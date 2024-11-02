مشروع إقليمي يعزز فرص الوصول للتمويل الأخضر المناخي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
فرح عطيات
عمان – يعزز مشروع إقليمي فرص القطاع الخاص في الأردن بالوصول للتمويل الأخضر المناخي، بهدف تبني مشاريع
وبالتنسيق مع القطاع العام للتخفيف والتكيف مع تداعيات أزمة المُناخ على المملكة.
وحدد المشروع خمسة مكونات تهدف لتعزيز فرص القطاع الخاص في كل من الأردن والعراق، ولبنان وفلسطين، وعُمان، بالحصول على التمويل من صندوق المناخ الأخضر، ومساعدته على تطوير مقترحات مشاريع يُمكن تمويلها، مع إنشاء منصة لتبادل المعرفة الإقليمية فيما بين الدول المستهدفة.
وفي تفاصيل المشروع، الذي سيطلقه المعهد العالمي للنمو الأخضر في 14 تشرين الثاني (نوفمبر)، وخلال قمة المناخ "كوب 29"، التي ستعقد في أذربيجان الأسبوع المقبل، فإن المكون الأول للمشروع يقوم على تحديد المرشحين من القطاع الخاص في الأردن والعراق وفلسطين للحصول على تمويل.
وأعلن المعهد في تفاصيل مشروعه، الذي حصلت "الغد" على نسخة منه، "تشغيل مرفق الاستثمار الأخضر الإقليمي الذي يتواجد في لبنان، وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والذي سيسمح للدول المشاركة في المشروع بالوصول إليه بهدف تعزيز الوصول للتمويل المُناخي.
وتبلغ قيمة المشروع، الذي يستمر لمدة عامين، ويحمل عنوان "الاستفادة من القطاع الخاص لزيادة الاستثمار في المناخ وتعزيز الشراكة في منطقة غرب آسيا"، والممول من صندوق المناخ الأخضر نحو 2.6 مليون دولار، والمنفذ بالشراكة مع البنك الإسلامي للتنمية.
ويندرج ضمن المكون الأول للمشروع إنشاء أدوات مثل تلك التي تتوفر لدى الأردن حالياً من بينها إعداد دليل حول كيفية الوصول للتمويل المناخي، في كل من العراق وفلسطين.
وهذه الأدوات ستساعد القطاع الخاص بالحصول على الاعتمادية من صندوق المناخ الأخضر، والتي تعد من العمليات التي تحتاج لفترة زمنية طويلة جداً لكونها معقدة للغاية، وفق تفاصيل المشروع.
وأما المكون الثاني للمشروع فيعتمد على تعزيز التنسيق بين مختلف أصحاب المصلحة في خمس دول وهي الأردن، ولبنان والعراق، وفلسطين وعُمان، وفق ما ورد في المشروع.
وسيكون الأردن مركز هذا المشروع ونقطة الاتصال، باعتباره الدولة الأكثر تقدمًا من بين الدول الخمس، من حيث الوصول إلى التمويل.
وضمن هذا المكون تحديداً ستعقد سلسلة من الحوارات بين هذه الدول المستهدفة بالمشروع، وبين القطاعين العام والخاص من أجل تعزيز التنسيق وتبادل المعرفة حول الوصول الى التمويل المناخي الأخضر.
وأما المكون الثالث، ووفق وثيقة المشروع، فإنه يستهدف لتعزيز انخراط القطاع الخاص بهذا المشروع من خلال تطوير إستراتيجيات في كل من الدول الخمس، إذ سيعقد منتدى اقليمي بين الأردن ولبنان وفلسطين والعراق وعُمان لتلك الغاية.
كما وستشكل كذلك لجان وطنية بين القطاعين العام والخاص في كل من العراق والأردن وفلسطين للمزيد من التنسيق بين تلك الجهات، ومراجعة السياسات فيها للتأكد من تحديد الفرص التي يمكن من خلالها الوصول الى التمويل.
وعبر هذا المكون سيجري العمل على حشد الموارد لمرفق الاستثمار الأخضر الإقليمي كذلك.
وأما المكون الرابع للمشروع فيرتكز على وضع مقترحات مشاريع، وتحديد الأنشطة المتعلقة بها، لتقديمها من أجل التمويل، في وقت أجريت فيه دراسات جدوى في كل من الأردن والعراق وفلسطين لمشروعات ستقدم لصندوق المناخ الأخضر.
وهناك الكثير من التغييرات المختلفة التي وضعها صندوق المناخ الأخير، من حيث نوع التفاصيل التي يجب تضمينها في مقترحات المشروع، وجميعها تأخذ وقتا وجهدا كبيرين لإنجازها، إذ إن بعض المنظمات قدرت أن إعداد مقترح واحد يتطلب مبلغا ماليا يتراوح ما بين 100 و300 ألف دولار، وفق ما ورد في وثيقة المشروع ذاتها.
وأما المكون الخامس والأخير للمشروع ومن أجل تعزيز التنسيق فإنه سيتم إنشاء منصة تسعى الى تبادل المعرفة بين الخمس دول.
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