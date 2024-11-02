استمرار المساعدات الإماراتية لغزة رغم صعوبات عام من الحرب

أبوظبي- مع مرور أكثر من عام على الحرب على غزة والتي خلفت دماراً لا نظير له في بنيتها التحتية ومرافقها الصحية، وعطّلت، أو تكاد، معظم الجهود الإغاثية، تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة، وعبر مبادراتها الإنسانية الشاملة، وبالتزامن مع دعمها المطالبات العربية والإقليمية والدولية والأممية المستمرة للوقف الفوري للحرب وعودة النازحين، بذل كل الجهود لمساندة الأهالي في القطاع والتخفيف من أصناف المعاناة اليومية والمصاعب الجمّة التي يتكبدونها لتأمين الحد الأدنى من احتياجاتهم الأساسية من مياه وغذاء واستشفاء.

وفي ظل تضاؤل دخول المساعدات الدولية براً إلى القطاع خلال الأشهر الماضية، برز نجاح عملية "طيور الخير" الإماراتية لإسقاط المساعدات عن طريق الجو إلى الأهالي في غزة؛ لا سيما في المناطق التي يتعذر الوصول بالمساعدات إليها، في تنفيذ الإسقاط الـ52 للمساعدات الغذائية والإغاثية للأهالي في القطاع بواقع 81 طناً، والإسقاط الـ53 للمساعدات بواقع 80 طناً، ليبلغ إجمالي المساعدات الإماراتية التي تم إسقاطها من سماء غزة منذ اندلاع الحرب 3623 طناً.

وعلى المستوى الإغاثي، حققت عملية "الفارس الشهم 3" الإماراتية، على مدى عام كامل، اختراقات نوعية في واقع صعوبة وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، حيث نجحت في إيصال 104 قوافل إغاثية تحمل أكثر من 20.000 طن من المساعدات الإنسانية العاجلة، إلى جانب تسيير أربع سفن مساعدات بحراً حملت 18,530 طنا من الاحتياجات الإغاثية الأساسية التي شملت المواد الغذائية والخيام المقاومة للمياه والحرائق، بالإضافة إلى الألبسة والأدوية اللازمة للعائلات النازحة في قطاع غزة، كما تم تنفيذ 259 رحلة جوية حملت 5.340 طنا من المساعدات.



تأمين المياه

على مستوى البنى التحتية، ولأن الماء عصب الحياة، ركّزت المبادرات الإماراتية في قطاع غزة على إعادة تأهيل شبكات تمديد المياه في عدد من المناطق، بما يمكّن الأهالي والنازحين من الحصول على مياه نظيفة في القطاع الذي لا تتجاوز فيه حصة الفرد اليومية من المياه ليتراً واحداً في مقابل المعدّل العالمي البالغ 15 ليتراً.

وفي شهر آب (أغسطس) 2024، أبرمت عملية "الفارس الشهم 3" الإماراتية الهادفة لإغاثة أهالي قطاع غزة مذكرة تفاهم مع بلدية غزة، لتمويل مشروع إغاثي عاجل لإيصال المياه للمناطق المنكوبة التي تكدس فيها النازحون والسكان، والتصدي لتلوث منظومة المياه وتوفير بيئة صحية عبر إصلاح خطوط المياه وصيانة جزء من شبكات توصيل المياه في العديد من مناطق شمال القطاع.

ويأتي هذا التعاون مع بلدية غزة لتسهيل وصول المياه إلى السكان والحد من المصاعب التي يتكبدونها يومياً في الحصول عليها، وذلك ضمن جهود دولة الإمارات العربية المتحدة، لإيجاد الحلول الإنسانية العاجلة، وصيانة وإعادة تشغيل آبار وخزانات المياه في شمال قطاع غزة، بعد الضرر الشامل الذي أصاب أكثرها.

تعويض آبار خان يونس

وفي شهر تمّوز (يوليو) 2024، تم توقيع مذكرة تفاهم مع بلدية مدينة خانيونس تموّل من خلالها عملية "الفارس الشهم 3" إصلاح خطوط المياه وإجراء صيانة طارئة لشبكات المياه في مختلف مناطق المدينة، للتخفيف من معاناة المواطنين، وتمكين بلدية خان يونس من توفير خدمات البنية التحتية بالمتاح لديها من قدرات.

وعملت دولة الإمارات من خلال المذكرة من أجل إيجاد الحلول الإنسانية العاجلة لبلدية خانيونس، وتمويل جهود إعادة تشغيل آبار المياه وخزانات المياه في المدينة بعد تضرر عدد كبير منها، بعد أن بلغت نسبة أضرار شبكات المياه الرئيسية حوالي 70 %، بالإضافة لتدمير 25 بئرا بشكل كلي و12 بئرا بشكل جزئي، ما وصل بأزمة المياه في المدينة خلال الأشهر الماضية إلى مستويات حرجة غير مسبوقة.

وتضمّنت الجهود الإماراتية المساهمة في إصلاح غواطس المياه في المدينة، وتوفير المواد اللازمة لتمديد شبكات المياه الخارجية وتأمين براميل مياه لوضعها في نقاط التعبئة المركزية، فضلاً عن توفير الوقود المطلوب لرفع المياه وضخها، سعياً لتوصيل المياه لأماكن تواجد السكان والنازحين الذين تغص بهم خانيونس والذين وصل عددهم إلى حوالي 900,000 إنسان.

وتعمل دولة الإمارات على تخفيف الأعباء عن بلدية خانيونس وتجنيب الأهالي الكوارث الصحية وتحسين الوضع البيئي وتمكينها من تقديم الخدمات للسكان والنازحين بعد تضرر شبكات المياه نتيجة التدمير والاجتياح البري للمدينة.

