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تأكيدات السيادة الأردنية المستمرة.. انحياز ثابت لأمن الإقليم

11/2/2024 11:30:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
محمد الكيالي






عمان- فيما تتكرر تأكيدات السيادة الأردنية الدائمة، بعدم السماح لأي جهة كانت باختراق أجواء الوطن وحدوده، يرى خبراء أن هذه التأكيدات تنطلق من كون الأردن يلعب دورا إستراتيجيا في تعزيز أمن المنطقة واستقرارها، ولذا فهو ينحاز لهذه المعادلة بدلا من تحويل المنطقة إلى ساحة صراعات وحروب لن يسلم من لهيبها أي طرف.
وكان آخر هذه التأكيدات ما صرح به وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور محمد المومني أمس من رفض الأردن لمحاولات بعض الأطراف في الإقليم لانتهاك مجاله الجوي بخاصة إطلاق المسيرات التي دخل بعضها أجواء المملكة وسقطت منها أجزاء وهياكل داخل الأراضي الأردنية مؤخرا.
وشدّد المومني على أن القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي تقوم بواجبها المقدس في حماية الحدود براً وبحراً وجواً، وتستعين بكافة إمكانياتها لضمان أمن الوطن وسلامة مواطنيه، مؤكداً أنها لن تتردد في تطبيق قواعد الاشتباك تجاه أي جهة تحاول الإضرار بأمن الأردن.
ودعا الأطراف المتصارعة في المنطقة إلى احترام سيادة الدول وتجنب الإضرار بشعوب المنطقة، وإيقاف التصعيد الذي يهدف إلى تحقيق أجندات لا تخدم مصالح الشعوب، وتؤدي إلى تعطيل طاقاتها وحرمانها من فرص العيش بسلام وكرامة وعدالة.
وتعكس التأكيدات الأردنية بعدم السماح بانتهاك مجالها الجوي، التزام المملكة بحماية أراضيها وضمان استقرارها.
ومن هنا، قال رئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية الدكتور خالد شنيكات إن الأردن يسير في خطة من اتجاه واحد وهو رفض الدخول في الحرب وفقا لتصريحات كافة المسؤولين سواء عن السياسة الخارجية أو حتى عن باقي السياسات بشكل عام.
وأوضح شنيكات أن الموقف الأردني ثابت برفض أي انتهاك للمجال الجوي الأردني سواء من قبل دولة الاحتلال أو من إيران، مبينا أنه يبدو "أن القادم بالنسبة للوضع الإقليمي سيكون فيه المزيد من التوتر ومحاولات استخدام الأجواء لكل دول المنطقة، خصوصا المحاذية للكيان الصهيوني وتحديدا سورية والأردن، وبدرجة أقل مصر والعراق."
وأكد أن الدبلوماسية الأردنية رفضت زجّ المملكة بالصراع، وهي تراهن على الحل الدبلوماسي وليس لديها نية الانخراط في الأزمة بشكل مباشر، عسكريا أو غيره.
وأوضح أنه "وفقا للنظام الدولي فإن الدول الصغيرة بالمجمل في أي نظام دولي تنأى بنفسها عن الصراعات، وتفضل سياسة الحياد على أي سياسة أخرى، نظرا لأن الدخول إلى جانب طرفي الصراع قد يحمل مخاطر على الأمن الوطني والإقليمي لهذه الدول، وهي مخاطر حقيقية".
وتابع أن مردّ ذلك هو التخوّف من أن يلقي هذا الأمر حملا كبيرا على الأمن الوطني، وقد يعصف باستقرار هذه الدول لأنها ستصبح فعلياً ساحة للصراع، "وهذا تقييم معظم المسؤولين عن السياسة الخارجية الأردنية".
وقال شنيكات "إنه ربما يجد صانعو السياسة الخارجية فرصة للضغط على الدول الكبرى، على أمل أن تعيد تقييمها أو مقاربتها للصراع عبر الذهاب للحل الدبلوماسي".
وأكد أنه حتى هذه اللحظة، فإن الولايات المتحدة لم تتدخل، بل على العكس، ذهبت واشنطن إلى دعم الاحتلال الصهيوني بالأسلحة عسكرياً واقتصادياً وحتى سياسياً بدلاً من أن تذهب إلى تسوية سياسية تنهي الإبادة الجماعية في قطاع غزة".
