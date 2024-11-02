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في اجتماعها مع فتح.. حماس تتمسك بإنهاء الحرب بغزة بشكل دائم

11/2/2024 11:29:46 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
نادية سعد الدين






عمان- تجري حركتا "فتح" و"حماس"، في القاهرة، مباحثات لإدارة قطاع غزة في المرحلة المقبلة، والمقترحات الخاصة بمفاوضات وقف حرب الإبادة الجماعية الصهيونية ضد القطاع، بعد لقاءات مشابهة عقدت في السابق ولم تصل لنتائج ملموسة.
وشرع وفدا الحركتين، ابتداءً من أمس، بسلسلة لقاءات، بحضور مسؤولين مصريين، تستهدف البحث باقتراح مصري لإدارة قطاع غزة في المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى بحث المقترحات الخاصة بمفاوضات وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى.
وينص الاقتراح المصري على تشكيل هيئة إدارية لقطاع غزة يطلق عليها اسم "اللجنة المجتمعية لمساندة أهالي قطاع غزة"، تتولى مهام؛ إدارة الشؤون المدنية وتوفير وتوزيع المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في القطاع، وإعادة تشغيل معبر رفح الحدودي مع مصر، والشروع في مرحلة إعادة إعمار ما دمرته جرائم الحرب الصهيونية.
ويرأس وفد "حماس" عضو المكتب السياسي للحركة، خليل الحية، فيما يرأس وفد "فتح" نائب رئيس الحركة، محمود العالول، بعدما عقدا لقاءً سابقاً قبل أسبوعين واتفقا على العودة مجدداً عقب دراسة المقترحات مع قيادتيهما.
وطلبت حركة "حماس" في الاجتماع السابق بتشكيل مرجعية للجنة تتألف من مختلف الفصائل الفلسطينية، فيما أكدت حركة "فتح" ضرورة أن تكون اللجنة جزءاً من الحكومة الفلسطينية، ويتم تشكيلها بمرسوم رئاسي صادر عن الرئيس محمود عباس، بحيث تكون الرئاسة والحكومة مرجعيتها الدائمة.
كما من المقرر أن يلتقي وفد "حماس" أيضاً مع وفد رسمي مصري لبحث المقترحات الخاصة بمفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى مع الاحتلال، وسط تأكيد "حماس" موافقتها على أي اتفاق يضمن وقف الحرب بشكل نهائي وانسحاب جيش الاحتلال من كامل القطاع وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية لأهالي القطاع، وعودة النازحين الفلسطينيين إلى أماكنهم وبدء إعادة الإعمار.
وفي هذا السياق؛ قالت حركة "حماس" إنها مستعدة لقبول أي مقترح لوقف حرب الإبادة الصهيونية في قطاع غزة بشكل دائم، وليس مؤقتاً، مؤكدة أن حكومة الاحتلال غير جادة في المفاوضات والتوصل لاتفاق.
وشددت الحركة، في تصريح لها، على موافقتها بدون تردد على أي مقترح يحقق مطالب الشعب الفلسطيني وينهي معاناته، إلا أن الاحتلال يقدم أفكاراً في الهواء وليس عرضاً حقيقياً، بما يظهر عدم جديته في المفاوضات.
وجددت "حماس" تمسكها بضرورة وقف العدوان الصهيوني نهائياً وليس مؤقتاً، مؤكداً أن جيش الاحتلال لا يستطيع كسر إرادة الشعب الفلسطيني ومقاومته الصامدة، رغم محاولته استثمار اغتيال قيادات المقاومة ليظهر أن المقاومة قد انكسرت، ولكن الحقيقة تقول أنها تزداد قوة.
ودعت الحركة الأمتين العربية والإسلامية إلى الضغط لوقف العدوان وانسحاب الاحتلال من قطاع غزة وإعادة اعماره، وإلى اتخاذ خطوات عملية لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال.
وفي الأثناء؛ يواصل الاحتلال عدوانه الهمجي ضد قطاع غزة، بارتكاب سبع مجازر دموية ضد العائلات الفلسطينية، أدت لارتقاء 55 شهيداً فلسطينياً و192 جريحاً، خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.
وأفادت "الصحة الفلسطينية" بارتفاع حصيلة جرائم الاحتلال إلى 43314 شهيداً فلسطينياً، و102019 جريحاً، منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإنقاذ الوصول إليهم بسبب وحشية القصف الصهيوني.
يأتي ذلك بالتزامن مع تصاعد عدوان الاحتلال في الضفة الغربية، وسط تحذير حركة "حماس" من خطورة المخططات التي تقودها حكومة الاحتلال المتطرفة والمستوطنون لتهجير أهالي القرى الفلسطينية في الضفة الغربية.
وحذر القيادي في حركة "حماس"، محمود مرداوي، من مساعي الاحتلال المتواترة لتنفيذ مخطط تهجير الفلسطينيين، في إطار محاولاته "لتغيير الواقع الديمغرافي واستكمال مخطط ضمّ الضفة الغربية الذي بدأ بتنفيذه منذ سنوات واستولى بموجبه على آلاف الدونمات من أراضي الفلسطينيين".
وشدد مرداوي، في تصريح أمس، على "ضرورة تكاتف الفلسطينيين ومساندة أهالي تلك القرى لمقاومة ومواجهة عمليات التهجير الممنهج التي تنفذها أذرع المؤسسة الصهيونية".
ونبه إلى أن ما يجرس في مسافر يطا والأغوار وقرى نابلس وسلفيت ورام الله وغيرها من مدن الضفة الغربية، هو "مخطط خطير يستهدف الوجود الفلسطيني في الضفة الغربية".
وأكد القيادي مرداوي على أن "المقاومة بأشكالها كافة هي الخيار الوحيد أمام الشعب الفلسطيني لحماية أرضه ومقدراته، والحفاظ على قضيته حية أمام التغول الصهيوني في الضفة الغربية وحرب الإبادة المستمرة في الضفة وقطاع غزة".

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