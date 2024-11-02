Sunday, 03 November 2024 05:49 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


لماذا لم يتمكن جيش الاحتلال من تحقيق أهدافه في جنوب لبنان؟

11/2/2024 11:29:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



بيروت- تشهد مقدمة الجبهة الجنوبية مواجهات عسكرية في إطار العدوان الإسرائيلي على لبنان، حيث تتجلى الإستراتيجيات والتكتيكات المتبادلة بين حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي، على قاعدة محاولة التوغل البري مقابل التصدي ونصب الكمائن والتفجير.
وشهدت القرى الحدودية الجنوبية في الأيام الأخيرة محاولات تقدم فاشلة من قِبَل جيش الاحتلال الإسرائيلي على عدة محاور:
المحور الأول: منطقة عمليات الفرقة 146 لجيش الاحتلال الإسرائيلي، الممتدة من الناقورة غربًا وصولاً إلى مروحين شرقًا، حيث حاولت قوة مشاة إسرائيلية التسلل نحو الأحياء الجنوبية لقرى شيحين والجبين، إلى جانب محاولة قوة استطلاع التقدم نحو وادي حامول.
المحور الثاني: منطقة عمليات الفرقة 36 لجيش الاحتلال، الممتدة من راميا غربا وصولا إلى رميش شرقا (عيتا الشعب ضمنا)، وفيها يواصل حزب الله استهداف التجمعات الإسرائيلية في منطقة عيتا الشعب وعيترون.
المحور الثالث: منطقة عمليات الفرقة 91، الممتدة من بليدا جنوبا وصولا إلى حولا شمالا، ويسيطر فيها جيش الاحتلال بالنار على الأطراف الشرقية للقرى، دون أي تقدم جديد في هذا المحور، بعد أن تكبد فيه خسائر سابقة.
المحور الرابع: منطقة عمليات الفرقة 98، الممتدة من مركبا جنوبا وصولا إلى قرية الغجر اللبنانية المحتلة في الشمال الشرقي، حيث حاولت قوة مشاة التقدم نحو بلدة كفركلا.
المحور الخامس: منطقة عمليات الفرقة 210، الممتدة من قرية الغجر وحتى مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، وفيها استهدف مقاتلو حزب الله محاولات تقدم جيش الاحتلال في كفرشوبا وشبعا.
في هذا السياق، أعلن حزب الله عن أحدث المستجدات بشأن التوغل البري للاحتلال المعروف بـ"المناورة البرية في جنوب لبنان"، حيث تجاوز عدد قتلى جيش الاحتلال 95 قتيلا و900 جريح منذ بداية المناورة.
وأكد البيان أن الحزب تمكن من تدمير 42 دبابة من طراز "ميركافا"، إلى جانب 4 جرّافات عسكرية، وآليتين من طراز هامر، وآلية مدرعة وناقلة جنود، كما تم إسقاط 3 طائرات مسيّرة من طراز "هيرميس 450" واثنتين من طراز "هيرميس 900"، علما أن هذه الحصيلة لا تشمل الخسائر في القواعد والمواقع العسكرية، بالإضافة إلى المستوطنات والمدن المحتلة.
بالتوازي، يواصل حزب الله التصدي لمحاولات تسلل جيش الاحتلال إلى القرى الحدودية، حيث وقعت اشتباكات مباشرة في بعض المناطق، وفي المقابل، يستمر جيش الاحتلال في نشر مقاطع الفيديو التي توثق تدمير المنازل في القرى والبلدات التي توغل فيها، مستخدما أساليب التفخيخ، كما انتشرت مقاطع تُظهر تفجيرات في بلدات مثل ميس الجبل وعيترون ويارين والضهيرة، مما يعكس تصاعد وتيرة المواجهات في المنطقة.
ويشير الخبير العسكري والإستراتيجي منير شحادة، إلى أن الاحتلال نشر 5 فرق عسكرية تضم نحو 70 ألف جندي، مزودة بمختلف أنواع الأسلحة، بما في ذلك مئات دبابات "الميركافا" وطائرات الاستطلاع من طراز "إف 16" و"إف 35" و"إف 15" ومع ذلك، لم تتمكن هذه الفرق من خرق الحدود اللبنانية بسبب استبسال المقاومة، مما حال دون تحقيق أهدافها في إنشاء منطقة عازلة في جنوب لبنان بعمق 5 كيلومترات.