وتعتبر السيادة على المجال الجوي حقًا من حقوق الدولة المنصوص عليها في القانون الدولي، وبحسب اتفاقية شيكاغو للطيران المدني الدولي، لكل دولة الحق في السيطرة على مجالها الجوي.
وبالتالي، فإن التأكيدات الأردنية بعدم السماح بانتهاك المجال الجوي للأردن، تأتي في إطار التزامه بالقوانين الدولية.
وفي ضوء الأزمات المستمرة، قام الأردن بإصدار سلسلة من التصريحات الرسمية التي تؤكد موقفه الحازم بعدم السماح بانتهاك مجاله الجوي.
وأكد الأردن الرسمي، أن أي اعتداء على المجال الجوي الأردني سيتم التعامل معه بحزم، وأن القوات المسلحة الأردنية جاهزة للتصدي لأي تهديد.
وفي هذا الصدد قال أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الألمانية الأردنية الدكتور بدر الماضي، إن هذا التصريح الإعلامي من قبل الحكومة يأتي ضمن السياق الذي حاول الأردن تأطيره في الأشهر الأخيرة وهو موجه للقوى الموجودة في الإقليم والتي تتنافس لتحقيق مصالح خاصة.
وأضاف الماضي أن الأردن كان واضحا تماما مع كل الأطراف، سواء الطرف الصهيوني أو الإيراني، والذي يعتبر هو الطرف المحوري والمهم في عملية الاختراقات التي تمت عبر الأجواء الأردنية عبر الجماعات المسلّحة التي تدعمها طهران في المنطقة، وحتى عبر الاستهدافات المباشرة التي تمت في مرتين متتاليتين.
وتابع: "لذلك، فإن الدبلوماسية الأردنية نشطت باتجاه إيران وكذلك تم استقبال وزير الخارجية الإيراني وإيصال أيضا رسالة مهمة وقوية جدا لدولة الاحتلال في هذا الصدد والتي التزمت إلى حد ما بذلك عندما هاجمت إيران مؤخرا عبر الأجواء العراقية والسورية."
وأشار الماضي إلى أن ما حدث في الأيام الاخيرة يشير إلى أن هناك فرقا كبيرا جدا بين أن تتعامل مع الدولة وتتعاون مع الميليشيات التي تتبع الدولة.
وأوضح أن الإيرانيين ما زالوا يتكلمون بلغتين للإعلام، الأولى هي أنهم ضدّ هذه القضايا، واللغة الثانية يحاولون فيها التنصّل، وتتم عن طريق الميليشيات وخاصة الموجودة في العراق واليمن.
وقال إن الجميع يعلم أن هذه الجماعات المسلّحة تتحرك دائما من قبل إيران.
وعبر عن اعتقاده بأن جميع الطائرات المسيّرة التي سقطت "جاءت من العراق، فهناك فصيلان أساسيان تابعان لإيران هناك، وهما اللذان لا يقومان بالإنصات إلى الصوت لأن الدولة الأردنية لا تستطيع أن تتعامل مع جهات أقل من الدولة".
وأوضح الماضي أن الحكومة الأردنية تعاملت مع نظيرتها الإيرانية ولم تتعامل مع الحكومة العراقية بهذا الصدد بشكل مباشر؛ لأن الأردن يعلم أن هذه الجماعات غير مرتبطة بالحكومة العراقية بل بالحكومة الإيرانية.
وقال إن هناك اختلافا كبيرا جدا الآن في الداخل العراقي على هذه الأنشطة التي يقوم بها فصيلان أساسيان في العراق بهذا الاتجاه.
وتابع: "لا يوجد أمام الأردن إلا التصعيد الدبلوماسي والسياسي مع هذه الدول الموجودة في الإقليم من أجل وقف مثل هذه الصبيانية تجاه أمن واستقرار دول المنطقة، وخاصة المملكة."
وأكد أن هناك خيارات تستطيع دول الإقليم والجماعات المسلّحة الموجودة فيه، استخدامها دون أن تؤثر على أمن واستقرار الأردن، "ولكن يبدو أن بعض الميليشيات وبعض القوى المدعومة من قبل أطراف إقليمية دائما ما أرادت أن تجعل من المملكة ساحة للصراع ولعدم الاستقرار؛ لأن المطلوب هو إدخال المنطقة كلها في هذه الدوامة من عدم الاستقرار، والذي يمكن أن يخدم أجندة معينة".
وختم الماضي حديثه قائلا: "نريد التزاما أخلاقيا وقانونيا وسياسيا من الدول الراعية لمثل هذه الميليشيات من أجل وقف مثل هذه العمليات، ووقف استخدام القضية الفلسطينية كمشجب".

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