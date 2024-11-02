هاريس أم ترامب؟.. القرود تتنبأ بالفائز في الانتخابات الأمريكية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأميركية، تدور حرب حامية الوطيس بين كامالا هاريس ودونالد ترمب، ويبحث مستطلعو الرأي والمحللون عن أدلة للتنبؤ بالنتيجة.
لكن ماذا لو كانت الإجابة لا تكمن في البيانات السياسية أو استراتيجيات
الحملات الانتخابية، بل في غرائز الجزء البدائي من الدماغ البشري؟
يقول مايكل بلات، أستاذ التسويق وعلم النفس والأعصاب في جامعة
((بنسلفانيا)): ((أجريت بحثاً جديداً على قردة من نوع (مكاك ريسوسي) يشير إلى
أنه عندما يتعلّق الأمر بالقرارات، مثل التصويت، فالناس ليسوا بالعقلانية
التي يتصورونها)).
وتابع بلات، في مقال نشره بموقع ((ذا كونفيرزيشن))، ((من السهل ربط ردود
الفعل الغريزية -الاختيار السريع بين الهرب أو القتال عند التعرض للخطر، أو
انتشال اليد بشكل لا إرادي إذا لامست سطحاً ساخناً- بالدافع الأساسي
للبقاء على قيد الحياة)). مضيفاً: ((لكن البشر لديهم أيضاً دماغ عقلاني يمكنه
جمع وتقييم الأدلة، والتفكير بعناية بدلاً من الاعتماد على الردود
الغريزية. السؤال: لماذا يبدو أن هذا الدماغ العقلاني يتراجع أمام الغرائز
البدائية في مواقف يمكن أن تخدم فيها العقلانية الناس بشكل أفضل؟ هذا واحد
من أسباب كثيرة جعلتنا (أنا وزملائي المختصين بعلم الأعصاب) ندرس قردة
(مكاك ريسوسي) لمدة 25 عاماً)).
تُشبه هذه القردة البشر بشكل مذهل من الناحية الوراثية والفسيولوجية
والسلوكية؛ ما سمح للباحثين بتحقيق نقلات اختراقات طبية مدهشة، مثل تطوير
لقاحات لشلل الأطفال والإيدز و((كوفيد-19))، وكذلك علاج التحفيز الدماغي
العميق لمرض ((باركنسون)) واضطرابات أخرى تتعلق بالأعصاب.
ويشرح بلات: ((بحثي حول تفضيل المرشحين في الانتخابات هو جزء من اتجاه
عام يعمل على تعزيز فهم العلماء للقدرة على التفاعل بفاعلية مع الآخرين،
وتجاوز الصراعات الاجتماعية، وكذلك الدوائر العصبية التي تدعم هذه القدرة،
وكيف يمكن لهذه الدوائر أن تتدهور بسبب الأمراض أو العوامل الخارجية، مثل
عدم المساواة)).
قوة الانطباعات الأولى
كشفت أبحاث سابقة عن أن البالغين والأطفال في سن ما قبل المدرسة يمكنهم
التنبؤ بنتائج الانتخابات بدقة بعد رؤية صور المرشحين بشكل سريع. وهناك
كثير من الأدلة التي تدعم فكرة أن دماغنا البدائي يدفعنا لتكوين انطباعات
أولى سريعة بناءً على المظهر الخارجي، وهذه القدرة كانت مفتاح بقائنا على
قيد الحياة.
في الدراسة، التي هي قيد المراجعة في الدورية الأكاديمية ((وقائع الجمعية
الملكية - السلسلة بي))، أظهرنا للقردة صور المرشحين لانتخابات حكام
الولايات والكونغرس في الولايات المتحدة، وقد تنبأت بنتائج صحيحة بناءً على
الخصائص البصرية فقط.
وأوضح بلات: ((كانت القردة تنظر لفترة أطول إلى المرشح الخاسر مقارنة
بالفائز، وهذا الانحياز في النظر تنبأ ليس فقط بنتائج الانتخابات بل أيضاً
بنسبة أصوات المرشحين. كانت القردة تميل إلى النظر إلى المرشحين ذوي
الخصائص الوجهية الذكورية أكثر، وكان هؤلاء المرشحون هم الأكثر احتمالاً
للفوز في الانتخابات الفعلية. وكان لبروز الفك علاقة مباشرة بنسبة
الأصوات)).
وتابع بلات: ((عندما أظهرنا لقردة (مكاك ريسوسي) صوراً من أحدث التجمعات
التي شارك فيها دونالد ترمب. نظرت القردة لفترة أطول إلى المرشح الديمقراطي
في المواجهة بين ترمب وهيلاري كلينتون.
ونظرت لترمب بشكل أقل في المواجهة
مع جو بايدن، ونظرت لمدة متساوية تقريباً إلى ترمب في المواجهة مع كامالا
هاريس، وذلك يعني أنه مقارنة بين المرشحين الديمقراطيين الثلاثة، كلينتون،
وبايدن، وكامالا هاريس، بناءً على الخصائص البصرية فقط، تنبأت القردة بأن
كامالا هاريس لها أفضل فرصة للفوز ضد ترمب)).
ويقول: ((تُشير نتائجنا إلى أن الناخبين يتفاعلون بشكل غريزي مع إشارات القوة البدنية))
الوعي بالغرائز للتحرر منها
رفع الوعي بهذه التفضيلات الغريزية هي الخطوة الأولى في تقليص تأثيرها.
وأشار بلات إلى أن ((الحملات السياسية تستغل هذه الغرائز من خلال التركيز
على القوة الجسدية وقوة الشخصية للمرشح. وعلينا، بصفتنا ناخبين، الاعتماد
على قدرة دماغنا العاقل على فهم وتقييم سياسات وخبرات المرشحين)).
وأضاف: ((بالطبع، الناخبون ليسوا قردة، لكن الغرائز الأساسية يمكن أن تُشكل قراراتنا بشكل خفي)).
تعتبر هذه الدراس دليلاً على أن التحيزات التي تعود لآلاف السنين قد تستمر في التأثير على عملية اتخاذ القرار حتى الآن. وللتغلب على هذا التأثير، يُنصح الناخبون بأن يعتمدوا على التفكير العقلاني، من خلال النظر في السياسات والخبرات المهنية للمرشحين بدلاً من التركيز على الانطباعات الأولى.
بالتأكيد، ليس الناخبون قردة المكاك، لكن هذه الغرائز البدائية قد تستمر في تشكيل قراراتهم بشكل غير مباشر.
MENAFN02112024000072011014ID1108844811