وبعد أكثر من 3 أيام من المحاولة الجديدة من سهل الخيام يضيف شحادة، حيث تشارك الفرقتان 98 و91، تكبدتا خسائر فادحة نتيجة استهداف المقاومة لهما بصواريخ الكورنيت وغيرها، وكذا بالمدفعية، مما جعل قوات الإحتلال غير قادرة على الثبات في أي مكان.
ويشير المتحدث ذاته إلى أن الكيان المحتل نتيجة هذه الخسائر، يضطر إلى تفخيخ الأحياء السكنية وجعلها بمستوى الأرض، ليس فقط لأنها لا تستطيع الثبات في القرى، ولكن أيضا لتعقيد عودة السكان إليها بعد انتهاء الحرب، مما يجعل هذه القرى غير قابلة للحياة، في إطار سياستها المعروفة بـ"الأرض المحروقة".
ويؤكد الخبير العسكري والإستراتيجي أن عدم قدرة الاحتلال على إنشاء المنطقة العازلة التي زعم أنه يسعى إليها، يعد فشلا واضحا لها.
كما أن المقاومة نجحت في تدمير دبابات خلف المنطقة الحدودية، مما جعل جيش الاحتلال يتجنب إرسال آليات عسكرية عبر الحدود اللبنانية، لعلمه امتلاك المقاومة قدرات صاروخية كافية لتدمير دباباته.
ويضيف أن المقاومة قامت بتحضيرات بدأت منذ العام 2006، سواء من حيث تهيئة الأرض وحفر الخنادق أو تخزين الأسلحة تحسبًا لحرب من هذا النوع، كل هذه العوامل ساهمت في فشل الاحتلال في تنفيذ أي اختراق.
ويتابع شحادة أن المقاومة تستخدم أيضًا حرب الدفاع المرن لاستدراج القوات الغازية إلى الداخل، حيث تتمكن من استهدافها وإلحاق الخسائر بها، كما حدث في عيتا الشعب والقوزح، ففي إحدى المواجهات يقول، وقع عدد كبير من لواء غولاني في كمين، مما أدى إلى تكبدهم خسائر فادحة.
وفي القطاع الغربي، حاول الاحتلال إدخال الدبابات، ولكن المقاومة استهدفتها ودمرتها، مما دفعها لإرسال فرقة أخرى لسحب القتلى والجرحى، والتي تعرضت بدورها للقصف من المقاومة، مما أدى إلى وقوعها بين القتلى والجرحى 4 مرات دون أن تتمكن من تنفيذ مهمتها.
ويوضح شحادة أن جيش الاحتلال اعتمد على دخول قواته إلى الأراضي اللبنانية لبضع أمتار لتفخيخ الأحياء السكنية وتدميرها، ثم الانسحاب تحت ضربات المقاومة، لأنه لم يعد بإمكانه البقاء في هذه المناطق تحت القصف المستمر.
بينما يرى رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات العميد الركن المتقاعد هشام جابر، أن الجيش الإسرائيلي يواجه صعوبات طبيعية في تحقيق الاحتلال الفعلي بسبب طبيعة الأرض في جنوب لبنان، حيث تعيق التضاريس تقدمه بالآليات، ويشير إلى أن معظم المناطق المحاذية للحدود مرتفعة، مما يُسهل على حزب الله الذي يتمركز في هذه المناطق، صد التقدم الإسرائيلي.
ويعتبر جابر الاحتلال عادة ما يعتمد على قوة عسكرية كبيرة، حيث تكون تكاليف عالية، وتزداد مع استمرار وجوده، وقد تكبد جيش خسائر جسيمة في محاولاته للوصول إلى تلك المناطق وتدمير القرى، مما يبرز استحالة استمراره في المنطقة.
وفيما يخص العمليات العسكرية، يشير جابر أن الجيش الإسرائيلي لم يحقق التقدم المطلوب، حيث يقوم بتنفيذ عمليات عسكرية وتفجير منازل، لكنه محاصر بالمقاومين، مما يجبره على الانسحاب قبل حلول الظلام، أما عن سبب عدم دخوله في العمق اللبناني، فيشير إلى أن ذلك يعتبر بمثابة مستنقع صعب للغاية، حيث تدور المعركة الحقيقية لحزب الله في العمق وليس على الأطراف، كما أثبتت أحداث عام 2006.-(وكالات)

MENAFN02112024000072011014ID1108844810

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث