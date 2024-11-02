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الأردنية الفلسطينية.. هل تسهم بتسويق المنتجات الزراعية خارجيا؟

11/2/2024 11:30:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عبد الله الربيحات






عمان- قال خبراء زراعيون إن الشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية تلعب دورا مهما، عبر توفير قنوات فعالة لتسويق منتجات المزارعين في المملكة وتسهيل وصولهم للأسواق سواء محليا أو دوليا.
وبينوا لـ"الغد" أن المطلوب منها أن يكون لديها الخبرة اللازمة للتفاوض مع المشترين وتحديد الأسعار، بما يضمن تحقيق مكاسب افضل للمزارع وحمايته ايضا من التقلبات السعرية والمخاطر المالية المرتبطة بالأسواق.
وفي السياق قال، سفير الأمم المتحدة للأغذية سابقا والخبير الدولي في الأمن الغذائي فاضل الزعبي، ان شركات التسويق الزراعي تلعب دورا مهما بخاصة للمزارعين بالأردن، عبر توفير قنوات فعالة لتسويق منتجاتهم وتسهيل وصولهم للأسواق سواء محليا او دوليا.
ولفت الزعبي إلى أن المطلوب من الشركة توسيع نطاق وصول المزارع الأردني للأسواق الجديدة محليا وخارجيا، وامتلاك الخبرة للتفاوض مع المشترين وتحديد الأسعار، بما يضمن تحقيق مكاسب أفضل للمزارع وتحميه ايضا من التقلبات السعرية والمخاطر ماليا المرتبطة بالأسواق.
وبين أن الشركة يمكن أن تلعب دورا كبيرا بالتخفيف من تكاليف التسويق والنقل وهذا يخفف العبء المالي على المزارعين والمستهلك، مبينا انه من المتوقع منها ان تقدم دعما لمعايير الجودة وتحسين الممارسات الزراعية، حتى تكون المنتجات ملتزمة بمعايير الجودة الدولية أو العالمية، وهذا يدعم سمعة المنتجات الاردنية ويزيد من قوتها في الأسواق العالمية.
وشدد على أنه مطلوب من الشركة تقديم برامج التدريب والارشاد الزراعي حول أفضل الطرق الزراعية لتحسين الجودة، وتحسين استدامة الزراعة الأردنية عبر تعزيز الكفاءات وتوسيع المنافذ وتحقيق العوائد الاقتصادية الأفضل للمزارعين.
من جهته بين مدير اتحاد المزارعين محمود العوران، ان الشركة الاردنية الفلسطينية، تكمن أهميتها للمزارع بالتخلص من الاختناقات التسويقية، وأن تجوب صادراتنا معظم أنحاء العالم عبر توقيع الاتفاقيات التسويقية مع الدول.
أما بالنسبة لجودة المنتج فبين العوران، أن هناك اتفاقيات موقعة ما بين الشركة وبين صاحب البضاعة المصدرة، على ان تكون المنتجات ضمن مواصفات محددة، ولكن في بعض الأحيان لا يلتزم بها المصدر، لذلك حدثت لأكثر من مرة برفض بعض المنتجات نتيجة عدم مطابقتها المواصفات الفنية والإرشادية المتفق عليها مثل حجم الحبة والوزن ونوعية العبوة.
وكانت الشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية قامت بشراء أرض بمساحة (32) دونما تحتوي على مركز تعبئة وتغليف مساحته (5000) م2 في منطقة الأغوار الوسطى كمنطقة تتوسط الخريطة الجغرافية للمساحات الزراعية الشتوية في المملكة.
وأشار مدير عام الشركة عبد الحليم دوجان إلى أن هذا الاستحواذ يمثل توجها إستراتيجيا لتعزيز القدرات التشغيلية وتحسين جودة المنتجات الزراعية المصدرة لعملاء الشركة في كافة الأسواق الدولية.
واضاف: أن امتلاك الشركة لمركز تعبئة وتغليف خاص سيساهم بتقليل كلف التعبئة والتغليف بإلاضافة لزيادة كفاءة العمليات التشغيلية عبر تقليل الوقت المستغرق بعملية الفرز والتعبئة والتغليف وبالتالي تسريع عملية وصول المنتجات للأسواق العالمية وتقليل الفاقد وتحقيق الاستدامة في سلسلة التوريد الزراعي.
وتابع: وسيسهم المركز بشكل أساسي بتحسين جودة المنتجات وسيوفر فرص عمل جديدة للسكان المحليين وتدريبهم على تطبيق معايير تعبئة دقيقة تسهم بالحفاظ على جودة المنتجات كما وأنه سوف يوفر فرصا جديدة للمزارعين والمصدرين المحليين عبر تقديم خدمات تعبئة وتدريج وتغليف عالية الجودة تتيح لهم تصدير منتجاتهم لأسواق جديدة.

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