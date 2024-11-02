الأردنية الفلسطينية.. هل تسهم بتسويق المنتجات الزراعية خارجيا؟

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عبد الله الربيحات
عمان- قال خبراء زراعيون إن الشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية تلعب دورا مهما، عبر توفير قنوات فعالة لتسويق منتجات المزارعين
في المملكة وتسهيل وصولهم للأسواق سواء محليا أو دوليا.
وبينوا لـ"الغد" أن المطلوب منها أن يكون لديها الخبرة اللازمة للتفاوض مع المشترين وتحديد الأسعار، بما يضمن تحقيق مكاسب افضل للمزارع وحمايته ايضا من التقلبات السعرية والمخاطر المالية المرتبطة بالأسواق.
وفي السياق قال، سفير الأمم المتحدة للأغذية سابقا والخبير الدولي في الأمن الغذائي فاضل الزعبي، ان شركات التسويق الزراعي تلعب دورا مهما بخاصة للمزارعين بالأردن، عبر توفير قنوات فعالة لتسويق منتجاتهم وتسهيل وصولهم للأسواق سواء محليا او دوليا.
ولفت الزعبي إلى أن المطلوب من الشركة توسيع نطاق وصول المزارع الأردني للأسواق الجديدة محليا وخارجيا، وامتلاك الخبرة للتفاوض مع المشترين وتحديد الأسعار، بما يضمن تحقيق مكاسب أفضل للمزارع وتحميه ايضا من التقلبات السعرية والمخاطر ماليا المرتبطة بالأسواق.
وبين أن الشركة يمكن أن تلعب دورا كبيرا بالتخفيف من تكاليف التسويق والنقل وهذا يخفف العبء المالي على المزارعين والمستهلك، مبينا انه من المتوقع منها ان تقدم دعما لمعايير الجودة وتحسين الممارسات الزراعية، حتى تكون المنتجات ملتزمة بمعايير الجودة الدولية أو العالمية، وهذا يدعم سمعة المنتجات الاردنية ويزيد من قوتها في الأسواق العالمية.
وشدد على أنه مطلوب من الشركة تقديم برامج التدريب والارشاد الزراعي حول أفضل الطرق الزراعية لتحسين الجودة، وتحسين استدامة الزراعة الأردنية عبر تعزيز الكفاءات وتوسيع المنافذ وتحقيق العوائد الاقتصادية الأفضل للمزارعين.
من جهته بين مدير اتحاد المزارعين محمود العوران، ان الشركة الاردنية الفلسطينية، تكمن أهميتها للمزارع بالتخلص من الاختناقات التسويقية، وأن تجوب صادراتنا معظم أنحاء العالم عبر توقيع الاتفاقيات التسويقية مع الدول.
أما بالنسبة لجودة المنتج فبين العوران، أن هناك اتفاقيات موقعة ما بين الشركة وبين صاحب البضاعة المصدرة، على ان تكون المنتجات ضمن مواصفات محددة، ولكن في بعض الأحيان لا يلتزم بها المصدر، لذلك حدثت لأكثر من مرة برفض بعض المنتجات نتيجة عدم مطابقتها المواصفات الفنية والإرشادية المتفق عليها مثل حجم الحبة والوزن ونوعية العبوة.
وكانت الشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية قامت بشراء أرض بمساحة (32) دونما تحتوي على مركز تعبئة وتغليف مساحته (5000) م2 في منطقة الأغوار الوسطى كمنطقة تتوسط الخريطة الجغرافية للمساحات الزراعية الشتوية في المملكة.
وأشار مدير عام الشركة عبد الحليم دوجان إلى أن هذا الاستحواذ يمثل توجها إستراتيجيا لتعزيز القدرات التشغيلية وتحسين جودة المنتجات الزراعية المصدرة لعملاء الشركة في كافة الأسواق الدولية.
واضاف: أن امتلاك الشركة لمركز تعبئة وتغليف خاص سيساهم بتقليل كلف التعبئة والتغليف بإلاضافة لزيادة كفاءة العمليات التشغيلية عبر تقليل الوقت المستغرق بعملية الفرز والتعبئة والتغليف وبالتالي تسريع عملية وصول المنتجات للأسواق العالمية وتقليل الفاقد وتحقيق الاستدامة في سلسلة التوريد الزراعي.
وتابع: وسيسهم المركز بشكل أساسي بتحسين جودة المنتجات وسيوفر فرص عمل جديدة للسكان المحليين وتدريبهم على تطبيق معايير تعبئة دقيقة تسهم بالحفاظ على جودة المنتجات كما وأنه سوف يوفر فرصا جديدة للمزارعين والمصدرين المحليين عبر تقديم خدمات تعبئة وتدريج وتغليف عالية الجودة تتيح لهم تصدير منتجاتهم لأسواق جديدة.
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