محطات لضخ المياه النظيفة

وتشغّل دولة الإمارات، ضمن عملية "الفارس الشهم 3" ما مجموعه 6 محطات لتحلية المياه في مدينة رفح المصرية، بطاقة إجمالية تبلغ مليوناً و200 ألف جالون يومياً يتم ضخها إلى قطاع غزة، ويستفيد منها أكثر من 600 ألف نسمة بإجمالي 130 مليون جالون حتى الآن.











وتسهم دولة الإمارات، عبر عملية "الفارس الشهم 3"، في تقديم المياه لآلاف النازحين بشكل يومي، للحد من معاناة الأهالي وتلبية احتياجاتهم الأساسية.

علاج الأطفال ومرضى السرطان

ومع الضرر الواسع الذي أصاب المنظومة الطبية والصحية، شكّل استمرار مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة- حفظه الله- لعلاج 1000 طفل من قطاع غزة و1000 مصاب بالسرطان في مستشفيات دولة الإمارات، واستضافتهم مع مرافقيهم في مدينة الإمارات الإنسانية، شريان حياة للكثيرين ممن لا يجدون العلاج والدواء والعمليات الجراحية المنقذة للحياة داخل القطاع.

وتواصلت عمليات الإجلاء للمرضى والجرحى الأطفال، حيث شهد شهر أيلول(سبتمبر) 2024 إجلاء 350 من الأطفال ومرضى السرطان من غزة باتجاه مدينة الإمارات الإنسانية في أبوظبي. وحتى تاريخه، بلغ العدد الإجمالي للأطفال الجرحى الذين تم استقبالهم في دولة الإمارات 1917 طفلاً ومرافقا ومصابا.

تأهيل مجمع ناصر الطبي

وعلى مستوى الرعاية الصحية، وإلى جانب الخدمات الطبية المقدمة لسكان قطاع غزة من خلال المستشفى الميداني الإماراتي بمدينة رفح، أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة في شهر نيسان(أبريل) 2024 وضمن عملية "الفارس الشهم 3" عزمها إعادة تأهيل مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس الذي شهد دماراً كبيراً، وتوقف كادره الطبي وأقسامه الاستشفائية والجراحية عن العمل بعد تخريب واسع طال معداته وتجهيزاته.

وتسعى المبادرة الإماراتية لتأهيل مجمع ناصر الطبي، نظراً لموقعه الحيوي في خدمة أهالي جنوب قطاع غزة الذي أصبح يكتظ بحوالي مليون ونصف المليون نسمة من السكان والنازحين، وهي تعمل على دعمه كي يكون جاهزاً للعودة إلى العمل واستقبال المرضى والمصابين وتقديم الخدمات العلاجية والصحية للأهالي، وذلك بعد تقييم احتياجات المستشفى، لتزويده بالتجهيزات المطلوبة.

المستشفى الإماراتي العائم

وكانت دولة الإمارات قد سيّرت المستشفى الإماراتي العائم في ميناء العريش المصري، بهدف توفير الخدمات العلاجية والدعم الطبي اللازم إلى الأشقاء الفلسطينيين من المرضى والجرحى الذين كان يتم إجلاؤهم إلى مصر من قطاع غزة عبر معبر رفح، وذلك قبل تدمير واحتلال الجانب الفلسطيني من المعبر الأهم في جنوب القطاع.

ويقوم على عمليات المستشفى العائم الذي تم إنشاؤه بالتعاون مع دائرة الصحة أبوظبي ومجموعة موانئ أبوظبي وتبلغ سعته 100 سرير ويضم غرف عمليات وعناية مركزة وأشعة ومختبراً وصيدلية ومستودعات طبية، طاقم طبي وإداري يضم 100 من الكوادر من مختلف التخصصات بما فيها التخدير والجراحة العامة والعظام والطوارئ، إضافة إلى الممرضين والمساعدين.

المستشفى الميداني الإماراتي

وسبق ذلك كله تدشين دولة الإمارات، ضمن عملية "الفارس الشهم 3"، وبعد أقل من شهرين على اندلاع الحرب على غزة، المستشفى الميداني الإماراتي في مدينة رفح، في ديسمبر 2023، بسعة تبلغ 200 سرير.

ويضم المستشفى غرفاً للعمليات الجراحية مجهزة لإجراء مختلف أنواع الجراحات، ومنها الجراحة العامة، والجراحات الخاصة بالأطفال، وجراحات الأوعية الدموية.

وفي المستشفى أيضاً غرف للعناية المركزة للبالغين والأطفال، وقسم للتخدير، وعيادات تخصصية، تشمل الباطنية، والأسنان والعظام والطب النفسي، وطب الأسرة، وطب الأطفال، وطب النساء، إلى جانب الخدمات الطبية المساندة.

حملة التطعيم الدولية

وتوّجت الجهود الإماراتية الدعمة لأهالي غزة طبياً وصحياً، وخاصة الأطفال، بالدعم الإماراتي بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة- حفظه الله - لتقديم 5 ملايين دولار للحملة الدولية لتطعيم مئات الآلاف من أطفال غزة ضد شلل الأطفال.

ونجحت المرحلة الأولى من الحملة بالوصول بلقاح شلل الأطفال إلى أكثر من 560 ألف طفل في قطاع غزة. وشاركت الإمارات في جهود الحملة إلى جانب كلٍ من منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

دعم إماراتي مستمر

ومع استمرار الحرب على القطاع والويلات التي تجرّها على أهله، تواصل دولة الإمارات وعبر مختلف مبادراتها الإغاثية والإنسانية، الوقوف إلى جانب أهالي غزة وتخفيف معاناتهم ودعم بقائهم في أرضهم إلى أن تضع الحرب أوزارها وتعود الحياة في غزة إلى طبيعتها.