفلسطين والعراق وعُمان لتلك الغاية.
كما وستشكل كذلك لجان وطنية بين القطاعين العام والخاص في كل من العراق والأردن وفلسطين للمزيد من التنسيق بين تلك الجهات، ومراجعة السياسات فيها للتأكد من تحديد الفرص التي يمكن من خلالها الوصول الى التمويل.
وعبر هذا المكون سيجري العمل على حشد الموارد لمرفق الاستثمار الأخضر الإقليمي كذلك.
وأما المكون الرابع للمشروع فيرتكز على وضع مقترحات مشاريع، وتحديد الأنشطة المتعلقة بها، لتقديمها من أجل التمويل، في وقت أجريت فيه دراسات جدوى في كل من الأردن والعراق وفلسطين لمشروعات ستقدم لصندوق المناخ الأخضر.
وهناك الكثير من التغييرات المختلفة التي وضعها صندوق المناخ الأخير، من حيث نوع التفاصيل التي يجب تضمينها في مقترحات المشروع، وجميعها تأخذ وقتا وجهدا كبيرين لإنجازها، إذ إن بعض المنظمات قدرت أن إعداد مقترح واحد يتطلب مبلغا ماليا يتراوح ما بين 100 و300 ألف دولار، وفق ما ورد في وثيقة المشروع ذاتها.
وأما المكون الخامس والأخير للمشروع ومن أجل تعزيز التنسيق فإنه سيتم إنشاء منصة تسعى الى تبادل المعرفة بين الخمس دول.

MENAFN02112024000072011014ID1108844818

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