عباس يتسلم دعوة للمشاركة في قمة المتابعة العربية الإسلامية المشتركة

تسلم الرئيس الفلسطيني محمود عباس دعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، للمشاركة في قمة المتابعة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية في مدينة الرياض التي ستعقد في 11 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

وجاء ذلك خلال استقبال عباس سفير المملكة العربية السعودية غير المقيم لدى دولة فلسطين، القنصل العام في القدس نايف بن بندر السديري، مساء السبت، في مقر إقامته بالعاصمة عمان.









ورحب عباس بالدعوة للمشاركة في القمة، معربا عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، على الجهود التي تبذلها المملكة في سبيل وقف العدوان، ودعم تجسيد إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.